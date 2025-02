Larreta en La Mañana de CNN: “En la campaña hubiera mandado a la mierda a Bullrich”

Horacio Rodríguez Larreta, exjefe de Gobierno porteño y excandidato a Presidente, visitó este jueves los estudios de CNN Radio Argentina…

Horacio Rodríguez Larreta, exjefe de Gobierno porteño y excandidato a Presidente, visitó este jueves los estudios de CNN Radio Argentina para conversar con Nacho Girón sobre su decisión de regresar a la política con su candidatura, hizo una fuerte autocrítica, recordó el día que perdió la interna con Patricia Bullrich, se refirió al PRO y a la Libertad Avanza, marcó sus diferencias con Milei y respondió si aún tiene el deseo de ser presidente de la Nación.

“Estoy tratando de escribir un libro con memorias y lo voy a llamar ‘Yo Robot’. Venía al programa, tenía anotado los diez mensajes que quería dar y tenía que hablar de eso. Caí en eso. Por eso estoy acá y no en la Rosada. En mi proceso de autocrítica dura después de perder hay que asumir la responsabilidad. Es culpa mía, no de un asesor. Cada uno elige su entorno”, expresó en el comienzo de la entrevista en La Mañana de CNN.

Sobre Patricia Bullrich

En este sentido, Larreta se refirió a su ex rival en las PASO y actual ministra del gobierno de Milei: “En el fondo yo estaba a las puteadas y la hubiera mandado a la mierda, pero no creo que sea bueno para la Argentina que los políticos lo hagamos. Efectivamente creo que se necesita un acuerdo. Mi convicción es que la agresión no es lo que el país necesita”.

“Tengo las bolas llenas de esos insultos. Sigo creyendo que hay que terminar con la grieta”, agregó.

Y reconoció que “con el diario del lunes, debería haber sido más genuino. Venía de años de caminar por la calle, de estar con la gente, de reuniones con vecinos. Pasé de eso a ser el político que venía con subtítulos”.

“Estoy en ese replanteo y creo que es parte del aprendizaje”, explicó.

El día de las internas con Patricia Bullrich

Al recordar el 13 de agosto de 2023, el día de las primarias con Bullrich, Larreta contó: “La noche anterior en la casa de mi hermano pensé que ganaba. Fue de las cosas más fuertes que viví en mi vida”.

“El momento en que me dijeron que no ganaba ya sabía. Me di cuenta de que estábamos en el horno. Me abrazaron mis hijas, mi madre… Es una situación muy fuerte. Es una ilusión de una vida”, confesó, y sostuvo que “en esos niveles para aspirar a ese lugar tenés que tener un grado de locura”.

“Me acuerdo que apenas lo vi la llamé a Patricia, la felicité, puse la cara y salí a hablar. Sostuve mi convicción. En el peor día de mi vida política me paré y dije que estaba para representar a los que pensaban que Argentina necesitaba un acuerdo”, aclaró.

Después de la derrota

Sobre el día después de la derrota, el exjefe de Gobierno porteño comentó: “No soy de llorar. Pero estaba hecho mierda. La ficha me cayó rápido. Fuimos a comer con el equipo y mantuvimos la cábala aún en la derrota. No sabía lo que era perder”.

“Y tomé un sano equilibrio de no caer en el flagelo extremo, pero tampoco en pensar que era un contexto del mundo y de posiciones más extremas. Hice cosas que estuvieron mal”, lanzó al hacer una autocrítica, y acotó: “Tuve momentos muy duros para mí. Me refugié mucho en mi familia y mis amigos de toda la vida. Me dejé mimar y no me aislé. Fui saliendo de a poco”.

¿Pensó en dejar la política?

Ante la pregunta de Nacho Girón, Larreta fue tajante: “No lo pensé. Definitivamente no, pero tampoco es que salía al día siguiente a pensar en un plan para lo que viene. Ni colgué los botines ni caí en ya arrancar con un plan de 14 horas por día de laburo. Me tomé el tiempo con mi familia, leí, estudié un montón”.

Y, en este sentido, expresó: “Tengo la suerte de no tener rencor. No veo cuánto tardás en responder el llamado o midiendo cuánto me traicionan o no. Entiendo las reglas del juego y con algunos tengo más bronca, pero eran amigos del jefe de Gobierno”.

¿Por qué perdió?

“Tuve el problema y el síndrome del ganador muy temprano”, reveló, y añadió: “Te volvés conservador (durante la campaña) y hay infinidad de casos donde los ganadores tempranos terminan perdiendo”.

Además, expresó: “Me arrepiento de muchas cosas y no tomé posiciones claras. Cometí errores. En eso no me arrepiento: no hubiera apelado al insulto. No creo que sea bueno para el país. Era mi límite”.

“Si un consultor me decía que siendo agresivo e insultando vas a ganar no lo hubiera hecho”, advirtió.

¿Por qué Bullrich no fue presidenta?

Según Larreta, “es cierto que había una tendencia a lo extremo, genuino y Patricia tuvo a lo largo de su carrera posiciones muy oscilantes. Un día dijo que Milei era peligroso y después fue parte del gobierno. Yo morí con las botas puestas. Fui hasta el final”.

“No queda tan claro qué piensa Patricia”, comentó.

Sobre su próxima candidatura

“No lo tengo definido. No sé. Mi esencia no va a cambiar, pero uno de los grandes cambios es no planificar todo. Es parte de mi cambio no tener un plan tan detallado”, respondió sobre su anuncio de que se presentará en los comicios de medio término.

¿Aún desea ser presidente?

Larreta, en este orden, contestó lo siguiente: “Sigue existiendo mi vocación por ayudar a mi país. Cambió que se puede hacer desde la presidencia, pero no es el único lugar. Me saqué la mochila de tener que ser presidente o nada”.

La situación de la Ciudad de Buenos Aires

Crítico de la gestión de Jorge Macri, consideró que “no está bien la ciudad. Camino la calle y lo veo. La gente habla de que la Ciudad está sucia o el tema de los presos que se escapaban. Está deslucida, triste”.

“Los problemas se solucionan si se ponen encima de la mesa. No hay que esconderlos. Hay obras por hacer”, aclaró.

Mauricio Macri y La Libertad Avanza

Finalmente, sobre su relación con Macri y el acercamiento del PRO a LLA, comentó: “No vi que haya hablado. El último intercambio que tuve con él fue en su cumpleaños. Yo dije que no había que entregarle el PRO a Milei. Hoy no sé dónde está el PRO”.

Balance sobre Javier Milei

Finalmente, Larreta se refirió a lo que va de la gestión del presidente Javier Milei: “No estoy de acuerdo con los valores que representa. Esto de agredir al que piensa diferente. No veo un plan a largo plazo y creo que vamos a la cola de lo que hace Trump. Valoro el equilibrio fiscal y la baja de la inflación, pero de la mano de eso tiene que haber un plan de desarrollo”.

