GIRLS PREP BASKETBALL=

VHSL Playoffs=

Class 6=

Region B=

Final=

Osbourn Park 75, Gainesville 27

Region C=

Final=

James Robinson 45, West Potomac 31

Region D=

Final=

Langley 54, Oakton 37

Class 5=

Region C=

Final=

Lloyd Bird 55, William Fleming 50

Region D=

Final=

Potomac Falls 50, Lightridge 43

Class 4=

Region B=

Final=

Henrico 72, Monacan 70

Region D=

Final=

Salem 63, Charlottesville 47

Class 3=

Region A=

Final=

Grafton 57, Hopewell 44

Region C=

Final=

Spotswood 46, Western Albemarle 34

Class 2=

Region A=

Final=

John Marshall 68, Prince Edward County 43

Region B=

Semifinal=

Clarke County 63, Woodstock Central 36

Stuarts Draft 30, Luray 25

Region C=

Final=

Liberty-Bedford 71, James River 55

Class 1=

Region B=

Final=

Buffalo Gap 55, Brunswick 32

Region D=

Final=

Honaker 47, J.I. Burton 39

VISAA Playoffs=

Division I=

Semifinal=

Bishop Ireton 71, St. Annes-Belfield 53

Division II=

Semifinal=

Norfolk Christian School 65, Steward School 55

Virginia Academy 78, Hampton Roads 46

Division III=

Semifinal=

Carlisle 67, Chelsea Academy 46

St. Margaret’s 78, New Covenant 46

Division IV=

Semifinal=

Brunswick Academy 47, Broadwater Academy 37

Carmel 54, Christ Chapel Academy 47

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

