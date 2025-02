CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 566½ 578 558 577¾ +11 May 577¾ 589½ 570½ 589¼ +10¾ Jul 588¾ 599¾ 582 599¾ +9½ Sep 601¾ 612½ 596 612½ +8½ Dec 619¼ 630¼ 614¼ 630¼ +8¼ Mar 634¼ 645 630¾ 645 +7 May 644¼ 652¾ 641¼ 652¾ +6¾ Jul 641¾ 646¾ 641¾ 646¾ +6 Dec 660¼ 662½ 660¼ 662½ +2¼ Mar 670 670 670 670 Est. sales 160,580. Mon.’s sales 148,336 Mon.’s open int 474,863, up 4,108 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 488 497¼ 487¼ 495¾ +7 May 499 507¾ 498¼ 506 +6¼ Jul 502½ 509¾ 500¾ 507½ +4 Sep 465 470¾ 463¾ 470½ +4¼ Dec 464½ 469 462¾ 468½ +3¼ Mar 476 480 474¼ 479¾ +3 May 483¾ 486½ 481 486 +3 Jul 485½ 489 484 488½ +3 Sep 467¼ 469¼ 467¼ 468¾ +1½ Dec 464¾ 467¾ 463¾ 467¾ +2¼ Mar 477 477 477 477 +¾ Dec 462 462¼ 460 462¼ +2¼ Est. sales 671,851. Mon.’s sales 630,683 Mon.’s open int 2,012,482 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 354½ 356¾ 347 352¾ — ¼ May 360 361¼ 354 357¾ —1¼ Jul 362¼ 362¼ 362¼ 362¼ —2½ Est. sales 1,737. Mon.’s sales 1,737 Mon.’s open int 3,678 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1057½ 1077¼ 1048¼ 1074½ +16¼ May 1070¾ 1089¾ 1062½ 1087½ +14¾ Jul 1086 1102½ 1076¾ 1100½ +13½ Aug 1078½ 1095¼ 1071¼ 1093½ +12¼ Sep 1058¾ 1075¼ 1053¾ 1073½ +11 Nov 1061 1075¾ 1055 1073¼ +10 Jan 1067½ 1083 1063¼ 1080¾ +9½ Mar 1065 1078¾ 1060½ 1077¾ +10½ May 1063¾ 1080¼ 1063¾ 1078 +9 Jul 1073½ 1083¼ 1071¼ 1082¾ +8½ Nov 1046¼ 1052 1046¼ 1052 +8¼ Est. sales 334,153. Mon.’s sales 313,250 Mon.’s open int 883,301, up 10,192

