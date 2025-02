El economista Iván Carrino consideró que “Argentina sigue siendo un deudor poco creíble” para el FMI

Iván Carrino, economista, se refirió a las declaraciones del presidente Javier Milei sobre que el país “está en deflación hace…

Iván Carrino, economista, se refirió a las declaraciones del presidente Javier Milei sobre que el país “está en deflación hace meses” y anticipó que sólo “falta el moño” para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En CNN Primera Mañana, consideró que “parecería ser que el gobierno le está diciendo al FMI que quiere trabar un nuevo acuerdo, en donde muchas cosas de las que ya existen se van a mantener”.

Destacó que “el programa económico del gobierno, al FMI le parece muy bueno, de hecho es mucho más ambicioso y es mucho más duro de lo que podría proponer el propio FMI, así que eso se mantendría. Lo que me parece que estaría en debate es que el gobierno quiere fondos frescos, quiere una cierta cantidad de dólares que podrían ser 5 o 10 mil millones de dólares, que el gobierno nacional los tome como deuda, se los pase al Banco Central para que los tenga en sus reservas, y eso, desde el punto de vista del gobierno, favorecería o facilitaría la salida del cepo”.

Pero señaló que el “FMI debe estar diciendo, hiciste un buen trabajo hasta acá, pero no estoy dispuesto a darte una cantidad adicional de dólares, porque ya rompí todos mis límites, no sé si en dos o tres años no cambie el gobierno y me vuelve a pasar como con Alberto Fernández, que me mandaron la deuda a 10 años más, me amenazaron con no pagarme, o sea, Argentina sigue siendo un deudor poco creíble”.

Sobre el tipo de cambio, el economista consideró que no está muy devaluado y que el “FMI profundizo eso, siempre se ha mostrado a favor de los sistemas de tipo de cambio único y libre, donde el dólar flota de acuerdo a la oferta y la demanda del mercado. Entonces al decir que está sobrevaluado, lo que están haciendo es mirando el dólar oficial y diciendo, acá hay dos tipos de cambio, vos tendrías que unificar, vos tendrías que eliminar el cepo”.

Iván Carrino aseguró que “Argentina está aplicando mayormente recetas ortodoxas, probadas, conocidas, respaldadas por la gran mayoría de los profesionales de la economía, y eso se refleja en una caída del Riesgo País y en una caída del tipo de cambio real”.

