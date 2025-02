Los mercados esperan “una definición del acuerdo con el FMI y si los pagos van a ser suficiente para levantar el cepo”

Martín Piccato, analista financiero, se refirió a la situación económica y a cómo los mercados reaccionaron ante el escándalo por…

Martín Piccato, analista financiero, se refirió a la situación económica y a cómo los mercados reaccionaron ante el escándalo por las criptomonedas.

En CNN Primera Mañana, afirmó que “lo del memecoin fue una ignorancia supina del presidente Javier Milei. Además un acto de arrogancia absoluto. Se olvidó que era presidente. Quiere olvidarse que es presidente las 24 horas, los 365 días del año. Y en los mercados financieros la palabra de presidente siempre se escucha mucho. Siempre. La palabra, los hechos, las conductas, las señas”.

Profundizó que “él lo ha hecho desde la ignorancia y de la buena fe. Pero no deja de ser un error muy grave que debería investigarse”.

No obstante, destacó que no repercutió en los mercados porque los que entran a ese mercado saben de qué están hablando. Si bien no es cierto que sea muy complicado entrar, porque cualquiera abre una cuenta en 30 segundos, todo el que entra sabe que está especulando y que especula con algo que no genera ningún valor. Entonces en los mercados financieros no va a tener repercusiones”.

El analista económico, por otra parte, explicó que el ministro de Economía, Luis Caputo, “estuvo reunido con gente del Tesoro de Estados Unidos, que es el que tiene que poner la firma, o sea que el proceso sigue”.

En este sentido, remarcó que “no creo que haya ningún problema de mediano y largo plazo, ni un desconcierto, ni que vayan a pensar que el presidente nos ha mentido en este último año y medio y que es una cosa distinta de lo que se muestra. No, porque él es eso”.

Con respecto al vínculo con el presidente de Estados Unidos, el economista afirmó que “una cosa es la relación personal que puede tener Javier Milei con Donald Trump y la afinidad que tengan respecto de la forma en que se relacionan con la gente. Y otra muy distinta es Donald Trump presidente, Javier Milaei presidente”.

Explicó que “Donald Trump va a defender los intereses de Estados Unidos todo el tiempo que pueda, y va a tener que imponer los aranceles que tenga que imponer, porque esa es su política, y va a dejar de lado la amistad que pueda llegar a tener con Javier Milei”.

Martín Piccato explicó que “el evento del fin de semana fue un evento partidario, de ideología liberal, libertaria, y queda ahí encapsulado en eso. No va a cambiar nada el devenir futuro de la Argentina y la relación con Estados Unidos”.

Consultado sobre lo que esperan los mercados, detalló que se aguarda “una definición concreta respecto de, no si va a haber o no va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque eso el mercado lo descuenta, sino cuánto es el dinero adicional se va a recibir y cómo van a ser los pagos, si va a ser suficiente para levantar el cepo”.

Concluyó que ese “dinero es necesario para poder levantar el cepo, para que las inversiones vengan, porque no van a venir las inversiones, no van a venir las inversiones, si no levantamos el cepo”.

