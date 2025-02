CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 566½ 572¼ 558 571¼ +4½ May 577¾ 584 570½ 582¾ +4¼ Jul 588¾ 595¼ 582 594¼ +4 Sep 601¾ 608¼ 596 607½ +3½ Dec 619¼ 626½ 614¼ 625½ +3½ Mar 634¼ 641¾ 630¾ 641¾ +3¾ May 644¼ 649 641¼ 649 +3 Jul 641¾ 641¾ 641¾ 641¾ +1 Est. sales 68,155. Mon.’s sales 148,336 Mon.’s open int 474,863, up 4,108 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 488 496½ 487¼ 496 +7¼ May 499 506¾ 498¼ 506¼ +6½ Jul 502½ 509 500¾ 508½ +5 Sep 465 470½ 463¾ 469¾ +3½ Dec 464½ 468 462¾ 467½ +2¼ Mar 476 479¼ 474¼ 478¾ +2 May 483¾ 485¼ 481 485 +2 Jul 485½ 487¾ 484 487¾ +2¼ Sep 467¼ 468¼ 467¼ 468¼ +1 Dec 464¾ 467¼ 463¾ 467¼ +1¾ Mar 477 477 477 477 +¾ Dec 462 462 460 462 +2 Est. sales 293,593. Mon.’s sales 630,683 Mon.’s open int 2,012,482 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 354½ 356¾ 347 349¾ —3¼ May 360 361¼ 354 357¼ —1¾ Jul 362¼ 362¼ 362¼ 362¼ —2½ Est. sales 303. Mon.’s sales 1,737 Mon.’s open int 3,678 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1057½ 1069¾ 1048¼ 1069¼ +11 May 1070¾ 1083 1062½ 1082½ +9¾ Jul 1086 1096 1076¾ 1095¾ +8¾ Aug 1078½ 1088½ 1071¼ 1088¼ +7 Sep 1058¾ 1068½ 1053¾ 1068¼ +5¾ Nov 1061 1069 1055 1068½ +5¼ Jan 1067½ 1076½ 1063¼ 1076¼ +5 Mar 1065 1072½ 1060½ 1072 +4¾ May 1063¾ 1073½ 1063¾ 1073¼ +4¼ Jul 1073½ 1079¼ 1071¼ 1079¼ +5 Nov 1046¼ 1049 1046¼ 1048 +4¼ Est. sales 151,046. Mon.’s sales 313,250 Mon.’s open int 883,301, up 10,192 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 45.72 46.22 44.64 46.03 —.48 May 46.19 46.68 45.18 46.49 —.48 Jul 46.48 46.92 45.51 46.78 —.46 Aug 46.38 46.63 45.32 46.51 —.49 Sep 45.71 46.26 45.08 46.11 —.57 Oct 45.38 45.85 44.77 45.78 —.53 Dec 45.47 45.92 44.78 45.77 —.54 Jan 45.12 45.85 44.83 45.80 —.54 Mar 45.60 45.75 44.80 45.75 —.55 Est. sales 103,685. Mon.’s sales 242,569 Mon.’s open int 570,272, up 10,200 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 304.00 311.00 304.00 310.90 +7.20 May 313.20 318.90 312.30 318.70 +6.70 Jul 321.00 326.10 319.80 325.80 +6.30 Aug 322.10 327.70 321.70 327.40 +6.10 Sep 322.50 328.00 322.30 327.80 +6.00 Oct 322.30 327.70 322.20 327.20 +5.60 Dec 325.60 330.70 325.40 330.30 +5.40 Jan 326.00 330.30 325.90 330.10 +4.80 Mar 325.40 329.80 325.30 329.80 +5.30 May 329.90 329.90 329.90 329.90 +4.80 Est. sales 70,763. Mon.’s sales 167,625 Mon.’s open int 588,470, up 1,180

