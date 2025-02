Daniel Arroyo: En el peronismo “hay un problema estructural”

Daniel Arroyo, diputado de por la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria, se refirió a la primera…

Daniel Arroyo, diputado de por la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria, se refirió a la primera sesión del período extraordinario en el Congreso, en la que se aprobaron los proyectos de suspensión de las PASO, la ley de reiterancia y el juicio en ausencia.

En CNN Primea Mañana, afirmó: “voté a favor de la suspensión de las PASO, hemos tenido distintas posturas dentro del bloque de Unión por la Patria. A mí me parecía que había que hacer un cambio profundo, estructural, que más que suspender, lo que había que hacer era hacer que las PASO fueran optativas, que el ciudadano quiera ir a votar vaya y vote y el que no, no lo haga, y sólo para los partidos que tuvieran competencia interna”.

No obstante, aseguró que “no se logró un debate más profundo y se adoptó por suspender. Este año no va a haber PASO”.

Por otro lado, el diputado de Unión por la Patria destacó que “el problema que estamos teniendo en el Congreso es que no se está tratando el Presupuesto, que se está evadiendo el tema central, que es que este año por segunda vez el gobierno no va a tener presupuesto”.

En este sentido, remarcó que con esta situación, ve al gobierno nacional “cómodo y lo veo irresponsable. Cómodo porque va a tener dos años de presupuesto prorrogado. A los diez días, hoy, ya cada ministerio tiene agotado su presupuesto, porque cada ministerio está funcionando con un presupuesto que se hizo en septiembre del 2022, que decía que iba a haber 60% de inflación en 2023, hubo 211% de inflación. Tuvimos 120% de inflación el año pasado, con lo cual ya hoy le están pidiendo al ministro de Economía a ver qué tiene, qué recursos tiene cada área. Es un problema, es darle la llave al ministro de Economía, Luis Caputo, para que haga lo que quiera, de la manera que quiera, con los recursos del país”.

El exministro de Desarrollo Social calificó esta situación como “grave, el gobierno está viviendo de veto, de decreto y de presupuesto prorrogado. Yo creo que se está pasando del límite de la línea democrática, yo lo veo grave. Entiendo que al gobierno le conviene, porque se maneja discrecionalmente, pero está estirando los límites de la democracia equivocadamente”.

Consultado sobre si hay fragmentación de las fuerzas políticas, consideró “hay dos planos. Está implosionando el sistema político en general en Argentina, que acá ganó un presidente que no tiene partido, y la sociedad decidió votar algo que no quedaba claro qué era y a dónde iba, con tal de no saber cómo estábamos, y en el caso nuestro con tal de no votar al peronismo. Hay que ver que hay un problema estructural”.

Destacó que “está claro es que había distintas posiciones respecto de cómo se vota y cuál es la importancia o no de las PASO, y tiene que ver no sólo con los partidos sino con las provincias, qué realidad provincial hay en cada lugar. Ahí puede ser algo razonable, no tenía sentido votar tantas veces e ir directo a la votación general.

Lo que sí creo que los análisis políticos se hacen a partir de ahí, o la táctica electoral, le conviene a este o no a este partido”.

Consultado sobre la realidad del peronismo, Daniel Arroyo, consideró que “está rota la relación de la sociedad con la política y rota la relación de la sociedad con el peronismo. El peronismo es una crisis profunda de verdad, de ideas, de miradas y de liderazgos. No creo que se resuelva con tres personas de una cúpula diciendo van éstos y éstos tales de candidatos. Creo que vamos a ir a una elección este año, en 2025, con diversos candidatos de distinto tipo y que eso lo va a tomar la sociedad. Hoy nadie tiene legitimidad y eso se va a resolver en la elección de 2025”.

Profundizó: “no creo que el peronismo se pueda reconstruir por una cuestión de cúpulas, gente que se sienta y define un listado, sino que realmente es la sociedad. Y la sociedad de verdad está buscando políticos que tengan que ver con la vida cotidiana, que vayan al almacén, al supermercado, que vean si le alcanza o no le alcanza, que vivan como viven el resto de los argentinos”.

Sobre el proyecto de Ficha Limpia, aseguró que “la sociedad pone acento en la transparencia y en la no corrupción. Pero hay un tema con Ficha Limpia, cómo se va a tratar. Se va a tratar la semana que viene y es que establece las condenas. Y yo seguí el caso de Brasil, hay que ser muy cuidadoso. Lula fue condenado dos veces, no pudo ser candidato, fue proscripto. La misma justicia que lo condenó dos veces, lo sobreseyó y dijo que no tenía nada que ver”.

Y concluyó que “hay que hacerlo bien Ficha Limpia y no mal. Y yo creo que el proyecto que está encarando el gobierno no está bien técnicamente. Yo creo que hay que hacerlo bien. Hay un problema con el tema de la condena firme en Argentina y son los tiempos de la justicia.

Igual tengo la impresión de que el gobierno, no con mi voto, pero que va a conseguir los votos para poder avanzar con Ficha Limpia”.

