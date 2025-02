Meghan presenta As Ever, su nueva marca de estilo de vida

Meghan, duquesa de Sussex, relanzó su marca de estilo de vida llamándola As Ever y lanzó un nuevo sitio web…

Meghan, duquesa de Sussex, relanzó su marca de estilo de vida llamándola As Ever y lanzó un nuevo sitio web en el que presenta lo que parece ser una foto rara de su hija Lilibet.

La exestrella de “Suits” anunció la noticia en una publicación en Instagram el lunes.

“Estoy sorprendida de que hayamos mantenido esto en secreto durante tanto tiempo. En dos semanas sale mi programa, por lo que estoy muy emocionada. Y también mi negocio, sobre el que creo que ha habido mucha curiosidad”, dijo en un video en la plataforma social.

“El año pasado pensé: ‘Riviera Americana, ese nombre suena genial’. Es mi barrio, es un apodo para Santa Bárbara, pero me limitaba a productos que se fabricaban y cultivaban en esta zona”.

Dijo que había conseguido el nuevo nombre comercial en 2022 y que estaba esperando para compartir la noticia públicamente.

“Se llama As Ever. As Ever significa básicamente como siempre ha sido y si me sigues desde 2014 con The Tig, sabrás que siempre me ha gustado cocinar, hacer manualidades y la jardinería. Esto es lo que hago y no he podido compartirlo con ustedes de la misma forma durante los últimos años. Pero ahora sí puedo”, añadió.

La duquesa de Sussex presentó el primer producto de American Riviera Orchard en abril de 2024, enviando frascos de mermelada de fresa a personas influyentes y amigos.

Sin embargo, la información sobre la marca ha permanecido limitada desde entonces, con un sitio web escaso y una cuenta de Instagram que presenta solo nueve publicaciones que juntas forman una versión grande de su logotipo.

Meghan aseguró a sus seguidores el lunes que seguirá teniendo conservas de frutas como parte de As Ever y dijo: “Creo que todos tenemos claro en este punto que la mermelada es mi mermelada”.

La noticia de As Ever llega dos semanas antes del lanzamiento de “With Love, Meghan”, la serie de estilo de vida de Netflix producida y protagonizada por la duquesa.

La serie, un homenaje soleado a la vida relajada del sur de California, tenía prevista su presentación el 15 de enero. Sin embargo, se retrasó hasta el 4 de marzo debido a los incendios forestales mortales que devastaron la región a principios de este año.

Su nueva serie está producida, en parte, por Archewell Productions, su compañía con el príncipe Harry.

Netflix ha trabajado con la pareja en otras series de no ficción, incluida “Harry & Meghan”, que reveló su relación con la familia real y su mudanza a Estados Unidos después de renunciar a sus deberes reales.

La duquesa también reveló en su publicación del lunes que Netflix se había convertido en socio de su negocio.

