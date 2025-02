Los productos de México cruciales en EE.UU.: esto será más caro para los estadounidenses por los aranceles

El presidente Donald Trump anunció este sábado nuevos aranceles a México, Canadá y China. Los aranceles podrían afectar las billeteras…

El presidente Donald Trump anunció este sábado nuevos aranceles a México, Canadá y China. Los aranceles podrían afectar las billeteras de los estadounidenses, ya que estos son los tres principales socios comerciales de Estados Unidos.

La decisión es de arancel del 25 % sobre todos los bienes de México y la mayoría de los bienes de Canadá y un arancel del 10 % sobre todos los bienes de China. Eso implica que los ciudadanos en EE.UU. podrían pagar mucho más por una amplia gama de bienes.

Por ejemplo, Estados Unidos importó vehículos de motor por valor de US$ 87.000 millones y repuestos de vehículos por valor de US$ 64.000 millones de México el año pasado, sin contar diciembre, según datos del Departamento de Comercio. Es probable que ambos se encarezcan casi inmediatamente después de cualquier nuevo arancel que afecte a las exportaciones de automóviles mexicanos a Estados Unidos.

La gasolina, los productos frescos y los productos electrónicos de consumo (algunos de los principales bienes que Estados Unidos importa de México, China y Canadá) también podrían encarecerse con aranceles generales.

México es el mayor proveedor de frutas y verduras de EE.UU., por lo que en ese sector habría afectaciones para los consumidores estadounidenses.

Estos son los principales impactos de un arancel del 25 % sobre los productos mexicanos en los siguientes sectores:

Automóviles y autopartes: Estados Unidos importó vehículos de motor por valor de US$ 87.000 millones y piezas de vehículos por valor de US$ 64.000 millones de México el año pasado, sin contar diciembre, según datos del Departamento de Comercio. Los vehículos de motor también fueron el segundo producto más importante que Estados Unidos importó de Canadá el año pasado hasta noviembre, por un total de US$ 34.000 millones.

Las empresas automotrices estadounidenses han podido mantener bajos los costos de producción al contratar trabajadores con salarios más bajos, particularmente en México, a donde se ha trasladado gran parte de su producción en los últimos años. Ese ahorro de costos podría esencialmente desaparecer si hay un arancel del 25 %.

Alimentos y bebidas alcohólicas: El año pasado, Estados Unidos importó productos agrícolas de México por valor de US$ 46.000 millones, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El año pasado, la categoría más importante de importaciones agrícolas de México fueron las frutas frescas, de las cuales Estados Unidos importó US$ 9.000 millones, de los cuales US$ 3.100 millones correspondieron a aguacates.

En total EE.UU. le paga a México US$ 10.800 millones por sus frutas y US$ 9.600 millones por sus vegetales. Además, unos US$ 3.000 millones por granos (México es el segundo mayor proveedor, después de Canadá) y US$ 3.400 millones por carnes y ganado (México es el tercer origen de ese rubro después de Canadá y Australia). También se destacan otros productos como el azúcar (US$ 3.900 millones), las nueces (US$ 517 millones) y las aves de corral (US$ 29 millones).

Además, EE.UU. importó US$ 5.900 millones de dólares en cerveza y US$ 5.000 millones de dólares en bebidas destiladas.

Constellation Brands, que importa Modelo (la cerveza más vendida en Estados Unidos en 2023) y Corona, así como tequila Casa Noble de México, podría ver sus costos aumentar un 16% con el arancel propuesto por Trump y probablemente tendría que aumentar los precios en aproximadamente un 4,5%, dijo Chris Carey, analista de acciones de Wells Fargo, en una nota de noviembre.

Ahora todos estos productos pueden costar más a los consumidores, especialmente porque los comerciantes y los agricultores tienden a operar con márgenes de beneficio muy bajos en comparación con otras industrias.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.