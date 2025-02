El deseo de Trump por Groenlandia enciende sentimientos en el Ártico

Las idas y venidas en el nuevo aeropuerto internacional de Groenlandia —en su capital, Nuuk— lucen un poco diferentes últimamente,…

Las idas y venidas en el nuevo aeropuerto internacional de Groenlandia —en su capital, Nuuk— lucen un poco diferentes últimamente, ya que periodistas como yo vienen aquí para ver de qué se trata tanto alboroto.

El alboroto, por supuesto, es el resultado del interés del presidente de EE.UU., Donald Trump, por tomar el control de la enorme isla que es geográficamente parte de América del Norte, pero que legalmente es parte del Reino de Dinamarca, un miembro de la OTAN, de la Unión Europea y un aliado de Estados Unidos.

Quería profundizar en lo que hay aquí, qué lo hace atractivo y si la población local es acogedora o reacia a estar en la mira de Trump.

“Groenlandia es la puerta principal para América del Norte”, dijo Tom Dans, aprovechando los argumentos sobre la importancia de Groenlandia para la seguridad nacional de EE.UU.

Quería hablar con Dans, un inversor de capital privado con intereses prospectivos en el Ártico que hizo campaña por Trump, pero no esperaba encontrarlo en el aeropuerto.

Para ser justos, Dans no era difícil de distinguir. Es un texano alto con una de esas amplias y brillantes sonrisas que tienden a tener los estadounidenses adinerados. También llevaba una gorra de béisbol adornada con la bandera estadounidense.

No tenía más tiempo para charlar en ese momento, así que salí al frío de 14 grados Fahrenheit (-10 grados Celsius) que, según descubriría, era templado comparado con lo que vendría más adelante en la semana.

Mi colega de CNN, Neil Bennett, y yo caminamos a través de la nieve hacia el final de una larga fila para taxis.

“Ustedes están aquí por Trump”, comentó una mujer que esperaba delante de nosotros. Aún no acostumbrado al tono nórdico, no podía discernir si esto era una simple afirmación o una acusación. “Sí, estamos”, confirmé obedientemente.

“Quieren que vengan más turistas, necesitan más taxis”, dijo. No debíamos preocuparnos demasiado, explicó, no tendríamos que esperar en el frío demasiado tiempo. A pesar de la aparente escasez de taxis, no pueden ir muy lejos y regresan rápidamente. El viaje al centro de Nuuk desde el aeropuerto es de aproximadamente 6,4 km, y luego las carreteras simplemente se detienen. No hay a dónde ir, al menos en auto. Groenlandia, tres veces el tamaño de Texas, tiene solo alrededor de 90 km de carreteras pavimentadas.

Ella se presentó como Lisbeth Højdal, una consultora de Dinamarca que estaba aquí para impartir un curso de capacitación para consejeros de carrera.

El gobierno danés proporciona a Groenlandia una subvención de aproximadamente US$ 500 millones cada año para apoyar la salud, la educación y otros servicios. El curso de Højdal era parte de ese paquete de apoyo.

Así que, antes de que tuviera la oportunidad de mirar a mi alrededor, ya había escuchado las opiniones de dos extranjeros: un estadounidense, una danesa.

Sin embargo, los groenlandeses tienen muchas opiniones diferentes.

“Siempre nos han dicho que Dinamarca es el gran salvador de Groenlandia”, recuerda Qupanuk Olsen. Los daneses, dice, la desprecian, lo mismo que a otros nativos groenlandeses que son inuit: “Ustedes no pueden mantenerse por su cuenta; ustedes no tienen nada sin nosotros. No pueden estudiar, no tienen atención médica, no tienen nada sin nosotros”.

Olsen es conocida como “la mayor influencer de Groenlandia” con más de un millón de suscriptores combinados en YouTube, TikTok e Instagram, donde muestra al mundo lo mejor de la cultura groenlandesa y, específicamente, de la cultura inuit.

Para una introducción a esa cultura, me lleva a ver “Mother of the Sea”, una llamativa escultura de piedra en la costa rocosa de Nuuk, que representa a Sedna, la diosa del mar en la religión inuit. En marea alta, la estatua está parcialmente sumergida.

Los inuit (a veces incorrectamente llamados “eskimos”) constituyen casi el 90% de la población de Groenlandia, que es de 57.000.

Caminamos unos pasos alejados de la costa y de “Mother of the Sea”, y Olsen señala la cima de una colina y otra figura: “Realmente quiero que esta estatua desaparezca”.

La estatua, que observa a Nuuk, es de Hans Egede, un misionero danés-noruego del siglo XVIII que trajo el cristianismo a la isla.

“¿Por qué debería estar él allí arriba? ¿Por qué no hay un groenlandés allí arriba?”, pregunta Olsen. “Nosotros, los groenlandeses, deberíamos estar más orgullosos de quiénes somos… no celebrar a algún extranjero que vino aquí y cambió nuestra cultura y nos colonizó”.

El control danés de Groenlandia data desde la época de Egede. Groenlandia obtuvo su autonomía en 1979 y, tras un referéndum en 2008, se le otorgaron más poderes de autogobierno, incluida la capacidad de celebrar un referéndum sobre la independencia (aunque la independencia también requeriría la aprobación del parlamento danés).

Pero a pesar de la mayor autonomía, para Olsen la estatua de Egede es un recordatorio diario de la colonización danesa, algo de lo que habla intencionadamente en presente.

“Solía ser monárquica. Solía admirar al pueblo danés y pensaba que eran mejores que yo. Ahora, realmente he comprendido que no es así”, dice.

Señala los abusos hacia el pueblo nativo de Groenlandia.

En los años 60 y 70, los médicos colocaron dispositivos intrauterinos en jóvenes niñas inuit sin su consentimiento o el de sus padres como un medio de control de la población. Se espera que una investigación de funcionarios daneses y groenlandeses sobre lo que se ha conocido como “el caso de la espiral” termine este año.

“Debería tener muchos más primos”, dice Olsen.

Otra práctica conocida como “legalmente sin padre” permitía a los hombres daneses que embarazaban a mujeres solteras en Groenlandia eludir cualquier responsabilidad sobre su hijo. Olsen dice que su madre fue una de los niños “legalmente sin padre” nacidos aquí.

En las últimas semanas, Dinamarca anunció un aumento en el gasto en defensa en el Ártico y el rey danés reveló un nuevo diseño para el escudo real, que hace mucho más prominentes los símbolos de Groenlandia y las Islas Faroe (también parte del Reino de Dinamarca).

Pero es demasiado poco y demasiado tarde, dice Olsen, quien apoya la independencia de Groenlandia y se presenta a las próximas elecciones.

Reconoce que una Groenlandia independiente necesitaría firmar nuevos acuerdos con otros países para la defensa de sus 43.400 km de costa, y otros arreglos en cuanto a comercio y apoyo financiero, pero para ella, eso no es razón para saltar del control danés al estadounidense.

“¿Por qué debería hacerlo? Estoy tan orgullosa de quienes somos como inuit”, dice. “¿Por qué deberíamos ser simplemente dirigidos por otro colonizador?”

Estados Unidos ya tiene fuertes conexiones e intereses en Groenlandia.

El cambio climático y la pérdida de hielo marino están abriendo nuevas rutas de navegación entre Estados Unidos y Europa; Groenlandia es rica en petróleo y gas, así como en minerales de tierras raras necesarios para el desarrollo moderno, un mercado actualmente controlado por China. Una base estadounidense dentro del Círculo Ártico en el extremo noroeste de la isla proporciona a la Fuerza Espacial de EE.UU. “superioridad espacial”, dice el ejército.

Para Tom Dans, el alto texano de amplia sonrisa, el siguiente paso lógico es que Groenlandia se acerque aún más a Washington.

Mientras caminábamos por el muelle del puerto helado de Nuuk —donde los barcos pesqueros con cascos reforzados, algunos equipados con arpones para la caza de ballenas, rompían el hielo— le pregunté si estábamos en el estado número 51 de Estados Unidos.

“No lo creo. Esto es Groenlandia”, dijo Dans, antes de añadir entre risas, “si estuviéramos en Canadá, quizás”.

Dans no tiene un papel actual en el Gobierno de Trump, pero fue nombrado para la Comisión de Investigación Ártica de EE.UU., un comité asesor federal independiente, durante el primer mandato de Trump. Dice que estableció “American Daybreak”, que describe como “una organización sin fines de lucro que trabaja para construir relaciones entre Estados Unidos y Groenlandia”.

También tiene una conexión personal con Groenlandia. Después de que los nazis invadieran Dinamarca durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se hizo cargo para ayudar a proteger Groenlandia, y el abuelo de Dans fue parte de ese esfuerzo como marinero mercante.

Cuando nos conocimos, Dans acababa de viajar a Narsarsuaq, cerca de la punta sur de Groenlandia, para conmemorar el aniversario del torpedeo nazi del transporte del ejército estadounidense Dorchester con la pérdida de casi 700 vidas en 1943.

Dans señaló hacia un buque de la Marina Real danesa atracado en el puerto. Los daneses brindan algo de seguridad para Groenlandia, pero en realidad, su marina es demasiado pequeña y Estados Unidos es nuevamente la principal fuerza que protege la isla, dijo.

Es un argumento que también ha expuesto en el programa de un exasesor de Trump, Steve Bannon. “Parte de lo que es realmente importante hoy, en este momento, es que los estadounidenses y el resto del mundo se den cuenta de lo estrechamente entrelazados que han estado nuestro país y Groenlandia durante tanto tiempo y por qué es tan importante”, dijo en una transmisión en vivo desde Narsarsuaq el martes pasado.

Dans me llevó a un café para conocer a Jørgen Boassen, un groenlandés apodado “el hijo de Trump”.

Boassen alcanzó un estatus de semicelebridad en el universo MAGA como el mayor partidario de Trump en Groenlandia y fue uno de los que dio la bienvenida a Donald Trump Jr. cuando visitó Nuuk el mes pasado.

Ha realizado múltiples viajes a Estados Unidos en los últimos meses, asistió a la fiesta de la victoria de Trump en Mar-a-Lago la noche de las elecciones y a la toma de posesión. Y solo unos días después de la nueva administración de Trump, Boassen, Dans y un político groenlandés visitaron la Casa Blanca, donde posaron con la bandera de Groenlandia.

Pero incluso Boassen no quiere que Groenlandia sea tomada por Estados Unidos.

No quiere ser absorbido como el estado número 51, dice, pero quiere que Estados Unidos sea el “mejor y más cercano aliado de Groenlandia en todo: en defensa, minería, exploración petrolera, comercio, todo”.

No todos los groenlandeses quieren separarse de Dinamarca.

“Podríamos estar listos algún día, pero no hoy, no mañana”, dice Aqqalu C. Jerimiassen, el líder de Atassut, un partido a favor de permanecer dentro del reino danés.

Reconoció los errores cometidos contra los nativos groenlandeses y dijo que los daneses deben aceptar la responsabilidad.

“Todo colonizador ha cometido errores”, dijo. “Pero no podemos vivir en el pasado”.

Atassut, que se describe a sí mismo como un partido “moderado conservador”, apoya la atención médica universal, la educación gratuita y otras formas de bienestar que son conceptos básicos en gran parte de Europa, y que Dinamarca proporciona a Groenlandia.

Dice que mientras algunos aquí “les gustaría mucho ser ciudadanos estadounidenses y seguir el sueño americano”, la mayoría no estaría a favor de unirse a Estados Unidos y perder el acceso universal a estos servicios.

Groenlandia celebrará elecciones el próximo mes que pueden revelar más sobre las opiniones de su población sobre las relaciones futuras con el mundo. Y, en este contexto, el Parlamento acaba de acelerar una ley que prohíbe la financiación política extranjera.

Eso está bien para Højdal —la consejera danesa que conocí en el aeropuerto— quien dijo que el futuro de Groenlandia es para que lo decida Groenlandia, nadie más.

Mientras observa las noticias que llegan de Estados Unidos sobre las primeras semanas agitadas del segundo Gobierno de Trump, dice que le viene a la mente un proverbio turco.

“Cuando un payaso entra en un castillo, no se convierte en rey. El castillo se convierte en un circo”.

Espera que Groenlandia no se convierta en un circo.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.