Los demócratas se enfrentan a su propia impotencia mientras Trump hace gala de su autoridad

En medio de la conmoción y las disputas de los demócratas sobre cuánto responder al presidente Donald Trump, hay una pregunta más profunda que se extiende a los líderes en todo el Capitolio y en todo el país: ¿cuánto deben confiar en las mismas maniobras institucionales y de procedimiento que utilizaron durante el primer mandato de Trump y cuánto están dispuestos a romper los esquemas conocidos?

Los demócratas siguen esencialmente sin un líder, con los posibles futuros candidatos presidenciales en gran medida permitiendo que otros sean los primeros en ser atravesados ​​por la sierra de Trump y sus animadores. Ninguno de ellos está ansioso por ser el rostro de un partido por ahora. Están desconectados del Comité Nacional Demócrata, donde el grito de guerra de la era Obama de “¡Sí podemos!” se convirtió en el eslogan diluido “¡Sí podemos, Ken!” en favor de Ken Martin, el desconocido que emergió como el ganador de una reciente carrera por la presidencia que las figuras más prominentes del partido evitaron.

Los demócratas que sí quieren hacerse cargo dudan de que las impugnaciones judiciales, más lentas, puedan seguir el ritmo de la rápida y precisa arremetida que cada día surge de los designados presidenciales y los asociados de Elon Musk. Sea cual sea la sentencia que se dicte a su favor, muchos creen —aunque pocos lo dirán públicamente— que Trump pronto podría empezar a ignorar lo que no le gusta, y que en ese caso se quedarían sin ningún recurso.

Trump desestimó esto el martes, al decir a los periodistas en la Oficina Oval: “Siempre me apego a los tribunales”. Lo dijo apenas días después de que el vicepresidente J.D. Vance tuiteara: “Los jueces no pueden controlar el legítimo poder del Ejecutivo”, y días antes de que Trump publicara: “Quien salva a su país no viola ninguna ley”, una frase casi idéntica a una de una película de 1970 sobre Napoleón.

Las esperanzas de los demócratas de lograr hacer un contrapeso a Trump se basan por ahora en la fecha de mediados de marzo para la presentación del presupuesto gubernamental, el primer punto de inflexión real para un partido (el Demócrata) que no sólo es minoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, sino que se enfrenta a una mayoría republicana tan cautivada por el presidente que lo aplaude mientras absorbe rápidamente poderes del Congreso, mientras que ellos se quedan con intentos artificiales de recorrer edificios que Trump y Musk han cerrado con llave mientras desmantelan las operaciones en su interior.

“No voy a quedarme de brazos cruzados y apoyar el desmantelamiento de nuestra democracia a través del proceso presupuestario”, dijo el representante Hank Johnson, demócrata de Georgia, en una manifestación frente a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) para protestar contra su cierre nocturno por parte de la Casa Blanca. Allí, tanto él como dos docenas de colegas se comprometieron a no votar por ningún proyecto de ley hasta que, como dijo el cofundador del grupo Indivisible, “esta crisis constitucional haya terminado”.

Johnson sostuvo que todo cambió con relación a la amenaza de cierre de diciembre, cuando los demócratas también se quejaron pero finalmente aportaron los votos para compensar las deserciones republicanas a pesar de que obtuvieron concesiones limitadas. “Tenemos que hacer todo lo que podamos, todas las herramientas a nuestra disposición para oponernos a lo que está sucediendo ante nuestros ojos”, dijo.

Ese tipo de protocolo de emergencia está chocando contra los demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado, que siguen confiando en que la historia se repetirá.

“Recuerdo que hace ocho años, cuando los periodistas escépticos veían las protestas y decían: ‘Vamos, faltan casi dos años para las elecciones intermedias, ¿la gente realmente seguirá comprometida y con energía? La respuesta resultó ser sí. Y, de hecho, las cifras incluso crecieron”, dijo el representante de Pensilvania Brendan Boyle, mientras se dirigía el jueves a una gran audiencia sobre el presupuesto que los demócratas esperan les permita recuperar algo de terreno.

Otros sostienen que tienen que ser ellos los que sostengan las instituciones en su lugar, limitando la resistencia a forzar debates sobre votaciones que van a perder y a hacer manifestaciones frente a edificios a los que Trump les ha prohibido entrar, donde dicen cosas como “una manifestación al día puede mantener alejados a los fascistas”, como lo hizo el representante de Maryland Jamie Raskin en la manifestación de la CFPB, y luego regresan a casa con sus carteles.

“Claramente, es un hombre que está impulsando una agenda que viola la ley, viola las leyes del servicio civil, viola el sentido común, viola la prudencia fiscal, beneficia las prácticas corruptas”, dijo el senador de Nueva Jersey Cory Booker, cuando CNN le preguntó si pensaba que los demócratas estaban haciendo lo que él querría para enfrentar al presidente.

“Usas todas las palancas que tienes en las cosas en las que no estás de acuerdo, pero tengo que decir que esta idea de cerrar todo el lugar…”, dijo Booker, con la voz apagada, antes de afirmar que no apoya ningún tipo de cierre del Gobierno. “Las palancas que tenemos son limitadas, pero al mismo tiempo, todos compartimos la palanca de hablar, de despertar el sentimiento popular”.

Para los principales demócratas, tanto con cargos como sin cargos, cada día es un tira y afloja existencial entre la preocupación de parecer paranoicos estridentes y la preocupación de no decir o hacer lo suficiente. No saben cómo serán los próximos tres años y medio si ya han llegado a una “crisis constitucional” en las primeras tres semanas y media.

“La gente está enfadada por lo que está pasando, no porque no estemos haciendo todo lo que está a nuestro alcance”, argumentó el representante Sean Casten, demócrata de Illinois. “Es porque se preguntan: ¿cuándo, por Dios, se ha vuelto partidista defender la Constitución? ¿Por qué es partidista decir que está mal hacer el saludo nazi? ¿Por qué es partidista decir que las enmiendas de la Reconstrucción que proporcionan protección igualitaria para todos ya no merecen ser defendidas?”.

Casten, al igual que varios de sus colegas demócratas de la Cámara de Representantes que hablaron con CNN, dijo que se ha sorprendido y animado por la cantidad de electores que han estado llamando a los foros públicos por teléfono y por las respuestas que ha estado escuchando: “En tres semanas, el estado de ánimo público ha pasado de la apatía al miedo y a la ira. Y creo que el siguiente paso en ese ciclo es la acción”.

Pero Casten dijo que los activistas le han dicho a él y a sus colegas que temen que las protestas contra Trump puedan eventualmente ser utilizadas como una excusa para declarar la ley Marcial. Otros demócratas de la Cámara de Representantes se hicieron eco de esto en privado, y varios líderes de grupos activistas de tendencia izquierdista dijeron directamente a CNN que sus preocupaciones sobre la seguridad de los participantes en protestas han aumentado desde los indultos generales del presidente a los alborotadores del 6 de enero.

“Hitler solo tardó 50 días en destruir la democracia en Alemania”, dijo Casten, argumentando que existen paralelos directos entre esas medidas y gran parte de lo que está haciendo Trump. “Parte de nuestro trabajo ahora como demócratas en Washington dentro de esto es ser churchillianos, tener muy claro lo que está en juego en este momento, cuáles son los paralelismos en la historia, recordarle a la gente que la mayoría de los estadounidenses son buenas personas y que la forma de acabar con un abusador es devolverle el golpe”.

Los asesores de Trump suelen desestimar comentarios como este.

El miércoles, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que los demócratas estaban haciendo proyecciones, y argumentó que con las sentencias que han estado deteniendo los decretos del presidente, “la verdadera crisis constitucional está teniendo lugar dentro de nuestra rama judicial”.

En los pasillos del Capitolio, las esperanzas de los demócratas de que algunos aliados republicanos se les unan debido a su oposición a ciertas medidas de Trump se están convirtiendo rápidamente en desprecio y disgusto.

“Mi impresión es que nada es más miserable en este momento que ser un miembro republicano del Congreso. Están en Mar-a-Lago, en la Casa Blanca, cuando él firma los decretos. ¿Los hace partícipes de su plan? No, en absoluto”, dijo la representante Haley Stevens, una congresista de Michigan. “Están neutralizando a su propio liderazgo”.

Casten dijo en el recinto que escucha a colegas republicanos decir en voz baja que están de acuerdo con algunas de las cosas que él dice sobre Trump. Ahora ve a personas que sospecha que están tan convencidas de que están en el fin de los tiempos que sienten que “nunca van a tener que preocuparse por otra elección democrática”, o al menos no se opondrían si la situación llegara a eso.

“¿Cómo se siente?”, Casten recordó que le preguntó un colega sentados en la Cámara de Representantes el otro día.

“Siento”, dijo Casten, refiriéndose únicamente a sus colegas demócratas, “que solo hay 213 personas en esta sala en las que confiaría en una trinchera”.

En el inicio de una reunión del bloque progresista del Congreso esta semana, el nuevo presidente del grupo, el representante de Texas Greg Casar, leyó un fragmento del discurso de Franklin Roosevelt de 1936 ante la convención demócrata, donde habló de “nubes de sospecha, mareas de mala voluntad e intolerancia que se acumulan oscuramente en muchos lugares”, y dijo que “los príncipes privilegiados de estas nuevas dinastías económicas, sedientos de poder, buscaron el control sobre el propio gobierno”.

“Deberíamos estar hablando del hecho de que no son los inmigrantes los que están aumentando sus alquileres, sino los fondos de cobertura los que están comprando sus barrios y aumentando sus alquileres. No son los estadounidenses LGBTQ los que están arruinando su atención médica, sino los directores ejecutivos de las empresas los que lo están haciendo”, dijo Casar. “Si no queremos continuar en este ciclo en el que ganamos, luego perdemos, ganamos, luego perdemos, pero seguimos con una tendencia a la baja, tenemos que transformar fundamentalmente en lo que se ha convertido el Partido Demócrata en los últimos 25 años”.

Casar sostuvo que esto comenzará a tener efecto y se convertirá en un rechazo que aún no se ha producido de manera orgánica, como hace ocho años.

“Muy pronto todo el mundo lo va a sentir, y la gente va a mirar atrás a las historias de esta última semana o dos y va a pensar que fue un momento un tanto incómodo, pero que está bien”, dijo.

En las encuestas y focus groups de una serie de grupos demócratas internos y aliados —a los que accedió CNN— enfocarse en los precios sigue siendo el consejo más frecuente, y es al que el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha vuelto una y otra vez, flanqueado por carteles en sus dos conferencias de prensa semanales más recientes con los títulos: “¿CÓMO BAJAN LOS PRECIOS?”, y “LOS REPUBLICANOS TRAICIONAN A LA CLASE MEDIA”.

Jeffries admitió, cuando CNN lo presionó, que los votantes no habían comprado este argumento el año pasado, pero insistió en que la diferencia ahora es que los republicanos no han cumplido.

Jeffries, a quien le gusta el béisbol tanto como las estadísticas históricas, ve un ejemplo en el bateador de los Yankees Aaron Judge, que tiene una de las tasas de ponches más altas del deporte, pero también lideró la liga tanto en bases por bolas como en jonrones. Esta es una lección, dice, de no apostar todo a un solo lugar.

Jeffries y el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer están discutiendo entre bastidores sobre quién puede mantener a raya a sus propios miembros y para qué.

Pero con Schumer 20 años mayor, ahora en la minoría y con pocas probabilidades de tener una oportunidad realista de recuperar la mayoría en las elecciones intermedias de 2026, la atención política de los demócratas contra Trump se está centrando en la Cámara.

Jeffries y su equipo creen que podrán ejercer más presión a medida que se acerquen las conversaciones sobre el presupuesto, con los republicanos de distritos indecisos en su pequeña mayoría ya señalando que se opondrán a los recortes que está proponiendo el liderazgo, además de las esperadas deserciones del Caucus de Libertad de la Cámara.

Pero también están observando con atención cómo cambia el estado de ánimo del público en los distritos más divididos, sin estar aún convencidos de que los votantes quieran el tipo de resistencia a Trump que ellos o los activistas más ruidosos están exigiendo.

Poco antes de abandonar el Capitolio para pasar una semana de regreso en su propio distrito y escuchar a sus miembros, Jeffries hizo una pausa cuando le preguntaron qué les diría a los demócratas que han perdido la esperanza.

“Mantengan viva la esperanza. La administración Trump está perdiendo en los tribunales, no ganando. Una y otra y otra vez”, dijo. “Y no han logrado una sola victoria legislativa. Y sus índices de aprobación no están subiendo, están bajando”.

El desafío para Jeffries y sus compañeros demócratas en su búsqueda de una manera de avanzar es la nueva realidad política: Trump ya ha logrado una victoria judicial en sus planes de reducir la fuerza laboral federal, firmó una ley liderada por el Partido Republicano para exigir la detención de inmigrantes indocumentados acusados ​​de ciertos delitos que atrajeron el apoyo demócrata y sus números en las encuestas son tan altos como lo han sido en sus 10 años en política.

