Elon Musk retirará su oferta de casi US$ 100.000 millones por OpenAI si se mantiene como una organización sin fines de lucro

Elon Musk dice que está dispuesto a abandonar su intento de comprar OpenAI si el creador de ChatGPT mantiene su inusual estructura actual, en la que la empresa de inteligencia artificial (IA) más importante y valiosa del mundo está gestionada por una organización sin fines de lucro.

La batalla por OpenAI —que se tornó profundamente personal a medida que salía a la luz pública— enfrenta a Musk con su rival Sam Altman, CEO de OpenAI, en una puja por el control del futuro de la IA. Musk anunció el lunes que lidera un grupo de inversores que se ofreció a comprar OpenAI por U$ 97.400 millones, pero el miércoles dijo que está dispuesto a abandonar la operación si OpenAI se atiene a lo que Musk cree que es su misión fundacional.

“Si la junta de OpenAI, Inc. está dispuesta a preservar la misión de la organización benéfica y estipula retirar el cartel de ‘en venta’ de sus activos deteniendo su conversión, Musk retirará la oferta”, dijo Musk en una presentación judicial a última hora el miércoles. “De lo contrario, la organización benéfica debe ser compensada por lo que un comprador en condiciones de igualdad pagaría por sus activos”.

Altman ha criticado la oferta públicamente, y la compañía, en una presentación judicial el miércoles, cuestionó la justificación de Musk para la oferta, aunque todavía no la rechazó.

En su presentación del miércoles, la empresa acusó a Musk de hipocresía. Musk demandó a OpenAI en 2024 por supuesta violación de sus estatutos fundacionales, y exigió que la empresa permaneciera bajo el control de una organización sin ánimo de lucro. Pero, en su oferta, OpenAI señaló que Musk quiere que la empresa sea vendida… a sí mismo.

“En este tribunal, Musk argumenta que los activos de OpenAI, Inc. no pueden ser ‘transferidos’ para ‘beneficio privado’”, dijo la compañía en una presentación legal. “Pero, fuera de los tribunales, esas limitaciones evidentemente no se aplican, siempre y cuando Musk y sus aliados sean los compradores. Musk haría que OpenAI, Inc. le transfiriera todos sus activos para su beneficio económico y el de su empresa competidora de IA e inversores privados elegidos a dedo”.

Un abogado que representa a Musk no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Un abogado que representa a OpenAI dijo que la compañía declaró que la empresa sin fines de lucro de OpenAI no está a la venta y, a diferencia de una empresa con fines de lucro, OpenAI no tiene la obligación de considerar la oferta de Musk.

“El único deber fiduciario de la junta independiente es con la misión de garantizar que la inteligencia artificial general beneficie a toda la humanidad”, dijo Andrew Nussbaum, asesor de la junta de OpenAI en Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. “Respetuosamente, no corresponde a un competidor decidir qué es lo mejor para la misión de OpenAI”.

OpenAI está gestionada por una organización sin fines de lucro que controla una entidad llamada OpenAI LP, una empresa con fines de lucro. Esa empresa con fines de lucro llevó a OpenAI de no tener ningún valor a una valoración de unos US$ 100.000 millones en pocos años, y Altman es considerado en gran medida el cerebro de ese plan y la clave del éxito de OpenAI.

OpenAI anunció sus planes de escindir su entidad con ánimo de lucro para disponer de más margen financiero. Musk, cofundador de OpenAI que acabó abandonando la empresa, afirma que el cambio de estructura rompería con los estatutos fundacionales de OpenAI, ya que se centraría en obtener beneficios con sus herramientas de IA.

Musk está enemistado desde hace tiempo con Altman y ha presentado varias demandas legales tanto contra la empresa como contra Altman, alegando que la compañía de IA y sus dirigentes han tergiversado la imagen de OpenAI como una organización filantrópica.

“OpenAI ha llegado hasta aquí teniendo al menos una doble función, sin fines de lucro y con fines de lucro. Lo que intentan hacer ahora es eliminar por completo el carácter no lucrativo. Y eso parece realmente ir demasiado lejos”, dijo Musk en una sesión de preguntas y respuestas en la Cumbre Mundial de Gobierno en Dubai este jueves por la mañana. “Esto es análogo a si financias una organización sin fines de lucro para preservar la selva amazónica, pero en lugar de eso la convierten en una empresa maderera que tala árboles y los vende como madera: ‘Espera un segundo, eso es exactamente lo contrario de para lo que doné el dinero’”.

Altman calificó el martes a Musk de infeliz e inseguro, y especuló: “Creo que probablemente solo está tratando de frenarnos”.

