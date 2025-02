CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 578¾ 581 564½ 571¾ —7¼ May 593¾ 595¾ 579½ 586¾ —6¾ Jul 607¾ 610¼ 595 601½ —6½ Sep 623 625¼ 611 616¾ —6½ Dec 642¼ 644 630½ 636 —6 Mar 658¼ 659¾ 647½ 652 —5¾ May 665½ 666¼ 656 659¾ —5¼ Jul 659¾ 660½ 651¾ 655½ —4¼ Est. sales 142,078. Mon.’s sales 130,511 Mon.’s open int 407,939 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 483¼ 484½ 474¼ 479¼ —3¼ May 497½ 498½ 488½ 493¼ —3¾ Jul 502 503¼ 493½ 498¼ —3¾ Sep 472¼ 473¼ 465¼ 469 —3½ Dec 470¼ 471½ 464¼ 468¼ —2½ Mar 481 482¼ 475½ 479½ —2¼ May 487 488½ 482¼ 485¾ —2¼ Jul 490¾ 490¾ 485½ 488½ —2 Sep 468½ 468½ 463½ 465½ —2 Dec 466½ 467 462 464½ —1¾ Mar 474 474 474 474 —2¾ Jul 482¼ 482¼ 479¾ 479¾ —4¾ Est. sales 669,780. Mon.’s sales 596,748 Mon.’s open int 1,946,713 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 353½ 374¾ 353 372¾ +18¾ May 359¾ 379¾ 358½ 378¼ +17½ Jul 369¾ 375 364 374 +8¼ Dec 362 365 362 365 +10 Est. sales 796. Mon.’s sales 772 Mon.’s open int 3,753, up 43 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1029 1035 1019½ 1030½ +1½ May 1047½ 1053¼ 1037¼ 1047¾ +¼ Jul 1063¼ 1068½ 1052¾ 1062¼ —1 Aug 1062¾ 1067½ 1052¼ 1060¾ —1½ Sep 1050 1054¼ 1039¼ 1046¼ —2¾ Nov 1050½ 1056¾ 1042¼ 1049¼ —2½ Jan 1063 1067 1052¾ 1059½ —2½ Mar 1063½ 1065¼ 1052¾ 1059 —2½ May 1068 1068 1056¾ 1062¼ —2¼ Jul 1068¾ 1072 1063½ 1068¾ —2 Nov 1045½ 1047 1037½ 1041¾ —1½ Est. sales 301,128. Mon.’s sales 264,657 Mon.’s open int 859,503

