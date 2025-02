Colombia: renuncia otra ministra del gabinete de Gustavo Petro

Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, confirmó este domingo, en conversación con periodistas del portal digital…

Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, confirmó este domingo, en conversación con periodistas del portal digital Los Danieles, que presentó su renuncia a su cargo por su desacuerdo con la permanencia en el Gobierno de Armando Benedetti actual jefe de despacho del presidente Gustavo Petro.

“He presentado la carta de renuncia al señor presidente Gustavo Petro. Y es una decisión difícil, y obviamente no se trata de decir algo tan importante como eso y luego simplemente dar un portazo en un proceso en donde uno es un funcionario público, un ministro de estado. Hay muchas situaciones que hay que trabajar, que hay que cerrar. Y estos días pues básicamente se estaba decantando la situación después del consejo de ministros. Así que porque no haya sido una decisión inmediata, lo que la gente quería, una especie de show, de tirar la puerta, no quiere decir que las palabras que pronuncié ese día no las sostenga. Y obviamente hay una decisión del señor presidente de mantener en el despacho al señor Armando Benedetti”, sostuvo Muhamad.

Su salida del Gobierno obedece a la postura que mantuvo la funcionaria durante el controvertido consejo de ministros del pasado martes que fue transmitido en vivo y en directo por televisión nacional y en las redes sociales de la presidencia de la república y en donde Muhamad cuestionó la presencia de Benedetti en la reunión. “Presidente, como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa con Armando Benedetti. Y yo no soy la que va a renunciar, pero es algo que tengo que decirlo y expresarlo (…) Para mí fue un poco sorprendente esto, pero yo no voy a renunciar. Pero, obviamente, no me voy a sentar en esta mesa con Armando Benedetti y la decisión está en sus manos”, dijo la ministra en ese acto público

Benedetti guardó silencio durante las cerca de seis horas que duró el consejo de ministros en el que también fue cuestionado por la vicepresidenta y ministra de la igualdad Francia Márquez y por otros funcionarios presentes en la reunión.

El presidente Gustavo Petro tildó de sectarios a quienes cuestionaron su decisión al nombrar a Armando Benedetti en ese cargo y a Laura Sarabia, a quien también cuestionaron, como canciller de la república.

“Exponer a la luz el gobierno, me parece democrático, permite que el pueblo que no sea indiferente a la política y que se la apropie y decida transformarla conscientemente. Los que quieran hacer campaña salen, son libres, ya lo había pedido. Los que quieran trabajar el cumplimiento del programa se quedan”, manifestó Petro el miércoles en su cuenta en la red social X, antes Twitter.

Ese mismo día también renunciaron Jorge Rojas, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y Juan David Correa, ministro de Cultura.

El ministro del interior Juan Fernando Cristo le dijo a sus colegas en un mensaje en su sitio en X que el gabinete era insostenible tras la polémica desatada a raíz del consejo de ministros. “Propongo a las y los ministros, como lo hice sin suerte hace dos semanas, que renunciemos hoy para dejar en libertad al señor presidente de hacer los cambios que él considere necesarios para asumir los retos de la recta final de gobierno. Es evidente que como jefe de Estado no está satisfecho con los resultados y un sector importante de la opinión nacional tampoco”, afirmó Cristo el pasado miércoles. El aún no ha presentado carta de renuncia, pero es posible que en los próximos días otros funcionarios tomen esa decisión en medio de esta crisis interna puesta en evidencia en el marco del debate interno del consejo de ministros y las molestias expresadas por varios de los participantes en la reunión.

CNN ha pedido una reacción del gobierno a la renuncia de Susana Muhamad al ministerio de ambiente y desarrollo sostenible pero aún no hemos tenido respuesta

