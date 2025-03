Eduardo Jacobs: “Javier Milei es un milagro que nos toco, nos permitió avanzar en un montón de cosas”

Eduardo Jacobs, economista y magíster en Filosofía de la Economía, visitó el piso de CNN Radio, para hablar sobre la…

Eduardo Jacobs, economista y magíster en Filosofía de la Economía, visitó el piso de CNN Radio, para hablar sobre la situación de la economía argentina y la actualidad de la política nacional.

En CNN Primera Mañana, afirmó que en su discurso de su apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, “el presidente va a reafirmar todo lo que vienen haciendo y va a tomar discurso del año pasado para mostrar lo que hizo”.

En este sentido, consideró que “es extraordinariamente sorprendente, solo él y el ministro de Economía, Luis Caputo, decían que la economía podía tomar este rumbo, ahora tiene que convergir la inflación argentina con la internacional, se asacara el crawling peg del 1 para llegar a una inflación que vaya al 0”.

Y remarcó que “después de la baja de la inflación viene el alcance al crédito empresas y personas para llegar al aumento del consumo”.

El economista ejemplificó “el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anuncia la línea F de subte, que se realizan con créditos internacionales, hay que salir al mercado para conseguir financiamiento. Hoy están llegando inversiones con el RIGI, pero no alcanza”.

Además destacó que el presidente Javier Milei pondrá en valor que anunció que el crecimiento sería en “V y es una v corta; la tasa de inflación bajó, no afecto la tasa de empleo”.

No obstante, aseguró que “el objetivo es salir del cepo sin darnos cuenta, lo que no se va hacer es arriesgar lo conseguido y arriesgársela con la salida del cepo”.

Eduardo Jacobs remarco que “no hay grandes vencimientos con del FMI, se está demorando el acuerdo porque el gobierno está esperando que sea lo más parecido a su objetivo. Y es importantísimo que el dólar acompañe a la inflación”.

Sobre la crisis por la promoción de una criptomenda, destacó que “$Libra fue un error del presidente pero no lo mira el Fondo. Es una manada de mafiosos que se insertan en lugares, es una suerte de ruleta rusa que pone y saca plata. Son grandes estafadores”.

No obstante, reconoció que el presidente “se equivoco, él lo reconoció. No es una estafa”.

En los estudios de CNN Radio, el economista afirmó que “Milei es un milagro que nos toco, nos permitió avanzar en un montón de cosas, hace macanas pero mientras no se le roba al Estado, es un tiempo difícil de comprender. Es un outisder que se manada macanas”.

Agregó que “la economía marcha bárbaro a pesar de que lo intentan tirar. Veo con una mirada optimista del futuro, pero estamos a 3 votos del juicio político. Lo están buscando desde el día que asumió, dos paros generales en 60 días, están buscando destituirlo”.

Eduardo Jacobs, además, evalúo el poder judicial y aseguró que “es el gran responsable de nuestra crisis, no hubo cambios después de la dictadura. Esa sí que es casta”.

Sobre el nombramiento de jueces para la Corte Suprema de Justicia por decreto, el magíster en Filosofía de la Economía dijo que no sabe “que hizo Ariel Lijo, tiene mala fama, pero no está en un colegio de señoritas. Es el sistema que no funciona y tiene que funcionar. El capitalismo necesita un sistema judicial que funcione, un partido sin árbitro no se puede jugar”.

Por otro lado, afirmó que el Congreso “no se puede sentar a discutir Ficha Limpia porque hay que ver quien saca la Ficha Limpia y es la justicia y no le creen nada, después de los sindicatos son los que tienen peor imagen”.

En los estudios de CNN Radio, el economista explicó que “hay cinco temas centrales como las reformas previsional, laboral y tributaria. De esos temas, hay 10 o 20 tipos que saben mucho, hay que ponerlos a trabajar al margen del Estado, y que preparen 2 o 3 proyectos”.

Remarcó que “los grupos económicos tiene que involucrarse, poner plata, llamar a los grupos y que pongan a trabajar, y la política discuta que proyecto implementar”.

Y remarcó que “el sistema no funciona, la democracia no alcanza, ya no es solo los chacareros y la explotación de soja, está la energía renovable, el litio”.

Eduardo Jacobs concluyó que “no le están dando al lobo cuidar el gallinero, los sectores de poder tiene que producir las alternativas para el país, porque no hay una oficina pública pensando el país para 20 años”.

