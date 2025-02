CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 577¼ 584¼ 569½ 569¾ —7¼ May 588¾ 595¼ 581¾ 581¾ —7 Jul 599 606 594 594 —5¼ Sep 612 618¾ 607¾ 607¾ —4½ Dec 630¼ 636¾ 626¼ 626¼ —4¼ Mar 645 651¼ 642½ 642¾ —3 May 654 658¼ 653¼ 654 +½ Jul 646 650½ 646 647 +¼ Est. sales 165,539. Tue.’s sales 151,256 Tue.’s open int 475,180, up 317 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 494 498½ 489¾ 491 —3½ May 504¼ 509 501½ 502½ —2¼ Jul 506 510¾ 504 505 —1¾ Sep 469 472¼ 467½ 468¼ —1½ Dec 467¼ 469½ 465¾ 466¼ —1¾ Mar 478 480½ 477 477½ —2 May 485 486¾ 483½ 484 —1¾ Jul 487½ 489¼ 486¼ 486¾ —1½ Sep 468¾ 468¾ 468 468 — ½ Dec 466½ 467¾ 464½ 465 —2 Est. sales 603,681. Tue.’s sales 561,410 Tue.’s open int 2,019,421, up 6,939 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 358 365 355 364¼ +5 May 364 366½ 360¾ 364½ Est. sales 914. Tue.’s sales 688 Tue.’s open int 3,626 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1073½ 1079¾ 1053 1053 —22 May 1086 1092½ 1068¼ 1068¼ —19¾ Jul 1099 1104¾ 1082¾ 1082¾ —18 Aug 1093 1097¼ 1077 1077 —17 Sep 1072 1075½ 1056¾ 1057 —17 Nov 1072 1074½ 1056 1056 —17½ Jan 1079¾ 1082 1064¾ 1064¾ —16½ Mar 1076¾ 1077¾ 1062¾ 1063½ —13¾ May 1074¾ 1078 1064 1064 —14¾ Jul 1079½ 1081¾ 1070½ 1070½ —13¼ Nov 1050¼ 1050¼ 1037 1037 —14¾ Est. sales 375,307. Tue.’s sales 354,774 Tue.’s open int 890,575, up 7,274

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.