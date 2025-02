Montse Tomé habla de la ausencia de Hermoso en el primer partido tras el Mundial: “No fue un castigo”

El juicio contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales entró este lunes en su…

El juicio contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales entró este lunes en su segunda semana y recta final. La de hoy fue la sesión más corta hasta el momento, apenas 40 minutos en los que muy poco se habló del hecho juzgado: el beso que Rubiales le dio a la jugadora Jenni Hermoso en la final del Mundial de 2023.

Montse Tomé, actual seleccionadora y segunda entrenadora en aquel momento, testificó que no vio el beso, coincidiendo así con el resto de los testigos. Aparentemente tensa y con semblante serio, Tomé aseguró que no habló con Hermoso de lo ocurrido hasta una semana después. Al explicar la demora, señaló que no sabía el alcance de la situación. “No viví en primera persona ni estuve en ninguna conversación sobre este tema. Como he comentado, el beso no lo presencié”.

Entre respuestas parcas y “bastante insulsas”, en opinión del juez, Tomé explicó que no convocó a Hermoso al primer partido oficial después del Mundial porque creyó que deportivamente no estaba en las condiciones óptimas. “En ese momento Jenni no había tenido el entrenamiento suficiente con su equipo”, afirmó, si bien, en el momento de la convocatoria y durante la fase de instrucción, Tomé aseguró que con la decisión buscaba “proteger” a la jugadora. Al ser cuestionada sobre ese punto, la seleccionadora admitió que Hermoso “estaba viviendo una situación muy desagradable” y que la presión mediática le hizo tomar la decisión de no convocarla, pero dejó claro que no fue un castigo por denunciar a Luis Rubiales.

La opinión de Jenni Hermoso es frontalmente opuesta a la de la seleccionadora. “Por nivel deportivo no desmerecía estar en la selección”, aseguró la jugadora durante su testimonio en la primera sesión del juicio. La delantera consideró que esa decisión fue una consecuencia directa de haber denunciado los hechos y calificó de “continuista” la labor de Tomé con respecto a la del seleccionador destituido, Jorge Vilda. En otras sesiones del juicio, compañeras de selección como María Isabel “Misa” Rodríguez calificaron de “incomprensible” que Hermoso no estuviera convocada. La propia capitana, Alexia Putellas, afirmó haberse quedado “sorprendida” por la ausencia de Hermoso en esa convocatoria.

A petición de la defensa del acusado, Rubén Rivera, exresponsable de mercadeo de la RFEF, también comparecieron en el estrado este lunes Salvador Losa, consejero ejecutivo del Departamento de Presidencia, Gestión Económica y Deportes de Ibiza, y Alejandra Hernández, esposa de Rubén Rivera. Ambos aseguraron no haber presenciado coacción o presiones del acusado hacia Hermoso.

