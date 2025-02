Encarcelan por negligencia a padres de una niña a la que colmaban de atención, pero privaban de comida

Para el momento en que la ingresaron en el hospital, tenía el pelo quebradizo, la piel se le descamaba y…

Para el momento en que la ingresaron en el hospital, tenía el pelo quebradizo, la piel se le descamaba y estaba tan desnutrida que los médicos dijeron que corría riesgo de sufrir un paro cardiaco y morir.

Tenía 17 años, pero parecía mucho más joven. Testigos en el hospital dijeron que sus padres la trataron como si fuera una niña pequeña. La llevaban al baño, le limpiaban el trasero, le sonaban la nariz y le cepillaban el pelo mientras veía dibujos animados más propios de niños pequeños.

Pesaba solo 27,3 kilos, casi lo mismo que una niña de 9 años.

El mes pasado, sus padres, una pareja australiana de unos 40 años, fueron condenados a prisión por el Tribunal de Distrito de Perth (Australia Occidental) por desatender a su única hija, incluso cuando la llevaban y traían de las clases de piano y ballet.

Ni los padres ni su hija pueden ser identificados, según una ley australiana que busca proteger a las víctimas infantiles.

La chica, que ahora tiene 20 años, declinó una solicitud de entrevista de CNN. El abogado de su padre, Oliver Paxman, dijo a CNN que su cliente estaba “muy decepcionado” por el resultado y estaba considerando sus opciones legales. El abogado de la madre no respondió.

En su sentencia, la jueza Linda Black dijo que estaba claro que los padres de la niña la querían, pero no cumplieron con sus deberes parentales de ayudarla a desarrollarse física y emocionalmente.

“Este no es un caso sobre una bailarina desnutrida”, dijo la jueza Linda Black al condenar al padre a seis años y medio de prisión, y a la madre a cinco años, una pena reducida que tiene en cuenta sus “circunstancias personales”.

“Ustedes aislaron a su hija, le impidieron crecer, le impidieron desarrollarse de la forma que tenía derecho. La mantuvieron como una niña pequeña mucho más allá de la edad en la que debería haberlo sido”, dijo Black.

A efectos de esta historia, llamaremos Kate a la niña. Los siguientes datos proceden de documentos judiciales.

A Kate le encantaba bailar. Su madre, que dejó de trabajar cuando nació para ocuparse de ella, la educaba en casa. Pasaban la mayor parte del tiempo en casa, pero las clases de ballet ofrecían a Kate la oportunidad de relacionarse con otros niños.

Las fotos publicadas por el tribunal muestran a Kate sonriendo con trajes de colores brillantes, el pelo peinado hacia atrás y los pies y brazos en la estudiada pose de una grácil bailarina.

“Qué foto más bonita de mi princesa bailarina”, comentó su padre en una foto publicada en Facebook de su hija, que parecía mucho más joven de sus 14 años.

El padre de Kate trabajaba a tiempo completo para sacar adelante a la familia, que vivía en uno de los suburbios más ricos de Perth, la capital de Australia Occidental.

Eran personas inteligentes, que obviamente sabían cómo alimentarse, dijo el juez.

Sin embargo, no se aseguraron de que su hija comiera lo suficiente.

La pareja tampoco permitió que Kate creciera como una adolescente normal.

En la casa de la familia no había nada “ni remotamente apropiado para su edad”, dijo la jueza, señalando las películas y programas de televisión que veía: Teletubbies, Frozen y Thomas the Tank Engine.

A diferencia de la mayoría de los adolescentes, que tenían sus primeros trabajos y navegaban por las redes sociales, Kate celebraba fiestas de cumpleaños de princesas y recibía muñecas Barbie como regalo. Y cuando otras chicas estaban atravesando la pubertad, Kate dejó de crecer o desarrollarse.

Durante el juicio, su padre declaró ante el tribunal que era “quisquillosa con la comida”, que se había hecho vegetariana a los 8 años y se volvió vegana al principio de la adolescencia. Comía tres veces al día y tenía acceso a refrigerios. No creía que estuviera desnutrida.

Los veganos evitan comer alimentos procedentes de animales, incluidos los productos lácteos y los huevos. Su dieta se compone principalmente de fruta, verdura, cereales, frutos secos y semillas.

Paxman, el abogado del padre, dijo a CNN: “Este nunca fue un caso sobre privar de comida a un niño”.

“Mi cliente no hizo pasar hambre a su hija (…) Nunca le negó la comida. Amaba y mimaba a su hija. Ella era libre de comer todo lo que quisiera. Este caso era sobre una nutrición inadecuada de una dieta vegana”, dijo Paxman.

“Todos los padres de este planeta saben que si no das a un niño suficiente comida se morirá de hambre. Pero, ¿y si tu hijo elige ser vegano?”.

La jueza Black se negó a creer que la pareja no se diera cuenta de que su hija estaba gravemente enferma.

“Parece que todos los que tuvieron la oportunidad de interactuar con (Kate) entendieron que estaba gravemente desnutrida, excepto las dos personas que profesaban amarla. Simplemente no puedo aceptar que no lo vieran. Simplemente no puedo aceptar que no se dieran cuenta”, dijo Black.

De hecho, Black concluyó que sí se dieron cuenta, hasta el punto de que el padre de Kate falsificó su partida de nacimiento para hacerla parecer dos años más joven, en parte para ocultar lo que cada vez era más evidente para otras personas: su hija estaba crónicamente desnutrida.

Los padres de la escuela de ballet empezaron a comentar el tema, y sus profesores de danza imploraron a sus padres que acudieran a un nutricionista. Se negaron y, finalmente, los profesores avisaron a las autoridades.

Cuando Kate fue hospitalizada a los 17 años, medía 147,5 centímetros y tenía un índice de masa corporal de 12,5, significativamente por debajo del rango saludable de 18 a 25.

“Según el médico, estaba consumida y tenía poca grasa corporal. Estaba pálida. No mostraba signos de pubertad. Tenía el pelo quebradizo y fino. Su piel estaba seca y descamada. Su ritmo cardíaco era elevado. El médico dijo que necesitaban hacer un ECG. Y ustedes dos dijeron que no”, escribió la juez Black en su sentencia.

Mientras los médicos intentaban tratarla, los padres de Kate hablaron abiertamente de sus sospechas de que se estaba formando una conspiración a su alrededor y de que no se podía confiar en el personal médico.

Su hija estaba en el pabellón de trastornos alimentarios y, sin embargo, alababan la figura de otra paciente que estaba peligrosamente delgada.

Le dijeron a su hija que su estómago parecía lleno e hicieron comentarios que sugerían que podría engordar si seguía los consejos de sus médicos.

“Esto, en un contexto del estado calamitoso en que se encontraba su hija, era… indignante”, escribió Black.

Cuando la pareja se negó a permitir que los médicos insertaran una sonda nasal para alimentar a Kate y frustraron otros intentos de tratarla, las autoridades intervinieron y la pusieron bajo custodia estatal.

Sin la intervención de sus padres, Kate ganó peso, y ellos fueron detenidos y acusados.

La Dra. Danielle Einstein, psicóloga clínica y escritora, dijo que casos como el de Kate son “extremadamente raros”.

Dijo que es muy común que los padres tengan problemas para enfrentar la idea de que sus hijos un día se irán, pero en última instancia la mayoría quiere que se conviertan en adultos responsables.

Einstein dijo que uno de los problemas que ha encontrado en su trabajo es cuando los padres intentan proteger a sus hijos de los problemas o hacen demasiado por ellos.

“Proteger es un problema; no queremos proteger a nuestros hijos. Queremos que sigan creciendo, desarrollándose y siendo capaces sin nosotros”, afirma.

“Estamos viendo más ansiedad en los adultos jóvenes y en los adolescentes porque no están preparados para afrontar los retos y superar los desafíos sin ayuda”.

Los padres de Kate no solo impidieron que creciera, según el tribunal, sino que contaron “una serie de mentiras en cascada” sobre la edad de su hija desde 2016 para encubrir su negligencia.

La primera fue cuando su madre inscribió a Kate en una clase de baile, dando una fecha de nacimiento que hacía parecer a su hija seis meses más joven de lo que realmente era.

Meses después, volvió a dar una fecha de nacimiento distinta en la misma escuela de danza, quitándole otro año, de modo que parecía 18 meses más joven.

En otra solicitud, le quitó dos años.

“Mintió deliberadamente porque sabía que su hija no parecía ni se comportaba como una niña de su edad real”, dijo Black.

En su sentencia, Black dijo que estaba claro que los padres de Kate la querían, pero no lo demostraron con sus acciones.

“No hay nada inusual en que un padre quiera aferrarse a su hijo y se resista a dejarle ir, madurar y convertirse en adulto. Nada raro en absoluto”, dijo.

“Pero lo que está mal es cuando un padre, de hecho, impide que el niño emprenda y complete ese proceso natural”.

“Uno de sus mayores fallos fue creer que podían darle lo que quería y no darle lo que necesitaba”, continuó.

“Todos los padres saben que es más difícil decir no a su hijo que decir sí. Elegieron tomar las decisiones fáciles en lugar de las difíciles”.

Las propias palabras de Kate proporcionaron a la juez Black más pruebas de que sus padres no le habían dado las habilidades necesarias para funcionar sin ellos.

En una carta enviada a la jueza, en la que le pedía que retirara la acusación, Kate se culpaba a sí misma de la situación de sus padres, diciendo que ellos le preparaban el desayuno, la comida y la cena, pero que ella elegía cuánto comía.

“Soy totalmente dependiente de mis padres”, escribió. “Todos mis gastos de manutención los pagan mis padres, incluida la ropa, la comida y el dinero que necesito. Mis padres pagan mis tasas universitarias”.

“Quiero mucho a mis padres. Son las personas más importantes de mi vida. Si mis padres van a la cárcel, no creo que pueda soportarlo”.

El padre de Kate admitió haber falsificado su partida de nacimiento, pero ambos progenitores negaron todos los demás cargos, mientras que sus abogados apuntaron a un trastorno de ansiedad para explicar en parte su comportamiento.

La juez Black dijo que la pareja no había asumido ninguna responsabilidad por sus actos, y no vio ninguna razón para no encarcelarlos.

“No han mostrado ningún remordimiento. No han aceptado su responsabilidad. No han mostrado entendimiento”, dijo. Ambos podrán optar a la libertad condicional.

