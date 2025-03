CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 547¼ 554½ 537 537 —9¾ May 563 570¼ 555 555¾ —6¾ Jul 577 584½ 568½ 569¼ —7½ Sep 592 599½ 583¾ 584½ —7½ Dec 612 618¾ 604 604½ —7 Mar 628¼ 635¼ 620½ 621 —7¼ May 638½ 638½ 629½ 629½ —7¼ Jul 631¼ 638½ 625¾ 625¾ —8 Sep 632 —8 Dec 642¼ —8 Mar 648¾ —8 May 648 —8 Jul 625¾ —7½ Est. sales 138,533. Thu.’s sales 131,968 Thu.’s open int 406,826, up 7,588 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 465½ 468 453 453½ —11¼ May 481¼ 483¾ 469 469½ —11½ Jul 486¾ 489¼ 475¼ 475¾ —11 Sep 459½ 460¼ 449¾ 450¼ —9½ Dec 461¼ 463 454¼ 455 —6¾ Mar 473¼ 474½ 466 466¾ —6½ May 479½ 481 473 473¾ —6 Jul 482¼ 484¼ 476¼ 477 —5¾ Sep 462 464½ 458 458 —3¼ Dec 461¾ 462¾ 456 456¼ —4 Mar 472¼ 472¼ 467 467 —4 May 473 —4 Jul 475¼ —4 Sep 457 —4 Dec 458 458 454½ 454½ —2¾ Jul 471½ —2¾ Dec 458 — ¼ Est. sales 668,398. Thu.’s sales 641,797 Thu.’s open int 1,886,387 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 353 360¼ 353 360¼ May 370 374½ 365¾ 369 —3¾ Jul 370 —4½ Sep 365¾ —4½ Dec 359¼ —4½ Mar 362¾ —4½ May 368¾ —4½ Jul 345 —4½ Sep 360¾ —4½ Dec 363¼ —4½ Jul 363¼ —4½ Sep 357½ —4½ Est. sales 657. Thu.’s sales 657 Thu.’s open int 3,550 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1023¼ 1031½ 1011 1011½ —11¼ May 1037¾ 1045¾ 1025 1025¾ —11½ Jul 1051¾ 1059½ 1039¼ 1040 —12 Aug 1052 1058 1037½ 1038¼ —12¼ Sep 1039½ 1044½ 1024½ 1025½ —12 Nov 1042 1048¾ 1028¾ 1029½ —12¼ Jan 1053¼ 1059¼ 1039½ 1040½ —11¾ Mar 1050¼ 1057¾ 1041 1041¾ —10¼ May 1061 1061 1045 1046½ —9 Jul 1064 1064¾ 1052¾ 1054 —8¼ Aug 1047¾ —8¼ Sep 1028½ —8¾ Nov 1040¾ 1040¾ 1025 1025¾ —8¾ Jan 1036 —8¾ Mar 1037½ —9¼ May 1042½ —8½ Jul 1051¾ —8 Aug 1050½ —8 Sep 1038 —8 Nov 1038¾ —8 Jul 1058½ —8 Nov 1024¾ —8 Est. sales 288,998. Thu.’s sales 273,596 Thu.’s open int 783,200 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 44.87 45.00 43.50 43.53 —1.22 May 45.37 45.73 44.05 44.12 —1.23 Jul 45.67 46.07 44.45 44.51 —1.16 Aug 45.68 45.99 44.42 44.47 —1.14 Sep 45.44 45.85 44.28 44.33 —1.14 Oct 45.30 45.65 44.07 44.13 —1.17 Dec 45.36 45.69 44.10 44.15 —1.19 Jan 45.59 45.72 44.20 44.25 —1.18 Mar 45.67 45.76 44.31 44.35 —1.15 May 45.74 45.74 44.50 44.52 —1.14 Jul 45.37 45.37 44.71 44.71 —1.11 Aug 45.29 45.29 44.66 44.66 —1.09 Sep 45.11 45.11 44.55 44.55 —1.05 Oct 44.90 44.90 44.33 44.36 —1.04 Dec 44.50 44.72 44.44 44.44 —1.05 Jan 44.50 —1.06 Mar 44.62 —1.07 May 44.74 —1.07 Jul 44.49 —1.05 Aug 44.33 —1.05 Sep 44.25 —1.05 Oct 44.42 —1.06 Dec 44.16 —1.06 Jul 44.05 —1.06 Oct 44.04 —1.06 Dec 43.78 —1.06 Est. sales 173,511. Thu.’s sales 166,712 Thu.’s open int 547,129, up 94 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 291.50 292.40 288.50 291.70 +.80 May 300.50 301.60 296.70 300.20 Jul 307.70 309.10 304.50 307.50 Aug 310.10 311.20 306.90 309.60 —.20 Sep 311.50 312.50 308.20 310.90 —.20 Oct 312.80 313.30 309.20 311.70 —.40 Dec 316.50 317.50 313.50 315.80 —.20 Jan 317.70 318.60 315.00 317.30 —.10 Mar 318.50 319.00 315.70 317.80 —.10 May 320.20 320.20 317.10 319.00 —.20 Jul 322.00 322.00 319.50 321.40 Aug 320.10 321.40 320.10 320.90 Sep 318.40 320.00 318.00 319.50 Oct 315.60 317.10 315.60 317.10 Dec 318.90 +.10 Jan 319.50 +.10 Mar 319.70 —.40 May 321.20 —.40 Jul 323.00 —.40 Aug 322.50 —.40 Sep 321.00 —.40 Oct 321.70 —1.70 Dec 323.50 —1.70 Jul 331.50 —1.70 Oct 331.50 —1.70 Dec 334.50 —1.70 Est. sales 160,446. Thu.’s sales 150,389 Thu.’s open int 544,752, up 4,335

