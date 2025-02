Pablo Juliano: “El esfuerzo que están haciendo los argentinos a diario no se resuelve agregándole crisis institucional”

Pablo Juliano, diputado de Democracia Para Siempre por la provincia de Buenos Aires, se refirió a la designación por decreto…

Pablo Juliano, diputado de Democracia Para Siempre por la provincia de Buenos Aires, se refirió a la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia, sobre el escándalo por las criptomonedas y la apertura de las sesiones ordinarias.

En CNN Primera Mañana, afirmó que “este decreto agrega más indigencia institucional en la Argentina. Le agrega condimentos que para la receta no son justamente quizás lo que necesite la Argentina en este momento”.

Consideró que “parte del esfuerzo que están haciendo los argentinos a diario en esa eterna crisis económica que arrastramos, no se resuelven agregándole crisis institucional, falta de calidad republicana y descuidando este frente desde el punto de vista de nombrar jueces por decreto y expulsar a los periodistas y dificultarles la cobertura de la asamblea legislativa del próximo sábado”.

Sobre el escándalo por la promoción de la criptomoneda $Libra, el legislador informó que su bloque presentó “un proyecto con Encuentros Federal y Coalición Cívica, una nota solicitando una sesión especial para el 11 de marzo para poder crear la comisión investigadora pero también para tratar todos los pedidos de informe y de interpelación que hay con distintos funcionarios del gobierno, incluida la secretaria General de la Presidencia de la Nación, Karina Milei”.

Destacó que “varios bloques se han manifestado sobre este punto y han dicho que entienden que está mediando una cuestión de gravedad institucional. Nosotros le estamos pidiendo a esos bloques del PRO, de la Unión Cívica Radical, que puedan acompañar en esta sesión”.

En este sentido, Pablo Juliano aseguró que “no sólo legislamos sino que también le tenemos que agregar claridad institucional a este tema, no entender que para sacar ventaja política había expresiones que hablaban inmediatamente de juicio político. Nosotros preferimos trabajar en el camino de entender y de conocer qué es lo que pasó. Primero investigar lo que dicen y después tomar una decisión al respecto”.

Remarcó que “tenemos el antecedente de lo que sucedió en el Senado, que finalmente no se conformó esa comisión especial para investigar lo que pasó dentro del radicalismo. Eso reviste de una gravedad importantísima, porque no podes a la mañana firmar un proyecto y horas después contradecirlo. Es decir, no tiene ningún sentido, es un ataque también a la razón. En este momento no necesitamos ese tipo de conducta”.

Sobre la posible jura de los nuevos integrantes del alto tribunal, el diputado de Democracia Para Siempre afirmó que Ariel Lijo “no podría nadie ser juez de la Corte Suprema de Justicia, ni por acuerdo ni por decreto, si deja en reserva otro cargo, porque se desmantela el argumento central de mayor eficiencia en el sistema de justicia”.

Y recordó que “durante las audiencias del Senado el doctor Manuel García Mancilla dijo que entendía que la designación de un juez por decreto erosionaría la institucionalidad de la fuerza de la Constitución. Así que espero que la Corte, hoy cuando trate estas licencias o estos juramentos, se acuerde de las palabras de uno de los jueces y de la situación del otro”.

Consultado sobre las expectativas que genera el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del sábado, Pablo Juliano aseguró que “más que lo que va a decir, me parece que lo que va a ser la actitud que va a tomar de vuelta de cara a los argentinos. Creo que va a tomar de vuelta el atajo de querer construir y fortalecer un relato, de querer construir y reforzar un personaje. Me parece que la Argentina, no necesita eso”.

Consideró “que siempre está despreciando el presidente, está perdiendo oportunidades importantísimas. Hay situaciones que resultan inexplicables. El presidente pudo sancionar el RIGI, por ejemplo, y vemos empresas multinacionales retirándose de la Argentina”.

En este sentido, aseguró que “hay una parte del relato que está empezando a fallar. Hay pequeñas fisuras y creo que la situación de la moneda cripto-libra empezó a zarandear al gobierno y empezó a mostrar estas deficiencias que, desde el punto de vista narrativo, entonces vamos a encontrar más de lo mismo”.

Por último, contó que su bloque “va concurrir una delegación mínima, esa representación lo hace en carácter de la gente que nos votó, no nos votaron para que nos vayamos corriendo al congreso cuando el presidente va a gritar, nos votaron para que estemos sentados en esas bancas para que representemos distintas realidades”.

