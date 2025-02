CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 577¼ 601 577¼ 601 +23¼ May 591½ 614¾ 591¼ 614½ +22½ Jul 602¼ 626¼ 602¼ 626 +23 Sep 616 639 616 639 +22 Dec 635½ 656 635½ 656 +20¼ Mar 651¼ 668¼ 651¼ 667¼ +16½ May 663 672¼ 663 672¼ +14¾ Jul 649¾ 661½ 649¾ 658 +8½ Sep 662¾ 662¾ 662¾ 662¾ +7¾ Mar 676 676 676 676 +4½ Jul 650 650 644 644 —5¼ Est. sales 212,724. Thu.’s sales 182,547 Thu.’s open int 447,083, up 2,772 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 493 499¾ 492½ 496¼ +2¾ May 505¼ 512 505 508½ +2½ Jul 508½ 514 508 511¼ +2¼ Sep 474 477½ 474 474½ — ¼ Dec 472 474½ 472 472½ — ¼ Mar 484 485 482½ 483 — ½ May 490 491 488½ 488¾ — ½ Jul 490¾ 493 490½ 490¾ — ¾ Sep 467¾ 470 467¾ 468¾ +1 Dec 464½ 467¾ 464½ 466 +1 Dec 460 460 459¾ 459¾ +1¼ Est. sales 639,268. Thu.’s sales 574,079 Thu.’s open int 2,030,350 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 333 344 333 340 +8¼ May 338¾ 348¾ 338¾ 342¼ +4¼ Jul 352¼ 354 352¼ 353 +8¼ Est. sales 838. Thu.’s sales 838 Thu.’s open int 4,029, up 27 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1030 1046¾ 1029½ 1036¾ +6¾ May 1047 1062½ 1046½ 1053¼ +6¼ Jul 1063 1077 1062¼ 1068¾ +5¾ Aug 1060¾ 1073 1060 1066 +5½ Sep 1044¼ 1055½ 1043¼ 1049½ +6 Nov 1045 1057¼ 1044¾ 1051¼ +6 Jan 1056 1066½ 1055½ 1061 +5¼ Mar 1053½ 1064¾ 1053½ 1060½ +5 May 1061¼ 1067¼ 1061¼ 1064 +4¾ Jul 1071¼ 1072¾ 1070¼ 1070¼ +4¾ Nov 1039½ 1042½ 1038 1039 +4¾ Est. sales 347,256. Thu.’s sales 313,859 Thu.’s open int 894,305

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.