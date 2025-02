La canción “Not Like Us” comenzó como una crítica. Ahora, es un himno del Superbowl

Kendrick Lamar y Drake pasaron la última primavera boreal intercambiando críticas. Los raperos lanzaron una serie de canciones cada vez…

Kendrick Lamar y Drake pasaron la última primavera boreal intercambiando críticas. Los raperos lanzaron una serie de canciones cada vez más brutales, en las que criticaban el talento del otro, la paternidad y la raza, entre otros temas delicados.

No fue hasta que Lamar lanzó la canción “Not Like Us” que se emitió un veredicto: Lamar había ganado inequívocamente.

“Not Like Us” sigue haciendo su recorrido victorioso que comenzó en mayo pasado. El último comentario de Lamar sobre Drake encabezó las listas de Billboard y se convirtió en su primer sencillo número uno desde “Humble” de 2017. En un concierto sorpresa en el Juneteenth, Lamar interpretó la canción cinco veces ante un estadio lleno de aficionados que sabían cada palabra. Luego, la semana pasada, se llevó a casa cinco premios Grammy por la canción, incluida la canción del año.

Este domingo por la noche la interpretó en el Super Bowl, el evento más visto de la televisión estadounidense (a pesar de que la canción está actualmente en el centro de una demanda interpuesta por Drake contra la compañía que maneja los sellos discográficos de ambos raperos), e incluyó algunas de sus líneas más controvertidas en su interpretación.

“Not Like Us” fue presentada al mundo sin contemplaciones en un enlace de YouTube un sábado por la noche. El hecho de que desde entonces se haya convertido en una de las canciones más populares de Lamar es un testimonio de su poder de permanencia, no solo como un insulto, sino como un éxito certificado.

“Si bien es una canción de disidencia, también es una canción unificadora”, dijo Frederick Paige, profesor asistente de Ingeniería civil y ambiental en Virginia Tech y cofundador de Virginia Tech Diggin’ in the Crates: Hip Hop Studies en la universidad.

Así es cómo un comentario contundente se convirtió en un súper éxito de taquilla.

La disputa entre dos de los raperos más queridos del país se venía gestando durante años antes de que estallara “Not Like Us”.

Aunque colaboraron mutuamente en canciones al principio de sus carreras, los dos intercambiaron comentarios furtivos a lo largo de varios años, líneas tan crípticas que ni siquiera sus fans podían ponerse de acuerdo de quiénes hablaban.

La disputa comenzó a hervir de nuevo en octubre de 2023, cuando J. Cole se refirió a sí mismo, a Drake y a Lamar como los “tres grandes” del rap. Lamar no estuvo de acuerdo: solo existe el “gran yo”, dijo en la canción “Like That” de Future/Metro Boomin, lanzada en marzo pasado.

Drake empezó a recibir insultos de artistas como Future y The Weeknd, otro nativo de Toronto, pero el éxito de Lamar le dolió. Así que en abril Drake lanzó “Push Ups”, en la que se burlaba de las colaboraciones de Lamar en canciones de Maroon 5 y Taylor Swift.

Lamar respondió con “Euphoria”, una canción cruel que avivó las inseguridades percibidas del rapero canadiense, incluidas numerosas referencias a su raza.

Cada nueva canción hacía que la tensión fuera en aumento, a tal punto que los raperos tardaban apenas unas horas en responder con un nuevo ataque. Sin embargo, la pelea verbal terminó cuando Lamar lanzó “Not Like Us”, en la que acusa a Drake de sentirse atraído por chicas menores de edad.

“¿Conoces la frase de Michelle Obama: ‘Cuando ellos caen bajo, nosotros vamos alto’?”, dijo Paige. “Se metieron en el sótano . La cantidad de información sucia y acusaciones que se hicieron (…) es dura”.

Aunque Drake lanzó otra canción después de “Not Like Us”, la guerra ya estaba ganada. No pasó mucho tiempo hasta que las listas de éxitos y los streamers se pusieron al día.

“Not Like Us” se volvió ineludible en lo que pareció una cuestión de horas. Tiene casi 200 millones de reproducciones en YouTube y despegó en TikTok y la radio tradicional. Menos de dos semanas después de su lanzamiento, “Not Like Us” se aseguró el primer puesto en el Billboard Hot 100.

Lamar hizo bailar a todos, desde estudiantes de secundaria en la pista de baile en un bar mitzvah hasta la exvicepresidenta Kamala Harris en los Premios BET.

”Veo gente muerta“, susurra Lamar en inglés al comienzo de la canción. Aparte del regocijo diabólico con el que lanza sus golpes, no es el mensaje típico de un enemigo, dijo Paige. Suena como una fiesta desde el primer momento.

“Es una melodía súper pegadiza que no esperarías que fuera una canción ofensiva”, dijo. “No suena tan agresiva”.

También es intensamente pegadiza y citable (aunque la mayoría de sus ataques no se pueden repetir aquí), dijo Craig Arthur, profesor asociado de práctica en Virginia Tech y DJ, quien también cofundó el programa de estudios de hip-hop de la universidad.

Incluso su estribillo ligero, en el que Lamar canta repetidamente las palabras they not like us (ellos no son como nosotros) sobre un elegante ritmo de Mustard que el productor solo tardó 30 minutos en preparar, es pegadizo. Hasta la multitud repleta de estrellas en los Grammy cantó al unísono cuando sonó la canción mientras Lamar recogía uno de sus premios.

Por lo general, el tema de una canción como “Not Like Us” es lo suficientemente controvertido como para que un organismo de la industria como la Academia de la Grabación evite premiarlo. Pero el impacto de la canción fue tan inmediato e innegable, en base a sus más de 1.000 millones de reproducciones y su constante posicionamiento en las listas, que incluso los Grammy, los medios musicales y las celebridades que anteriormente habían sido amigas de Drake la celebraron.

Lamar también se ha ganado un enorme respeto tanto de los aficionados del rap como del mundo artístico, lo que podría explicar por qué la canción ha sido tan ampliamente aceptada, dijeron ambos profesores. Habitualmente se hace referencia a él como el mejor rapero vivo (un título que muchos de sus colegas han reclamado), ganó 22 premios Grammy, lo que lo convierte en uno de los raperos más premiados en la historia de la entrega de premios. Y en 2018, se convirtió en el primer rapero en ganar el Premio Pulitzer de música por su álbum “DAMN”.

“(‘Not Like Us’) surgió de un maestro de ceremonias muy condecorado al que incluso gente que está muy alejada del hip-hop admira”, dijo Arthur. “Kendrick puede hacer cosas artísticas que muchos raperos y maestros de ceremonias comerciales nunca pueden hacer”.

Cuando no se trata de criticar a Drake, “Not Like Us” es un homenaje al hip hop de la Costa Oeste. También es un rechazo a los “buitres culturales” que se apropian de la cultura de una comunidad de hip-hop sin pertenecer a ella, dijo Paige. Su video musical rindió homenaje a las raíces de Lamar en Compton –las imágenes detrás de escena muestran que fue recibido como un héroe local.

Los ataques de Lamar contra Drake funcionaron porque apuntaron a la percibida falta de autenticidad de Drake, dijeron ambos profesores, y a una falta de conexión con una escena de rap local como la comunidad de Lamar en Compton o en Atlanta, de donde son muchos de los colaboradores anteriores de Drake.

Aunque la estrategia de Drake en el hip-hop más pop quizás lo haya alejado de algunos de sus pares, también lo ha consolidado como uno de los raperos más famosos de la Tierra. El hecho de que Lamar atacara a Drake tan públicamente también fue intencional, dijo Paige.

“Creo que (Lamar) se enfrentó a Drake por una razón muy particular, en términos de esa base de fans y ese esfuerzo por hacer crecer la base de fans (de Lamar) y demostrar que el verdadero arte, en su opinión, y la autenticidad triunfan sobre todos los trucos de circo”, dijo Paige.

Lamar es una elección particular para el espectáculo de medio tiempo del Superbowl, dijeron ambos profesores. El tema de Lamar abarca sus experiencias al crecer en viviendas públicas hasta el racismo institucionalizado y la brutalidad policial.

“Es realmente interesante pensar en una canción como “Alright”, que se considera una canción de protesta, y que luego llegue al Superbowl”, dijo Paige. “¿Cuál es la jugada de ajedrez allí?”

Lamar adelantó los primeros compases de “Not Like Us” varias veces antes de finalmente comenzar a tocar la canción en el entretiempo. Antes de finalmente interpretarla, se refirió a ella como la “canción favorita” del público.

“¿De verdad vas a hacerlo?”, preguntaron sus bailarines en un momento dado.

Lamar incluyó una de las letras más citadas de la canción en su interpretación: “Intento tocar un acorde, pero probablemente sea La menor ”, ​​rapeó en inglés.

Se había cuestionado si Lamar incluiría la canción en su actuación. Lamar y Drake pertenecen a sellos discográficos de Universal Music Group, Inc. Drake presentó una demanda contra la compañía en la que acusa al sello de difamación en la publicación y promoción de “Not Like Us”. Lamar no figura como acusado en la demanda.

La inclusión de “Not Like Us” no es la única razón por la que la actuación de Lamar fue importante para sus fans. “Ser humano y sobrevivir a tiempos difíciles” son temas centrales en la obra de Lamar, dijo Paige, entre sus fanfarronadas de rapero.

“Hay mucha gente que está luchando en este momento con nuestros cambios políticos, tratando de averiguar hacia dónde vamos, cómo vamos a cuidar de nosotros mismos y de los demás”, dijo. “Me interesa ver cómo Kendrick asume ese desafío de motivar y entusiasmar a la gente no solo en el medio tiempo de un juego de fútbol, ​​sino en muchos años que están por venir”.

