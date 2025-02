Compañeras de selección de Hermoso refuerzan sus denuncias de coacción: “Se puso a llorar de agotamiento”

En la sesión de este jueves comparecieron las futbolistas Alexia Putellas, Irene Paredes, Laia Codina, así como una amiga de…

En la sesión de este jueves comparecieron las futbolistas Alexia Putellas, Irene Paredes, Laia Codina, así como una amiga de Hermoso, Ana Ecube, y el exjefe del área de Cumplimiento de la Federación, Javier Puyol. Mientras el círculo de Hermoso ponía de relieve el declive emocional de la jugadora, la acusación intentó probar las coacciones denunciadas. Siguiendo con la tónica mantenida hasta ahora en las sesiones, tampoco faltaron los rifirrafes del juez con el ministerio fiscal y la parte acusadora.

Después del beso que Luis Rubiales le dio en la final del Mundial de 2023, Jennifer Hermoso "estaba triste", "cansada", "no estaba disfrutando", "no era Jenni", según los testimonios del entorno de la campeona del mundo —tres compañeras de selección y una amiga— en la última sesión de la semana del juicio que enfrenta en Madrid a la futbolista con el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Hasta ahora ninguno de los testigos ha declarado haber visto el beso en tiempo real. Todos supieron de lo ocurrido ya sea a través de Jennifer Hermoso o de las imágenes del momento.

Es el caso de la centrocampista Alexia Putellas, quien evocó las palabras de su compañera de selección: “Me ha agarrado la cara y me ha dado un beso. Cómo se le ocurre hacer eso”, le dijo. Putellas rememoró también que Hermoso llegó incluso a decirle: “Es que no sé cómo se le ha pasado eso por la cabeza”.

Respecto a las presiones que Hermoso denunció haber sufrido, Putellas afirmó que ya en el avión de vuelta a España su compañera “estaba muy agobiada”. “Nos decía que no la dejaban, que no paraban”.

En opinión de la centrocampista, en el vuelo vio “un ambiente un poco extraño, o al menos, no de celebración”, a lo que añade que fue testigo de “reuniones en la parte frontal, donde se sentaba el presidente”. Según recordó Putellas, Hermoso “se puso a llorar de agotamiento” en pleno vuelo porque no paraban de pedirle que saliera a desmentir que el beso no había sido consentido cuando ella solo pedía que “la dejaran en paz”.

De acuerdo con el testimonio, el estado anímico de Hermoso iba empeorando según pasaban las horas, hasta tal punto que Putellas declaró que en un viaje posterior que hicieron a Ibiza para celebrar el galardón obtenido en Sydney le llegó a decir: “No sé qué hago aquí, no puedo más”. Ella, que la conoce bien, asegura que en aquel momento ya “no era Jenni, no estaba bien”.

La jugadora Irene Paredes también recordó que Hermoso contaba mucho lo ocurrido, “creo que buscando [ver] cómo reaccionábamos el resto”.

Fue precisamente Paredes quien, según dijo, pidió a sus compañeras que pararan con las bromas, porque podía ser algo “muy grave”. Paredes incluyó en su testimonio el intercambio que mantuvo con Rubiales en el vuelo de vuelta a España donde, sostiene, el entonces presidente de la Federación llegó a comentarle: “Es increíble… me están tachando de violador”, a lo que ella, según contó, respondió que consideraba que eso era magnificar las cosas, pero que en lo personal no le había parecido bien.

Paredes también afirmó haber sido testigo de cómo el seleccionador Jorge Vilda fue a hablar con el hermano de Jenni Hermoso, una versión divulgada en la sesión del miércoles por el propio protagonista y confirmada por el testigo Victoriano Martín. El despacho de abogados que representa a Vilda dijo a CNN el miércoles que hasta que no haya sentencia no harán declaraciones.

Por su parte, Laia Codina coincidió con el testimonio de otras jugadoras al relatar que, durante la estancia en Ibiza, Hermoso se encontraba peor. Estaba “triste”, “cansada”, “no estaba disfrutando”. Codina afirmó que el exresponsable de Mercadeo de la RFEF, Rubén Rivera, fue cinco o seis veces a pedirle a Hermoso que hablara con Albert Luque, en aquel momento director deportivo de la selección española masculina.

Precisamente la mayor parte del testimonio de Ana Ecube, amiga de Jennifer Hermoso, giró en torno a las presuntas presiones recibidas por la jugadora por parte de Rivera y Luque.

Ecube sostuvo que, al llegar al hotel en Ibiza, Rivera insistió para que Hermoso hablara con el encargado de Integridad de la Federación. “Fue un momento incómodo. Ella no sabía cómo decirle que no más veces”, recordó. Ante la insistencia, Hermoso terminó hablando con el funcionario para decirle que no iba a colaborar con el informe interno de la RFEF, que pretendía esclarecer lo sucedido con el polémico beso.

Ecube aseguró, además, que Rivera también presionó a Hermoso para que hablara con Luque, quien había informado a la jugadora que estaba en la planta baja del hotel en Ibiza. “Al ver que no paraban”, dice Ecube, “bajé a hablar con él”. Es entonces cuando, de acuerdo con el testimonio de la amiga de la jugadora y en medio de las insistencias para que Hermoso hablara, Luque le dijo: “Si nos ayudáis ya sabes que Luis devuelve muy bien los favores. No os preocupéis que no os va a faltar el trabajo ni a ti ni a Jenni”.

En la fase de instrucción del juicio tanto Luque como Rivera negaron haber presionado a Hermoso o haber ejercido cualquier tipo de coacción contra ella.

Al citar la supuesta respuesta de Luque, la Fiscalía mostró una presunta conversación de WhatsApp entre Ecube y el entonces director deportivo, posteriores a ese intercambio en la planta baja del hotel de Ibiza. De acuerdo con esos chats, Luque respondió así al comunicado que Jenni Hermoso publicó el 25 de agosto de 2023 a través de la agencia que la representa. “Te contestaré como Albert Luque, no como Federación. […] Me parece tan injusto lo que se está haciendo con Luis. Me parece de tanta bajeza humana la actitud de Jenni… tan poca empatía y humanidad”.

A esas alturas Hermoso ya había desmentido categóricamente a Rubiales en su comunicado: “No tengo que apoyar a la persona que ha cometido esta acción en contra de mi voluntad, sin respetarme, en un momento histórico para mí y para el deporte femenino de este país’’. Y sentenció: “Sencillamente, no fui respetada”.

