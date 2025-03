El caos de aranceles generado por Trump está contribuyendo a retrasos en la entrega de bienes

Si tienes una fecha límite próxima para la entrega de un paquete, incluso si faltan varias semanas, es posible que…

Esto se debe a que, en esta nueva era de aranceles intermitentes, no se puede decir cuándo se entregará tu paquete, si es que se entrega.

Aprendí esto por las malas.

Estaba segura de que un regalo de joyería que pedí en línea el 2 de febrero, y que necesitaba que se le entregara a un amigo antes del 13 de febrero, llegaría para esa fecha dado que era la última fecha de entrega estimada posible. Pero, al momento de escribir esto, aún no se había entregado, a pesar de la estimación inicial de entrega de 6 a 9 días hábiles.

Resulta que mi eleccción del momento fue terriblemente inoportuna. El día que mi pedido llegó a los EE.UU., el 4 de febrero, fue el mismo día en que entró en vigencia el nuevo arancel del 10% del presidente Donald Trump sobre los bienes importados de China, que afectó a los bienes con un valor inferior a US$ 800, que anteriormente estaban exentos de aranceles.

Eso significó que mi pedido, junto con muchos, muchos otros que venían de China, tuvo que pasar por una inspección más rigurosa con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés). Además, para cumplir con las nuevas leyes, el Servicio Postal de Estados Unidos dejó de entregar paquetes desde China durante un breve lapso.

Después de que se desató el caos y la confusión, la administración Trump suspendió la llamada disposición de minimis el 7 de febrero, lo que permitió que los envíos con un valor inferior a US$ 800 volvieran a llegar a Estados Unidos libres de aranceles, al menos hasta que “existan sistemas adecuados” para que el Departamento de Comercio “procese y recaude de manera completa y expedita los ingresos por aranceles”, según la orden ejecutiva que firmó Trump.

Es una pequeña muestra de los dolores de cabeza que podrían experimentar los estadounidenses mientras Trump considera más aranceles para “vengarse” de otros países. La semana pasada, funcionarios de la Casa Blanca dijeron que la administración impondría impuestos recíprocos a partir del 2 de abril. Además, un arancel del 25% para todos los bienes provenientes de México y Canadá podría entrar en vigencia el 4 de marzo.

En última instancia, el cambio de sentido temporal de la administración sobre las exenciones de minimis puede haber llegado demasiado tarde para mí. La empresa a la que le había hecho el pedido me informó el 10 de febrero que mi paquete todavía estaba retenido en la aduana “debido a demoras inesperadas en la aduana de Estados Unidos tras las leyes comerciales y los aranceles promulgados recientemente”. (La empresa se negó a hacer comentarios a CNN).

Mi experiencia no es única. El caos arancelario atrapó a estadounidenses en todo el país, desde compradores en línea como yo hasta un espectáculo de Broadway que esperaba un envío de luces LED amarillas de China para su cartel de marquesina; los cambios arancelarios de Trump están dejando a muchas personas frustradas, con poca información sobre cuándo llegarán sus pedidos.

“Las funciones no se han visto afectadas, pero esta es la primera vez en la memoria reicente que una marquesina de Broadway no se ha iluminado para la primera función de un espectáculo”, dijo Rick Miramontez, portavoz de “Operation Mincemeat”. Incluso sin las luces, que excedieron la exención de US$ 800 y, por lo tanto, están sujetas a aranceles, el espectáculo debutó con su presentación preestreno en Nueva York durante el fin de semana.

No se espera que las bombillas, que no han salido de China, lleguen hasta el próximo mes. La agencia de publicidad del espectáculo fue informada de que el retraso es un resultado directo de los aranceles, dijo Miramontez a CNN.

Mientras tanto, Heidi Newberg compró dos camisetas del sitio chino Yiume el 1 de febrero y recibió un correo electrónico que decía que el pedido se envió el 5 de febrero. Pero cuando revisó la información de seguimiento el 11 de febrero, solo decía “etiqueta creada”.

Cuando se comunicó con la empresa para obtener más información, le dijeron que “el presidente de los EE.UU. anunció la imposición de aranceles a los productos internacionales, revocando la política anterior libre de aranceles. Esto causó demoras temporales mientras FedEx trabajaba para preparar la documentación requerida”, según un intercambio de correos electrónicos que compartió con CNN. (Yiume no respondió a la solicitud de comentarios de CNN).

“Para mí, el problema con los aranceles es que están patas arriba. Pides algo y no sabes: ¿lo voy a recibir?”, dijo Newberg, profesora de física y astronomía con sede en Albany, Nueva York. Recibió el paquete el 13 de febrero, dos días después del cumpleaños de su esposo, para el que compró las camisetas.

Un sitio, LTTStore.com, un mercado propiedad de Linus Media Group, que opera el popular canal de YouTube, Linus Tech Tips, está informando a los clientes que cualquier envío a destinos fuera de Canadá puede estar “actualmente en espera temporal, sin fecha de envío conocida en este momento”, según un aviso publicado el 10 de febrero. “Esto se debe a los aranceles estadounidenses recientemente anunciados que afectan a los productos de LTTStore”, decía el aviso.

La empresa dijo en una publicación separada la semana pasada que “debido a la demanda significativa provocada por los cambios recientes y en evolución en los aranceles estadounidenses, los tiempos de respuesta de atención al cliente de nuestros agentes humanos están actualmente retrasados”. Al momento de escribir este artículo, el tiempo de espera estimado de atención al cliente es de 10 días hábiles. (La empresa no respondió a CNN).

Mientras algunos usuarios de la página de Reddit LinusTechTips han publicado que han recibido sus pedidos, varios usuarios dijeron que los suyos aún no han sido entregados, aunque no está claro cuándo se realizaron.

Cynthia Mulcahy, una artista con sede en Dallas que tiene una serie de proyectos inspirados en la historia de los abortos y la anticoncepción, cree que los nuevos aranceles contribuyeron a una entrega más larga de lo previsto de las semillas de hibisco que necesitaba para una pieza en la que está trabajando.

Mulcahy realizó un pedido de 600 semillas de hibisco negro por un costo de US$ 12,41 a través de un vendedor con sede en China en eBay el 22 de enero. El envío llegó a un puerto con sede en EE.UU. el 4 de febrero, según la información de seguimiento que compartió con CNN. Sin embargo, no salió del puerto hasta cinco días después. Finalmente, recibió el paquete el 12 de febrero. Mientras tanto, un pedido idéntico del mismo vendedor en diciembre tardó nueve días en llegar a su puerta.

Frustrada por la falta de progreso en la obtención de sus semillas cuando estaban atrapadas en un puerto, “pensé, vaya, esto realmente está relacionado con los aranceles”, dijo a CNN. Sin embargo, nunca recibió una confirmación directa de que los aranceles fueran la causa del retraso.

La experiencia la ha obligado a reconsiderar el pedido de productos provenientes de China, dijo.

La CBP no respondió a la solicitud de comentarios de CNN sobre si los nuevos aranceles están retrasando los productos, especialmente los que vienen de China, en los puertos.

Sharon Fowler, una jubilada que vive en el área de la Bahía de San Francisco, se considera una ávida compradora en los sitios de comercio electrónico chinos con descuento. Normalmente se ha sorprendido con la rapidez con la que llegan sus pedidos. Pero ahora, varios pedidos recientes que realizó en Temu y AliExpress que consisten en artículos como bisutería, bolsos y accesorios para teléfonos que llegaron a los EE.UU. a principios de este mes, han estado estancados en las instalaciones aduaneras desde el 8 de febrero. “No ha habido una actualización desde entonces”.

Temu le envió un mensaje para informarle que “debido a cambios en la política aduanera, la entrega de su paquete y la compensación por demora se pospondrán 12 días”. Temu y la empresa matriz de AliExpress no respondieron a CNN.

Algunos de los productos que Fowler compró en los dos sitios que llegaron a los EE. UU. después de que se restableciera la exención de minimis se han entregado, dijo.

Fowler dijo que no es fanática de los aranceles, pero no pensó que sentiría un impacto tan directo. Llegó a la conclusión de que los aranceles del 10% que Trump impuso a los productos provenientes de China no son realmente el problema para ella. “El problema es el de minimis por debajo de los US$ 800” y cómo afectaría “cada pequeña cosa” que pide.

Garrett Rassulo, residente de Mulberry, Massachusetts, le dijo a CNN que recién recibió una actualización sobre su compra de AliExpress, que incluía una linterna, un juego de destornilladores y accesorios para el automóvil, el 17 de febrero después de que había estado estancado en Nueva York para el procesamiento de aduanas desde el 6 de febrero sin más detalles.

Dijo que hizo las compras a propósito cuando se enteró de los aranceles que Trump iba a imponer a los productos chinos. “Pensé: ‘Será mejor que los pida ahora, o no podré pedirlos porque serán demasiado caros’”, dijo.

“Estaba empezando a pensar que tal vez (la aduana) lo había rechazado o algo así. Pero por lo general, cuando eso sucede, diría: ‘Error en el despacho de aduanas’, pero no decía eso”, dijo Rassulo. Cuando se comunicó con los vendedores de AliExpress con sede en China, básicamente le dijeron: “Lo sentimos, pero eso es responsabilidad de tu país; ya llegó allí”. Incluso intentó ponerse en contacto con la aduana, pero no pudo encontrar un punto de contacto adecuado.

Su pedido finalmente fue entregado el 19 de febrero.

Dice que le dará a AliExpress “una oportunidad más” y que, si encuentra los mismos problemas, planea realizar futuras compras a empresas con sede en Estados Unidos.

