Grant Hill revela cómo vencieron al Dream Team del 92 y tuvieron que mantenerlo en secreto

¿Qué harías si hubieras conseguido la mayor victoria de tu carrera hasta el momento, una de las mayores sorpresas de la historia del baloncesto, pero no pudieras contárselo a nadie?

Esa es la pregunta con la que Grant Hill –antes de ser siete veces All-Star de la NBA– tuvo que lidiar hace 33 años.

Él y otros siete jugadores universitarios acababan de derrotar al Dream Team, el equipo olímpico de baloncesto masculino de Estados Unidos de 1992, formado por jugadores de la talla de Michael Jordan, Magic Johnson y Larry Bird, en un partido de preparación para los Juegos Olímpicos de Barcelona.

Descrito como el mejor equipo jamás reunido en cualquier deporte, se les convocó para restaurar un poco el orgullo estadounidense después de que el Team USA fuera derrotado en cinco torneos internacionales consecutivos.

El entrenador Chuck Daly, aparentemente temeroso de lo que la prensa pudiera pensar de su derrota ante un grupo de universitarios, dejó claro que las noticias sobre el resultado no irían a ninguna parte.

“Era como una especie de leyenda urbana, un mito, como ¿sucedió de verdad?”, dijo Hill, que fue director general del equipo nacional masculino de Estados Unidos en París 2024, a CNN Sport.

“Hablamos de ello entre nosotros y de lo increíble que fue y lo divertido que fue”, dijo. “Hablábamos de ello en plan: ‘Amigo, algún día tenemos que hacer un documental’. Ya sabes, sin pensar que alguna vez ocurriría”.

Ahora, el secreto es público. En “We Beat the Dream Team”, un nuevo documental que se estrena en HBO y Max –que, como CNN, forman parte de la empresa matriz Warner Bros. Discovery– el 17 de febrero, es la primera vez que los siete miembros supervivientes del Select Team (equipo selecto) de jugadores universitarios han tenido la oportunidad de contar la historia.

“No podrían haber estado más contentos de sentarse a hablar conmigo y contar la historia desde su punto de vista”, dijo el director del documental, Michael Tolajian, en una entrevista con CNN Sport.

“Cuando nos pusimos en contacto con Grant Hill, Chris Webber, estos chicos, me dijeron: ‘Mike, llevo 32 años esperando a que alguien me llame y me diga que quiere entrevistarme sobre ese partido. He estado esperando todo este tiempo para contar nuestra versión de la historia’”.

Para Hill, esa historia comenzó en la sala de pesas de la Universidad de Duke, poco después de que sus compañeros y él hubieran conquistado su segundo título consecutivo de la NCAA bajo la dirección del legendario entrenador Mike Krzyzewski.

“El entrenador K me dijo que me habían seleccionado para formar parte del Select Team, que entrenaría y ayudaría a preparar al Dream Team en San Diego”, recuerda Hill. “No lo podía creer. Eran mis héroes, mis ídolos. Eran tipos con los que crecí y que me inspiraron para jugar”.

“Intenté modelar mi juego a partir de muchos de ellos y, a los 19 años, tener la oportunidad de competir contra ellos”, continuó, “fue un momento increíble”.

Incluso entonces, Hill no estaba del todo seguro de cuál sería su papel.

“Éramos el Select Team”, bromea Hill en el documental. “¡Seleccionados para que nos patearan el trasero!”.

“Pensé que nos traerían como muñecos de práctica”, explicó a CNN. “No sabía qué esperar. ¿Nos incorporarían a las prácticas? ¿Estaríamos allí para darles agua y toallas?”.

Pronto quedaría claro que no se esperaba que sus compañeros y él fueran meros asistentes.

“Recuerdo que antes de que saliéramos al campo, Roy Williams, que nos entrenaba y que por aquel entonces era el entrenador jefe de Kansas, estaba repasando quién iba a ser titular y quién iba a ser el escolta de quién”, recuerda Hill. “Y me dijo: ‘Grant, te toca Jordan’. Y yo le dije: ‘Madre mía’”.

“Fue uno de esos momentos en los que el tiempo se detiene. Simplemente intentas digerir el hecho de que ‘aquí estoy, a punto de competir contra Michael Jordan’”.

Pero, explicó Hill, cuando llegó el momento, tanto sus compañeros como él jugaron sin miedo.

“Creo que hubo una expectación nerviosa antes del partido e incluso hasta que empezamos. Pero una vez que empezamos a tener éxito, y una vez que empezamos a vernos tener éxito los unos a los otros, creo que ganamos confianza colectivamente”.

“Jugando contra el Dream Team, estás obligado a unirte rápidamente o será un desastre. Y lo hicimos, y tuvimos nuestro momento, que fue increíble”.

Solo una cámara estaba grabando la acción y únicamente existe una cinta de ese partido.

Cuando Daly dio por finalizado el partido, el marcador confirmó el sorprendente resultado: Dream Team 54-62 Select Team. Pero no fue así durante mucho tiempo. Con la prensa a punto de hacer su entrada en las instalaciones, el marcador fue rápidamente retirado del tablero.

“Creo que una vez que entraron los medios de comunicación, si hubieran sabido que habíamos ganado habría sido una noticia enorme, así que fue inteligente retirar el marcador”, acepta Hill.

“Teníamos a los mejores jugadores, que se habían enfrentado todos estos años en la NBA. Ahora se reunían. Era como una película de superhéroes de Marvel, todos los grandes superhéroes juntos”, explica Tolajian.

“Había toda esa atención en plan ‘Van a destruir a todo el mundo. Van a aplastar a todo el mundo por 60 puntos’. No podemos esperar a verlos a todos juntos’. Y así, el primer partido que estos superhéroes juegan, que un equipo universitario les gane, habría estado en todas partes”.

“Hubiera sido como ‘Oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Creo que habría sido noticia internacional y habría causado muchos dolores de cabeza a Chuck Daly y al equipo olímpico de baloncesto de Estados Unidos”.

El Dream Team volvió a jugar contra el Select Team al día siguiente y se tomó la revancha en una paliza de 102-55, para aplastar luego a la competencia en Barcelona 1992 y ganar el oro a lo grande. Pero tal vez no habría sido así si Jordan y compañía no hubieran aprendido que podían ser derrotados por cualquiera, incluso por un grupo de adolescentes.

Algunos incluso han especulado -incluido el entrenador K en el documental de 2012 “The Dream Team”- con que Daly tiró intencionadamente el partido al dejar a Jordan en el banquillo durante gran parte de la contienda y permitir que la derrota se prolongara, para mantener a sus jugadores humildes, para recordarles que no eran invencibles.

Hill, como era de esperar, no está convencido de esta teoría, y una parte de We Beat the Dream Team se centra en sus amistosos desacuerdos con Krzyzewski.

Tolajian, por su parte, prefirió no pronunciarse sobre lo que piensa de la polémica.

“Quiero ocultarlo para que la gente vea la película y se forme su propia opinión”, sonrió. “Tengo mis propias teorías, pero intento contarlas por el centro. Diré que creo que ambas partes tienen argumentos muy válidos”.

“Dejaré que los aficionados y los espectadores lo vean, y animo a que haya más debate al respecto, porque el único que lo sabe es Chuck Daly, y ya no está con nosotros”.

Sin embargo, hay un hecho que no se discute. Hill y sus compañeros realmente vencieron al Dream Team. Y ahora pueden contárselo al mundo.

