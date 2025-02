CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 574¼ 577¼ 566¼ 566½ —6¼ May 588¾ 592¾ 579¾ 579¾ —8 Jul 602¼ 606¾ 593¾ 593¾ —8½ Sep 618¼ 622 609 609 —8½ Dec 637¼ 641 628¼ 628¼ —8½ Mar 653¼ 657 644¼ 644¼ —8¾ May 662¼ 664¾ 656¼ 656¼ —4½ Jul 655¾ 658¼ 651¾ 651¾ —4 Dec 674½ 674½ 670½ 670½ —2¾ Est. sales 58,752. Tue.’s sales 150,477 Tue.’s open int 401,806 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 480¼ 485 478½ 479 — ¾ May 495 500 493½ 494¼ Jul 499¼ 504½ 498½ 499 — ¼ Sep 470¼ 473¼ 467½ 467¾ —3¼ Dec 469½ 471¾ 466 466 —4 Mar 480¼ 482¾ 477¼ 477¼ —3¾ May 487 489 485¾ 485¾ —1½ Jul 489½ 491¼ 487 487¼ —2¾ Sep 467½ 467¾ 466½ 467¾ +¼ Dec 466¼ 467¼ 463½ 463½ —2½ Mar 476¾ 476¾ 476¾ 476¾ +¼ Est. sales 246,486. Tue.’s sales 508,443 Tue.’s open int 1,917,072 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 371¼ 371¼ 362 366½ —7½ May 379 381¼ 370½ 375 —4 Est. sales 712. Tue.’s sales 1,451 Tue.’s open int 3,636 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1030 1032¾ 1022 1022 —9¼ May 1048 1050 1038¼ 1038¼ —10½ Jul 1062¾ 1064¾ 1053 1053¼ —10¼ Aug 1061 1062¾ 1052 1052 —9¾ Sep 1048 1048½ 1039¼ 1039¼ —8¾ Nov 1050¼ 1051½ 1042½ 1042½ —8½ Jan 1061 1061¾ 1053½ 1053½ —7¾ Mar 1061¼ 1061¼ 1054 1054 —7¼ May 1062½ 1063¾ 1058¼ 1058¼ —6¾ Jul 1069½ 1069½ 1065 1065 —6½ Nov 1040¾ 1043½ 1038¼ 1039¼ —4 Jan 1029¼ 1053½ 1029¼ 1053½ Est. sales 133,603. Tue.’s sales 364,982 Tue.’s open int 828,710 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 45.37 45.56 44.54 44.84 —.60 May 45.98 46.19 45.15 45.47 —.58 Jul 46.35 46.53 45.52 45.81 —.59 Aug 46.31 46.45 45.45 45.74 —.59 Sep 46.12 46.27 45.30 45.59 —.57 Oct 45.86 46.03 45.07 45.40 —.53 Dec 45.91 46.03 45.07 45.39 —.53 Jan 45.81 46.09 45.20 45.71 —.27 Mar 45.86 45.96 45.31 45.61 —.40 May 45.96 45.96 45.50 45.50 —.60 Jul 46.08 46.08 46.08 46.08 —.13 Aug 45.99 45.99 45.88 45.88 —.23 Sep 45.81 45.81 45.70 45.70 —.24 Oct 45.58 45.58 45.49 45.49 —.23 Est. sales 69,787. Tue.’s sales 185,479 Tue.’s open int 548,988 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 293.70 295.60 291.70 291.70 —2.10 May 302.90 305.10 301.00 301.10 —1.90 Jul 310.20 312.50 308.50 308.70 —1.70 Aug 312.50 314.80 310.90 311.00 —1.80 Sep 313.80 316.00 312.30 312.40 —1.70 Oct 314.60 316.60 313.20 313.30 —1.60 Dec 318.60 320.60 317.20 317.60 —1.30 Jan 319.80 321.60 318.70 319.10 —1.10 Mar 321.40 321.40 319.40 319.40 —1.20 May 323.20 323.20 321.20 321.20 —.70 Jul 323.20 323.20 323.20 323.20 —1.20 Est. sales 83,624. Tue.’s sales 178,817 Tue.’s open int 548,207

