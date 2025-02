“El mejor infarto de mi vida”: la nueva serie basada en el libro de Hernán Casciari

(CNN Radio Argentina) – Hernán Casciari, escritor, editor y creador de contenido, habló este lunes con CNN Radio sobre la…

(CNN Radio Argentina) – Hernán Casciari, escritor, editor y creador de contenido, habló este lunes con CNN Radio sobre la serie “El mejor infarto de mi vida”, que se estrenó en Disney+ y está basada en una historia real.

“Es un episodio cardíaco que tuve en Montevideo, Uruguay, en diciembre de 2015, mientras estaba parando en un Airbnb, en la casa de un matrimonio montevideano que no conocía. Estaba con una novia muy flamante e infarté un día ahí, pero lo increíble no es lo que me pasó a mí, sino lo que les pasó a ese matrimonio después”, relató en Regreso CNN con Mariana Arias y Pepe Gil Vidal.

El escritor contó: “Lo que les pasó a ellos es lo increíble de la historia, y por eso escribí un libro al respecto, porque no podía creer que un par de desconocidos me salvaran la vida y todo lo bueno que les pasó a ellos después de ese acto. Es algo que no tiene nombre y sigo sin creerlo”.

Casciari señaló: “Después de que me salvaran la vida, escribí una evaluación pública para hacerles un mimo a ellos y fue muy elogiosa”.

“Esa reseña se viralizó muchísimo en 2015, pasó por todas las redes sociales y llegó al dueño de Airbnb. El dueño se interesó muchísimo en el caso y viajó a Montevideo a conocer a las personas que me salvaron la vida. Ahí empieza algo que es absolutamente increíble y es el motivo por el que Disney se interesó en esta historia”, detalló.

En cuanto al cambio en su vida después del infarto, el escritor comentó: “Me ayudó muchísimo y me sirvió como excusa para dar un paso que no me permitía dar. En esa época vivía en Barcelona y estaba con muchas ganas de volver, pero no me animaba a regresar a Buenos Aires porque tenía una hija chica de 12 años en Barcelona”.

“Al infarto lo usé como excusa para no volver más a España”, precisó.

Por último, reflexionó: “Javier y Alejandra estaban en un muy mal momento de su vida cuando caí infartado en su casa, y pusieron en pausa el drama de ellos sin saber quién era yo. Eso no es tan común, y de eso se trata este asunto: de mostrar lo que ocurre cuando pones en pausa tu drama y ayudas al otro”.

