OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 605 608¼ 588½ 589 —15¾ May 617¾ 621¼ 603½ 604 —13¾ Jul 629¾ 633¼ 617¼ 617¾ —12¼ Sep 642¼ 646½ 631½ 632 —11¾ Dec 662½ 664¼ 649¼ 650 —11¼ Mar 674 677¼ 663½ 664 —10½ May 677¼ 681¼ 668¾ 669 —9¾ Jul 664¾ 668¾ 657¾ 658½ —8½ Dec 671 671 671 671 —8¼ Mar 680 680 680 680 —4½ Est. sales 246,036. Tue.’s sales 230,086 Tue.’s open int 437,417 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 502 504½ 496¼ 496¼ —5¾ May 515¼ 518¾ 511 511 —4¾ Jul 517½ 521½ 514¼ 514¼ —4¼ Sep 479¼ 482¾ 477¾ 478¼ —2¼ Dec 476½ 479¾ 475¼ 475¾ —1¾ Mar 487½ 490½ 486 486¾ —1¼ May 492¾ 496¼ 492¼ 492¾ —1 Jul 494¾ 498¼ 494¼ 495 — ½ Sep 473¼ 473¼ 471¼ 471¾ — ½ Dec 470 471½ 469½ 469½ — ½ Dec 464 464¼ 464 464¼ +¾ Dec 459 459 459 459 +¼ Est. sales 581,701. Tue.’s sales 535,297 Tue.’s open int 2,071,614, up 25,450 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 344¼ 346¼ 336 337 —7 May 349¾ 351½ 341 343½ —4½ Jul 348½ 348½ 348½ 348½ —5¼ Est. sales 1,405. Tue.’s sales 1,035 Tue.’s open int 4,005 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1037 1047¾ 1029¼ 1030 —8½ May 1053¼ 1064 1045¾ 1046¼ —9¼ Jul 1069¾ 1079 1061½ 1062 —9½ Aug 1068½ 1076¾ 1060½ 1060¾ —9 Sep 1053¼ 1061¼ 1046½ 1046½ —8½ Nov 1056½ 1063½ 1049 1049¾ —8¼ Jan 1067¼ 1073 1060 1060 —8 Mar 1067 1071¾ 1059½ 1059¾ —7¾ May 1070 1074 1063 1063 —7½ Jul 1075 1080½ 1068¾ 1068¾ —7½ Nov 1049½ 1052 1042½ 1042½ —4¼ Est. sales 290,117. Tue.’s sales 253,056 Tue.’s open int 902,685, up 7,906

