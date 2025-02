José Luis Espert: “Me encantaría competir con Cristina”

El diputado nacional de la Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires celebró la media sanción de la ley…

El diputado nacional de la Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires celebró la media sanción de la ley de Ficha Limpia, que ayer fue aprobada por la Cámara de Diputados y fue girada al Senado para obtener su sanción definitiva.

En CNN Primera Mañana, se refirió a la sesión de ayer y afirmó que “el kirchnerismo trató de pudrirla para que no saliera la media sanción, pero afortunadamente para los argentinos de bien, que queremos que la Argentina sea un país diferente a la mierda que nos dejaron los malditos kirchneristas salió Ficha Limpia”.

En este sentido, aseguró que “la política es una actividad de servicio a la comunidad, no puede ser que, en teoría, los que hacen esa actividad sean delincuentes”.

El legislador libertario destacó que “esta ley no haría falta si la justicia fuera rápida en sancionar y si la sociedad tuviera los anticuerpos necesarios para no votar delincuentes. Ya Cristina Fernández, cuando fue vicepresidente, ya tenía 12 procesamientos y era claro que era chorra”.

Y resaltó que “la sociedad todavía no tiene los anticuerpos necesarios y la política tiene que ayudar en eso. La justicia lenta no es justicia”.

Sobre el tratamiento de Ficha Limpia en la Cámara Alta, afirmó que “los senadores deberían estar a la altura de las circunstancias y deberían votar Ficha Limpia. Es una vergüenza que la política le choree a la gente. Estamos hablando de fallos en segunda instancia, no en primera”.

Sobre la posibilidad de que se presente un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, remarcó que “son pícaros, la Corte Suprema emite un fallo en estos casos cada siglo. Entonces vos tenés esa la chorra de Cristina que se va a morir ocupando un cargo público”.

Consultado sobre si le gustaría competir con Cristina Fernández en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert afirmó que “falta la sanción en Senado. Si sale la media sanción, la chorra no va a poder competir”.

No obstante, aclaró que es “un competidor nato, así que me hubiera encantado o me encantaría competir con Cristina para ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo. Que el kirchnerismo se hunda o sea derrotado, 2025 y 2027 con un apellido Kirchner en la cabeza de la boleta o candidato a gobernador sería espectacular para políticamente enterrarlos y que desaparezcan de la faz de la tierra argentina, que se vayan a otro lado a hacer miseria. Lo que hicieron en Argentina fue genocida, desde el punto de vista de la cultura, la educación, los valores y la política. Son verdaderos genocidas políticos”.

Sobre la seguridad en la provincia de Buenos Aires, el diputado de La Libertad Avanza aseguró que “desde que está Axel Kicillof, hablando de lo peor que hay, que son los homicidios dolosos, los índices de los últimos cinco años de este inútil esférico y los homicidios dolosos no bajan”.

Destacó que “en la provincia de Buenos Aires son asesinadas de manera consciente al menos dos personas por día como mínimo. La provincia es un baño de sangre. Acá no hay decisión política de no combatir el delito y las calles estén libres para los delincuentes y la gente de laburo y de bien termine, de ser necesario, encerrados entre rejas para no ser asesinados por los delincuentes. Kicillof debió ser sometido a juicio político y destituido”.

Consultado sobre si el dólar está atrasado, el economista afirmó que “uno puede hablar de atraso cambiario si, en un contexto de crecimiento económico, el desempleo te crece. Y la otra cosa simultáneamente que se tiene que dar un déficit en cuenta corriente, que esté financiando por una entrada de capitales que no sea sostenido en el tiempo. No veo atraso cambiario y el gobierno no va a devaluar”.

Y sobre el posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el legislador oficialista remarcó que “cuando te fuiste a la B y prendiste fuego el país, como hizo el gobierno de Mauricio Macri y nos llevó a una crisis, estabas financiando la salida de capitales con una acuerdo con el FMI. Eso es la realidad, pero el acuerdo con el Fondo sirvió para que esa salida de capitales no nos prendiera más fuego todavía. El acuerdo que estamos negociando no tiene nada que ver con eso, sino para fortificar el nivel de reservas y salir del cepo lo antes posible”.

