CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 585½ 593 585¼ 589¼ +3¾ May 600 608 599¾ 603¾ +3½ Jul 614 621¼ 613½ 617¼ +3¼ Sep 628¼ 635½ 627¾ 631½ +2¾ Dec 646 653¼ 645¾ 649¼ +2¼ Mar 660¾ 667¼ 660½ 663¼ +1¾ May 666½ 671½ 666½ 669 +2 Jul 657 659½ 657 659½ +2½ Est. sales 125,079. Thu.’s sales 116,570 Thu.’s open int 430,081 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 498 499½ 491¾ 492½ —5½ May 512¼ 513¾ 505½ 506¼ —6½ Jul 516 517½ 510 511 —5¾ Sep 480¼ 482½ 477¼ 478¼ —4¼ Dec 478 479½ 475 475½ —4 Mar 489¼ 490 485¾ 486 —4¼ May 496 496 491¾ 491¾ —4½ Jul 498¼ 498¼ 494¼ 494¼ —4 Sep 473½ 474 471 471 —3½ Dec 471¾ 472½ 469¾ 470 —2½ Mar 481¼ 481¼ 481¼ 481¼ —1½ May 488¼ 488¼ 488¼ 488¼ +¼ Dec 465¾ 465¾ 465¾ 465¾ — ¼ Est. sales 458,104. Thu.’s sales 415,140 Thu.’s open int 2,065,859 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 355½ 358¾ 352¾ 353½ —2¾ May 360½ 364¾ 355¾ 355¾ —5½ Jul 366½ 366½ 366½ 366½ — ¼ Dec 365 365 365 365 +¼ Est. sales 878. Thu.’s sales 878 Thu.’s open int 3,771 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1043¾ 1049¼ 1036½ 1038 —7½ May 1060¾ 1066¾ 1054½ 1056¼ —6¾ Jul 1075¾ 1081¾ 1070¼ 1072 —5¾ Aug 1073¼ 1078¾ 1068½ 1070 —5¼ Sep 1058 1063¼ 1054 1055¾ —4¼ Nov 1058½ 1064½ 1056 1057¾ —3½ Jan 1068 1073¼ 1065¾ 1068 —3¼ Mar 1068½ 1071½ 1064½ 1067¾ —2 May 1071½ 1072½ 1067½ 1070½ —1 Jul 1075¾ 1078¼ 1073¼ 1076½ — ¾ Sep 1058½ 1058½ 1045¾ 1045¾ —6¼ Nov 1050 1055 1044¼ 1049 —1 Est. sales 322,286. Thu.’s sales 299,261 Thu.’s open int 897,209, up 6,435

