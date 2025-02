La muerte de 2 niños sin hogar en la gélida Detroit plantea interrogantes sobre un sistema defectuoso que está en peligro

En noviembre, Tateona Williams pidió ayuda a la ciudad de Detroit para encontrar un refugio para su familia, después de…

En noviembre, Tateona Williams pidió ayuda a la ciudad de Detroit para encontrar un refugio para su familia, después de enterarse de que su acuerdo de convivencia con un pariente ya no funcionaba.

Pero Williams nunca llegó a una resolución con el equipo de respuesta para personas sin hogar y nadie hizo un seguimiento, incluso después de que la ciudad abriera un nuevo refugio para familias pocas semanas después, según su alcalde.

Esta semana, dos de los hijos de Williams -de 2 y 9 años- fueron encontrados muertos por aparente hipotermia en una furgoneta en la que la familia llevaba durmiendo al menos dos meses, según el jefe de policía interino, Todd Bettison. Las temperaturas descendieron por debajo del punto de congelación el lunes, cuando Williams había aparcado en la novena planta del estacionamiento de un casino.

Desde meses antes, Williams había “pedido ayuda a todo el mundo” para su familia.

“Llamé a otros estados, a ciudades que no conocía, a ciudades a las que la gente me pedía que llamara. Incluso pedí ayuda a Detroit, donde he estado más tiempo en la lista CAM”, dijo Williams a WXYZ, afiliada de CNN, refiriéndose al sistema Coordinated Entry con el que se insta a las personas sin hogar a ponerse en contacto dentro y en los alrededores de Detroit.

“¿Ahora todo el mundo quiere ayudar después de que yo haya perdido a dos hijos?”.

La tragedia llevó a la ciudad de Detroit a reevaluar la forma en que conecta a las familias sin hogar con los refugios, resaltando lo que los defensores nacionales dicen que son sistemas fallidos –en su mayoría responsabilidad de los funcionarios estatales y locales– para ayudar a las personas sin hogar.

También está exacerbando los temores de lo que podría suceder si el apoyo federal para las personas sin hogar o en el borde de la falta de hogar disminuye a medida que la incipiente administración republicana del presidente Donald Trump presiona para reducir el gasto mediante el recorte de programas de beneficios críticos que atienden a los estadounidenses más necesitados y la eliminación de agencias clave.

Según Donald Whitehead, director ejecutivo de la Coalición Nacional para las Personas sin Hogar, muchas ciudades estadounidenses ya no disponen de recursos suficientes o no los están desplegando de la forma más eficaz para satisfacer las necesidades de sus residentes sin hogar. Los funcionarios públicos, por su parte, no han hecho lo suficiente para abordar las causas profundas de la falta de hogar, entre las que se encuentran la escasez de viviendas asequibles para personas con bajos ingresos, la subida de los precios de los alquileres por parte de los propietarios y un salario mínimo federal de US$ 7,25.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD, por sus siglas en inglés) –que apoya la construcción de viviendas asequibles, proporciona ayuda para el alquiler a millones de personas, hace cumplir la Ley de Vivienda Justa y ofrece subvenciones para ayudar a las personas sin hogar– en las últimas semanas ha “identificado más de US$ 260 millones en ahorros”, dijo el secretario Scott Turner en un comunicado esta semana sin detallar el tipo de ahorro.

“El HUD será detallado y deliberado sobre cada dólar gastado para servir a las comunidades rurales, tribales y urbanas”, dijo. CNN se puso en contacto con la agencia para obtener más comentarios.

Si el gobierno de Trump hace recortes al HUD, sería “rotundamente erróneo”, dijo Steve Berg, jefe de políticas de la Alianza Nacional para Acabar con la Falta de Hogar.

“Y sabemos cuál va a ser el resultado de eso”, dijo. “Va a haber más gente viviendo en la calle, más gente muriendo en la calle”.

La muerte de los hijos de Williams en Detroit apunta a una creciente crisis nacional de personas sin hogar que afecta a más familias cada año, dicen los defensores.

Se estima que 770.000 personas se quedaron sin hogar en una sola noche en enero de 2024, un récord que marcó un aumento del 18% desde 2023, informó el HUD. De ellos, el 64% se alojó en refugios y el 36% se quedó sin techo en lugares no diseñados para la vivienda humana.

Según la encuesta anual, un tercio de ellos eran familias formadas por al menos un adulto y un niño, y el número de familias con niños sin hogar aumentó un 39%.

Al mismo tiempo, en el país faltan 7,3 millones de viviendas asequibles y disponibles para inquilinos con ingresos extremadamente bajos, según la National Low Income Housing Coalition. Y Estados Unidos se enfrenta a un enigma en materia de vivienda: las tasas hipotecarias no bajan y se espera que los precios de la vivienda sigan subiendo mientras Trump, un multimillonario promotor inmobiliario, ha lanzado nuevos aranceles y deportaciones masivas que podrían disparar el coste de los materiales y la mano de obra.

Las iniciativas del HUD, como el programa de vales de la Sección 8, que ayuda a las familias de bajos ingresos a alquilar viviendas asequibles de propiedad privada, ya están insuficientemente financiadas y tienen listas de espera, dijo Berg.

“Tenemos que dar vivienda a la gente… y otros servicios para que se mantengan estables en ella”, afirmó. “Ninguno de ellos está a escala”.

Según Berg, algunas ciudades carecen de camas suficientes para las personas que necesitan refugio de emergencia, por lo que a menudo se les inscribe en listas de espera cuando no tienen a dónde ir. Otras ciudades disponen de mucho espacio para refugios, pero no de recursos suficientes para atender las líneas directas a todas horas, dijo Whitehead, y tal vez solo atiendan los teléfonos de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

“La gente sufre crisis las 24 horas del día”, dijo.

Además, algunas personas sin techo temen ser criminalizadas si llaman directamente a la policía para pedir ayuda, dijo Whitehead. Algunas ciudades prohíben a la gente dormir en sus coches en lugares públicos, con la amenaza de penas de cárcel o multas, dijo. Esta semana, una ciudad californiana votó a favor de penalizar la “ayuda” y la “incitación” a los campamentos de personas sin hogar, una medida inusual que, según los defensores de las personas sin hogar, podría obstaculizar la ayuda a quienes la necesitan.

Muchos refugios también atienden a adultos solteros más que a familias con niños, dijo Whitehead, señalando: “El sistema no se diseñó realmente para las familias”.

Las muertes de niños en Detroit “tienen que hacernos replantearnos todo lo que estamos haciendo”, dijo el alcalde demócrata Mike Duggan durante una rueda de prensa esta semana. “Pone de manifiesto que disponer de servicios no significa mucho si los residentes que los necesitan no saben cómo acceder a ellos”.

Detroit abrió un refugio familiar el 16 de diciembre para dar cobijo a los residentes justo a tiempo para los fríos meses de invierno, dijo. Y los residentes pueden llamar a la policía para pedir ayuda si se enfrentan a una crisis después de las 6 de la tarde.

Pero la ciudad también debe dar opciones claras a la gente cuando llaman acerca de los refugios, dijo el alcalde. También quiere una política que obligue a los trabajadores de proximidad a realizar una visita cada vez que una familia con niños pida ayuda a la ciudad.

“Quiero que ese trabajador social cara a cara identifique cuál es la situación y se asegure de que se resuelve”, dijo Duggan.

Por el momento, se está llevando a cabo una investigación policial y una revisión administrativa de las circunstancias que llevaron a la muerte de los hijos de Williams, según declaró a CNN el portavoz de Detroit, John Roach.

El caso, dijo Whitehead, también debe crear conciencia de los obstáculos que experimentan las personas en todo el país cuando se quedan sin hogar, y lo que está en juego si los recursos disponibles para ayudarlos no son suficientes.

“Tenemos que seguir garantizando que nuestros funcionarios comprendan que no estamos hablando de estadísticas, estamos hablando de personas”, afirmó. “Y en el país más rico de la historia del mundo, nadie debería perder la vida por falta de recursos para protegerse de los elementos”.

