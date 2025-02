La reunión entre Trump y Netanyahu es un momento trascendental para ambos líderes y para Medio Oriente

La llegada del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el primer líder extranjero que visita al presidente Donald Trump desde…

La llegada del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el primer líder extranjero que visita al presidente Donald Trump desde que regresó a la Casa Blanca, se produce en un momento trascendental.

No hay duda de que el líder israelí recibirá una cálida bienvenida. Su visita durará varias horas e incluirá una conferencia de prensa conjunta. Pero la cordialidad entre los hombres podría ocultar una relación que es más complicada de lo que a veces parece, ya que nada menos que el futuro de Medio Oriente podría depender de las palabras de Trump.

A medida que comienzan las negociaciones para la segunda fase de un acuerdo de alto el fuego en Gaza, el primer ministro israelí debe determinar exactamente cuál es la posición del mandatario estadounidense antes de decidir cómo proceder.

Trump se ha atribuido el mérito del acuerdo de rehenes a cambio de un alto el fuego alcanzado en los días previos a su entrada en el cargo, e incluso funcionarios de la administración saliente de Biden reconocieron que la inminente llegada de Trump ayudó a aplicar presión sobre Israel y Hamas. Pero a pesar de toda su insistencia para que se firme el acuerdo, Trump aún tendrá que supervisar las dos fases restantes del plan de tres fases. No parecía particularmente confiado un día antes de reunirse con Netanyahu.

“No tengo garantías de que se mantenga”, dijo en la Oficina Oval, donde había convocado a los periodistas para que lo vieran firmar algunos papeles. “Y he visto a gente brutalizada. Nunca, nadie ha visto nada parecido”.

Su enviado para Medio Oriente, Steve Witkoff, que estaba de pie cerca, ha estado intensamente involucrado en la implementación del acuerdo, incluida una visita a Gaza la semana pasada en una misión de investigación. Ofreció una evaluación un poco más optimista que su jefe.

“Hasta ahora se está manteniendo”, dijo. “Ciertamente tenemos esperanzas, y esa es la dirección del presidente: sacar a los rehenes y salvar vidas y llegar, con suerte, a un acuerdo pacífico de todo esto”.

Habrá mucho que discutir entre Trump y Netanyahu más allá del asunto inmediato del acuerdo de alto el fuego. Para empezar, está la cuestión de Gaza, que según Trump debería ser desalojada para reconstruirla, y los palestinos que viven allí deberían ser trasladados a Egipto y Jordania (un tema de discusión que probablemente continuará cuando el rey Abdullah II de Jordania visite la Casa Blanca la semana próxima).

Y luego está la perspectiva de una normalización más amplia de las relaciones entre Israel y sus vecinos árabes, principalmente Arabia Saudita, que el expresidente Joe Biden había estado buscando antes de los ataques del 7 de octubre de 2023. Trump, que anhela abiertamente un Premio Nobel de la Paz, puede ver su oportunidad en esa búsqueda, que podría transformar todo Medio Oriente y crear un nuevo baluarte contra Irán, un enemigo común de Jerusalén y Riad.

Queda por ver si Netanyahu está interesado en la diplomacia o si, en cambio, ve la llegada de Trump a Washington como un momento para tomar medidas decisivas contra Irán, incluso potencialmente eliminar su programa nuclear.

Ya se especula que Netanyahu podría usar las conversaciones para tomarle la temperatura a Trump sobre un ataque directo, aprovechando un momento en que los representantes iraníes han sido diezmados, las ambiciones nucleares de Irán parecen estar acelerándose y mientras él tiene vínculos más amistosos con Washington.

Por su parte, Trump no ha sonado particularmente entusiasmado con iniciar un nuevo conflicto con Irán.

“Espero que eso se pueda resolver sin tener que preocuparse por eso. Sería realmente bueno si eso se pudiera resolver sin tener que dar ese paso más”, dijo el mes pasado cuando se le preguntó sobre un ataque a las instalaciones iraníes.

Al final del mandato de Biden, las relaciones entre los líderes estadounidenses e israelíes eran tan tensas que pasaron meses sin hablarse, a pesar de la guerra en curso en Gaza y los intensos esfuerzos de los funcionarios de Biden para negociar un alto el fuego.

En el período previo a las elecciones de noviembre pasado, no había muchas dudas entre el equipo de Biden de que Netanyahu favorecía una victoria de Trump, creyendo que disfrutaría de un mandato mucho más amplio del Gobierno estadounidense para perseguir sus objetivos de guerra con Trump en el cargo en lugar de la entonces vicepresidenta Kamala Harris.

Esas predicciones no han sido erróneas.

Trump ya ha levantado la suspensión de los envíos de bombas pesadas a Israel, revirtiendo una de las pocas políticas de la era Biden destinadas a ejercer influencia sobre Israel en medio de su guerra en Gaza.

Podría ir aún más lejos esta semana. Netanyahu y su delegación planean presionar a la Administración Trump para que avance con miles de millones de dólares en ventas de armas pendientes, incluidas miles de nuevas bombas, misiles, artillería y otras armas, durante la visita de esta semana.

Si bien la producción de algunos de los artículos podría llevar un año o más, las entregas de las bombas comenzarían en los próximos meses.

Si Trump sigue adelante, representaría un nuevo nivel de apoyo a Israel por parte de Estados Unidos y una señal de la voluntad de Trump de acceder a las solicitudes de Netanyahu en un momento de profunda incertidumbre en Oriente Medio.

Pero si bien Trump es popular en Israel y Netanyahu recibió con entusiasmo su regreso a la Casa Blanca, las cosas no siempre han sido tan alegres.

Cuando Netanyahu felicitó a Biden por su victoria electoral en 2020, Trump se enfureció por lo que consideró una traición. En los meses siguientes, Trump acusó a Netanyahu de deslealtad y se enfureció con el estimado periodista israelí Barak Ravid, ahora analista de CNN: “Que le jo**n”.

Incluso tres años después, después de que Hamas lanzara el peor ataque terrorista en la historia de Israel el 7 de octubre de 2023, estaba claro que los resentimientos de Trump no se habían desvanecido del todo.

“(Netanyahu) no estaba preparado. No estaba preparado e Israel no estaba preparado”, dijo Trump en una entrevista poco después de los ataques, comentarios que provocaron la condena incluso de los republicanos.

Sin duda, Netanyahu espera que la animosidad quede atrás cuando visite el país el martes. Parece casi seguro que sus interacciones con Trump no contendrán nada de la discordia abierta que tiñó su relación con Biden en el último año de su presidencia.

Lo que está claro es el deseo de Netanyahu de recabar una amplia gama de opiniones durante su estancia en la ciudad. El primer ministro tiene previsto permanecer en Washington mucho más allá de sus conversaciones del martes con Trump. Llegó a Blair House, la residencia de invitados presidencial, el domingo por la noche y se espera que se quede hasta el final de la semana, incluso para reuniones en el Capitolio.

A pesar de sus enormes diferencias, Trump y Biden comparten una filosofía en lo que respecta a la relación con sus homólogos extranjeros: tratar directamente es la mejor manera de avanzar.

Hace ocho años, la primera invitada extranjera de Trump en la Casa Blanca fue la entonces primera ministra del Reino Unido, Theresa May, cuya visita puede ser más recordada por las fotografías de May y Trump estrechando la mano mientras descendían con cautela por una rampa a lo largo del Ala Oeste.

El temprano viaje de May a Washington, diseñado en parte para convencer a Trump de que no se retirara de la OTAN, no presagiaba vínculos especialmente cálidos por el resto de su mandato. Criticó repetidamente su gestión del Brexit, aunque cuando May renunció al cargo parecían haber arreglado las cosas.

Con Netanyahu, sin embargo, Trump tiene una tarea mucho más inmediata.

