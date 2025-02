Kanye West dice que fue diagnosticado con autismo

Kanye West compartió algunas noticias sobre su salud. En una conversación en el podcast “The Download” con Justin Laboy, West,…

Kanye West compartió algunas noticias sobre su salud.

En una conversación en el podcast “The Download” con Justin Laboy, West, quien cambió su nombre a Ye, dijo que anteriormente le habían diagnosticado erróneamente trastorno bipolar.

“Fui a ver a un médico… Mi esposa me llevó a que me hiciera eso porque me dijo: ‘Hay algo en tu personalidad que no parece bipolar, ya he visto casos de bipolaridad antes’. Y descubrí que lo que tengo es, en realidad, un caso de autismo”, dijo West.

West afirmó que el diagnóstico le ha ayudado a entenderse mejor a sí mismo.

“El autismo te lleva a una especie de ‘Rain Man’”, dijo West. “Cuando la gente te dice que no lo hagas, te limitas a hacerlo. Y ese es mi problema”.

“Cuando los fans me dicen que haga mi álbum de una determinada manera, lo haré al revés”, añadió.

“Es muy difícil para ellos, porque es como un hombre adulto: no puedes tomar el control de su cuenta bancaria, no puedes controlar lo que digo en Twitter”, dijo West.

West había contado anteriormente que le habían diagnosticado trastorno bipolar y describió su experiencia con una internación psiquiátrica involuntaria. En una conversación de 2019 con David Letterman, dijo que había elegido hablar sobre su diagnóstico y cómo lo logró para terminar con el “fuerte estigma” en torno a la salud mental.

“La gente puede decir lo que quiera al respecto y discriminar de cualquier manera”, dijo West en ese momento.

“El trastorno del espectro autista es un trastorno neurológico y del desarrollo que afecta la forma en que las personas interactúan con los demás, se comunican, aprenden y se comportan”, según el Instituto Nacional de Salud Mental. El autismo no se considera un trastorno de salud mental y se puede diagnosticar a cualquier edad.

“No he tomado medicación desde que descubrí que el trastorno bipolar no era el diagnóstico correcto”, dijo West. “Se trata de encontrar cosas que no bloqueen la creatividad, obviamente eso es lo que aporto al mundo. Vale la pena intensificar el tratamiento, siempre y cuando todos ustedes consigan la creatividad”.

