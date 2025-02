CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 578¾ 581 564½ 568¼ —10¾ May 593¾ 595¾ 579½ 583¼ —10¼ Jul 607¾ 610¼ 595 598½ —9½ Sep 623 625¼ 611 614½ —8¾ Dec 642¼ 644 630½ 633½ —8½ Mar 658¼ 659¾ 647½ 650¾ —7 May 665½ 666¼ 656 657¾ —7¼ Jul 659¾ 660½ 651¾ 651¾ —8 Est. sales 90,194. Mon.’s sales 130,511 Mon.’s open int 407,939 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 483¼ 484½ 474¼ 478¾ —3¾ May 497½ 498½ 488½ 492¾ —4¼ Jul 502 503¼ 493½ 497¾ —4¼ Sep 472¼ 473¼ 465¼ 469 —3½ Dec 470¼ 471½ 464¼ 467¾ —3 Mar 481 482¼ 475½ 478¾ —3 May 487 488½ 482¼ 486 —2 Jul 490¾ 490¾ 485½ 488½ —2 Sep 468½ 468½ 463½ 465½ —2 Dec 466½ 467 462 463½ —2¾ Mar 474 474 474 474 —2¾ Jul 482¼ 482¼ 479¾ 479¾ —4¾ Est. sales 307,602. Mon.’s sales 596,748 Mon.’s open int 1,946,713 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 353½ 366¼ 353 366¼ +12¼ May 359¾ 371½ 358½ 371 +10¼ Jul 369¾ 374½ 369¾ 373½ +7¾ Dec 362 365 362 365 +10 Est. sales 534. Mon.’s sales 772 Mon.’s open int 3,753, up 43 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1029 1035 1019½ 1029¾ +¾ May 1047½ 1053¼ 1037¼ 1047¼ — ¼ Jul 1063¼ 1068½ 1052¾ 1062½ — ¾ Aug 1062¾ 1067½ 1052¼ 1061¼ —1 Sep 1050 1054¼ 1039¼ 1047¼ —1¾ Nov 1050½ 1056¾ 1042¼ 1049¾ —2 Jan 1063 1067 1052¾ 1060 —2 Mar 1063½ 1065¼ 1052¾ 1059½ —2 May 1068 1068 1056¾ 1064¼ — ¼ Jul 1068¾ 1072 1063½ 1066¼ —4½ Nov 1045½ 1047 1037½ 1043½ +¼ Est. sales 179,846. Mon.’s sales 264,657 Mon.’s open int 859,503 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 45.78 46.37 45.26 45.43 —.27 May 46.56 46.96 45.88 46.05 —.25 Jul 47.06 47.30 46.25 46.43 —.25 Aug 46.86 47.20 46.18 46.33 —.30 Sep 46.68 46.98 46.02 46.16 —.29 Oct 46.41 46.69 45.78 45.94 —.26 Dec 46.23 46.69 45.76 45.89 —.31 Jan 46.52 46.70 45.87 46.02 —.26 Mar 46.56 46.70 45.94 46.03 —.28 May 46.61 46.61 46.13 46.19 —.23 Jul 46.24 46.24 46.24 46.24 —.29 Aug 46.14 46.14 46.14 46.14 —.30 Sep 45.97 45.97 45.97 45.97 —.29 Oct 45.75 45.75 45.75 45.75 —.29 Est. sales 108,064. Mon.’s sales 170,356 Mon.’s open int 558,244 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 291.90 293.50 289.10 293.30 +1.50 May 301.10 302.70 298.10 302.40 +1.50 Jul 308.90 310.30 305.90 310.00 +1.40 Aug 311.50 312.70 308.50 312.30 +1.30 Sep 313.00 314.00 310.00 313.50 +1.10 Oct 313.50 314.60 310.90 314.40 +1.20 Dec 317.50 318.70 314.90 318.40 +1.30 Jan 319.20 319.90 316.50 319.90 +1.50 Mar 319.70 320.40 317.10 320.20 +1.40 May 318.50 321.70 318.50 321.60 +1.50 Jul 321.00 323.90 321.00 323.90 +1.30 Est. sales 82,455. Mon.’s sales 153,554 Mon.’s open int 565,486

