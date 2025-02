CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 576¼ 584½ 572¾ 580½ +3½ May 589½ 596¼ 585¼ 592¼ +2¼ Jul 600¼ 607 596¾ 603¼ +1½ Sep 614½ 620¼ 610¼ 616¼ +1 Dec 632¾ 638½ 628½ 634¾ +1¼ Mar 647½ 652½ 643¾ 650¼ +1¾ May 657¾ 658½ 652¼ 658½ +2¾ Jul 650 650 646¾ 650 +1¾ Est. sales 78,267. Tue.’s sales 221,656 Tue.’s open int 448,461 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 483¾ 492¼ 481½ 487½ +3½ May 497¾ 505½ 495¼ 501 +3 Jul 501 508½ 499 504¼ +3 Sep 471 474½ 468¾ 471¾ +¾ Dec 469½ 473¾ 468¾ 471¾ +1½ Mar 480 484½ 479¾ 482½ +1¼ May 487½ 490¼ 485¾ 489 +1¾ Jul 490 492¾ 489½ 491 +1½ Sep 470¼ 471½ 469 469¾ — ¼ Dec 467¾ 468¾ 466½ 467½ — ½ Mar 479 479 478¾ 478¾ May 470 484 470 484 Jul 480¾ 486½ 480¾ 486½ Est. sales 319,492. Tue.’s sales 647,005 Tue.’s open int 2,026,132, up 209 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 339 346½ 338 338¼ — ¾ May 347 355 346½ 347 — ¼ Jul 358¼ 358¼ 358¼ 358¼ +3½ Est. sales 359. Tue.’s sales 1,618 Tue.’s open int 3,912, up 34 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1043½ 1047 1032¾ 1033 —10½ May 1060¼ 1063¾ 1050 1050¼ —10 Jul 1075½ 1079 1066½ 1066½ —9½ Aug 1071½ 1075¼ 1063¼ 1063¼ —8¾ Sep 1054½ 1057 1046½ 1046½ —8¼ Nov 1055 1057¾ 1047¾ 1048½ —7 Jan 1065¼ 1066½ 1058 1058 —6¾ Mar 1063 1064 1056¼ 1056¼ —6¾ May 1065¼ 1065¼ 1059 1059½ —6 Jul 1070¾ 1070¾ 1065 1065¼ —6¼ Nov 1040 1040 1036½ 1038 —2 Est. sales 158,659. Tue.’s sales 278,831 Tue.’s open int 904,578, up 143 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 46.15 46.52 45.72 45.82 —.31 May 46.61 47.00 46.25 46.31 —.30 Jul 46.86 47.22 46.51 46.55 —.30 Aug 46.63 47.03 46.38 46.38 —.31 Sep 46.38 46.77 46.10 46.11 —.34 Oct 46.09 46.45 45.79 45.79 —.37 Dec 46.08 46.46 45.77 45.81 —.36 Jan 46.26 46.48 45.86 45.94 —.27 Mar 46.06 46.07 45.89 45.89 —.31 Est. sales 71,246. Tue.’s sales 171,816 Tue.’s open int 564,386 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 296.90 298.00 294.00 294.20 —2.40 May 304.90 306.00 302.00 302.30 —2.40 Jul 312.50 312.90 309.20 309.60 —2.50 Aug 315.00 315.00 311.50 311.80 —2.60 Sep 315.20 315.60 312.50 312.80 —2.40 Oct 315.40 315.90 312.70 313.10 —2.20 Dec 318.80 318.90 316.20 316.50 —2.00 Jan 318.40 318.60 317.20 317.60 —1.70 Mar 319.30 319.30 317.20 317.40 —1.60 Aug 320.00 320.00 320.00 320.00 —1.20 Est. sales 92,759. Tue.’s sales 175,382 Tue.’s open int 585,055

