BOYS PREP BASKETBALL= VHSL Playoffs= Class 6= Region B= Final= Patriot 59, Colonial Forge 52 Region C= Final= C. G.…

BOYS PREP BASKETBALL=

VHSL Playoffs=

Class 6=

Region B=

Final=

Patriot 59, Colonial Forge 52

Region C=

Final=

C. G. Woodson 61, Hayfield 53

Region D=

Final=

South Lakes 67, Westfield 51

Class 5=

Region C=

Final=

Albemarle 53, Lloyd Bird 41

Region D=

Final=

Riverside 86, Riverbend 61

Class 4=

Region B=

Final=

Atlee 66, Varina 59

Region D=

Final=

John Handley 56, E.C. Glass 52

Class 3=

Region A=

Final=

Hopewell 73, New Kent 65

Region C=

Final=

Spotswood 64, Western Albemarle 41

Region D=

Semifinal=

Carroll County 64, Cave Spring 58

Northside 78, Hidden Valley 55

Class 2=

Region A=

Final=

John Marshall 118, Greensville County 59

Region C=

Final=

Floyd County 73, Nelson County 68, OT

Region D=

Final=

Graham 63, Virginia 50

Class 1=

Region A=

Final=

Lancaster 66, Northumberland 46

Region B=

Final=

Franklin 67, Altavista 56

Region C=

Semifinal=

George Wythe 74, Fort Chiswell 42

Parry McCluer High School 60, Auburn 55

Region D=

Final=

Patrick Henry 68, Chilhowie 63

VISAA Playoffs=

Division I=

Semifinal=

Bishop O’Connell 59, Paul VI 57

Highland-Warrenton 73, St. Stephens-St. Agnes 57

Division II=

Semifinal=

Miller School 71, Hargrave Military 48

Peninsula Catholic 67, North Cross 51

Division III=

Semifinal=

Carmel 57, St. Michael 51

Fairfax Christian 94, Roanoke Catholic 58

Division IV=

Semifinal=

Rise Academy 85, Hampton Christian 65

Stuart Hall 67, Banner Christian 51

