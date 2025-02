Los panaderos afirman que “esperan el aumento de las ventas pero no llega, la gente cada vez consume menos”

Máximo “Tito” Zamorano, integrante de la comisión directiva del Centro de Industriales Panaderos Agrupados, se refirió al informe de la…

Máximo “Tito” Zamorano, integrante de la comisión directiva del Centro de Industriales Panaderos Agrupados, se refirió al informe de la entidad que alerta sobre el impacto que están teniendo los recientes aumentos en la harina y el aceite, dos insumos clave para la producción del sector

En CNN Primera Mañana, afirmó que “hubo tres aumentos que hicieron que la bolsa de harina llegue a los 12.000 pesos. No es un incremento significativo por sí solo, pero se suma al costo de vida en general”.

Destacó que “el precio de la harina mueve todo, no aguantamos mas porque por no perder ventas no aumentábamos los precios. Mes a mes vamos esperando el aumento de las ventas pero no llega, la gente cada vez consume menos”.

Explicó que a fines de 2023 “estábamos dejando entre 1.600 y 1.900 el kilo de pan y hoy estamos hablando de entre 2.400 y 3.000, de acuerdo a la zona por el precio del alquiles”.

El miembro de la comisión directiva del Centro de Industriales Panaderos Agrupados contó que “la gente ya no compra por peso, viene con el mismo billete y te dice dame 500 o 1.000 pesos de pan y compra menos productos, estamos esperando que llegue la recuperación que no llega”.

Además, explicó que ante esta situación “algunos colegas que se pasan a la clandestinidad, bajan las cortinas para no pagar impuestos, no pagar sueldos en blanco y hasta se enganchan de algún servicio, y venden más barato y salen a romper el mercado con un precio que no podemos competir”.

Destacó que “una solución, ya que el gobierno quiere evitar los intermediarios, es que cuando el Estado compra podemos proveer directamente”.

En este sentido, Máximo “Tito” Zamorano afirmó que han “tenido contactos con el gobierno nacional en febrero del año pasado, hemos llevado la inquietud pero no obtuvimos respuesta”.

