Enrique Zuleta Puceiro: Esta acusación es un “desafío casi todas las condiciones que estaba creando el gobierno”

Enrique Zuleta Puceiro, analista político, se refirió a la actualidad política en el año electoral y dio su opinión sobre…

Enrique Zuleta Puceiro, analista político, se refirió a la actualidad política en el año electoral y dio su opinión sobre la controversia generada por la promoción que hizo el presidente Javier Milei de un proyecto de criptomonedas.

En CNN Primera Mañana, afirmó que “es una semana clave porque es la última semana de sesiones extraordinarias y se ha ido acumulando errores y desaciertos del gobierno. Detrás de los puntos que hay pendientes para la posible sesión en el Senado, la Corte o Ficha Limpia, que compromete fundamentalmente el panorama político”.

Detalló que “son temas que no están colgados de la nada, todos abren abanicos como una especie de granada de fragmentación, que tocan muchísimos aspectos centrales de la vida política argentina, y en esta semana clave cae un aerolito en el centro del sistema y ha condicionado a cómo resuelve el gobierno este desafío, porque este desafío casi todas las condiciones que estaba creando el gobierno lo que significa en este momento una cuestión que enfoca no solo los ámbitos del presidente, si el presidente es cuidadoso, o si lo cuidan o no lo cuidan, que es lo que se dice ahora, sino que también todas las acusaciones podrían ser puestas en la boca también de la oposición, si uno discute esta especie de ola de principismo político que ha invadido el Congreso”.

Consideró que “el presidente se defiende con argumentos con los que se defiende la oposición o Cristina Fernández, entonces colocan muy en falsa escuadra a todos, les es muy difícil a los opositores y les es más difícil todavía el gobierno porque no es una cosa que ocurrió casualmente”.

Agregó que “estamos ante una especie de aerolito que ha caído, no hablaría de cine negro, porque no hay nada que no sepamos, nombre que no recorramos, antecedentes que no esté en las manos del periodismo, que tiene archivos estupendos de los últimos años, todo esto hace que no sea un cine negro, algo que llega de la nada y que no sabemos qué es lo que es y se abalanzó sobre el sistema y lo condiciona, es algo que en realidad le facilita muchísimo al periodismo sobre todo, a recorrer estos dos años o tres años de la campaña electoral y encontrar a todos los protagonistas al lado del presidente”.

En este sentido, Enrique Zuleta Puceiro afirmó que “es un desafío enorme, el primer efecto ha sido el secretario de factos, silencio total, hoy a la mañana comenzaron a llegar a la web y a los correos de los formadores de opinión y de los empresarios una serie de explicaciones en una página como para responder, pero todas son respuestas que va a ser difícil que puedan contrarrestar esta especie de contra efectos tremendos que ha producido el libragate”.

Sobre una las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, el analista aseguró que el distrito “es la razón de existencia del PRO, es un partido de Buenos Aires que tuvo mucha suerte en expandirse al resto del país con alianzas efectivas con el radicalismo, la Coalición Cívica y sectores independientes, muchos sectores conservadores de provincia cuyos electorados han migrado hacia el oficialismo”.

En este sentido, explicó que como han migrado los dirigentes desde el PRO a La Libertad Avanza “ha migrado el voto y ha dejado realmente al PRO con apenas un 2,2% en la encuesta nuestra de enero, a nivel nacional”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.