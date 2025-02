CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 589½ 589½ 574¾ 579 —11 May 603¾ 604 589¼ 593½ —10½ Jul 616 617 603¼ 608 —9¼ Sep 631 631¼ 618¼ 623¼ —8½ Dec 646¾ 648½ 637¼ 642 —7¾ Mar 661¾ 663 653¼ 657¾ —6¼ May 665¾ 665¾ 660¾ 665 —4 Jul 652 660¼ 652 659¾ +½ Sep 666½ +2½ Dec 671½ 678 670½ 678 +5 Mar 684¾ +6¾ May 685 +6¾ Jul 662¼ +6¾ Est. sales 130,495. Fri.’s sales 81,476 Fri.’s open int 412,459 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 490 491 481½ 482½ —8¾ May 504½ 505¼ 495¼ 497 —8 Jul 508¾ 510 500 502 —7½ Sep 477 477¾ 470½ 472½ —5 Dec 474¼ 475½ 468¾ 470¾ —4¼ Mar 485¼ 486¼ 480 481¾ —4¼ May 491¾ 492½ 486¼ 488 —3¾ Jul 494 494 488¾ 490½ —3¼ Sep 469¾ 470¼ 466¾ 467½ —3¼ Dec 469¼ 470 465 466¼ —3¼ Mar 478 478 476¾ 476¾ —3¼ May 482 —3½ Jul 484½ —3½ Sep 466¼ —3½ Dec 462 —3 Jul 479 —3 Dec 459¼ —1¾ Est. sales 596,747. Fri.’s sales 387,327 Fri.’s open int 1,968,938 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 356 358 345½ 354 —5¼ May 360 363¼ 350½ 360¾ —2¾ Jul 365 365¾ 365 365¾ —3¼ Sep 361½ —3¼ Dec 360 360 355 355 —8½ Mar 358½ —8½ May 364½ —8½ Jul 340¾ —8½ Sep 356½ —8½ Dec 359 —8½ Jul 359 —8½ Sep 353¼ —8½ Est. sales 772. Fri.’s sales 586 Fri.’s open int 3,710 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1038¼ 1043 1027 1029 —10½ May 1056 1061 1045¾ 1047½ —9¾ Jul 1072 1076¼ 1061¼ 1063¼ —9¾ Aug 1070½ 1074½ 1060½ 1062¼ —9 Sep 1056¼ 1059¾ 1047 1049 —8½ Nov 1058¾ 1062 1049½ 1051¾ —8 Jan 1068¾ 1071¾ 1059½ 1062 —7½ Mar 1067¾ 1070½ 1058¾ 1061½ —7 May 1069¼ 1073 1063½ 1064½ —7 Jul 1073¼ 1078 1070¾ 1070¾ —6¾ Aug 1064¼ —6¼ Sep 1046 —5½ Nov 1049½ 1050¼ 1043¼ 1043¼ —5 Jan 1053½ —5 Mar 1054½ —4½ May 1058¼ —5 Jul 1070 —5¼ Aug 1068¾ —5¼ Sep 1056¼ —5¼ Nov 1054¾ —5 Jul 1075¼ —5¼ Nov 1041½ —5¼ Est. sales 264,630. Fri.’s sales 215,901 Fri.’s open int 872,473 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 46.80 46.84 45.63 45.70 —1.11 May 47.33 47.38 46.18 46.30 —1.04 Jul 47.65 47.69 46.57 46.68 —.97 Aug 47.59 47.59 46.51 46.63 —.93 Sep 47.30 47.31 46.33 46.45 —.90 Oct 47.03 47.08 46.07 46.20 —.86 Dec 47.13 47.13 46.08 46.20 —.85 Jan 47.05 47.05 46.19 46.28 —.80 Mar 46.88 46.97 46.29 46.31 —.79 May 47.06 47.06 46.42 46.42 —.79 Jul 46.53 —.80 Aug 46.44 —.79 Sep 46.26 —.79 Oct 46.04 —.79 Dec 46.09 —.73 Jan 46.17 —.73 Mar 46.27 —.73 May 46.39 —.73 Jul 45.98 —.73 Aug 45.82 —.73 Sep 45.74 —.73 Oct 45.97 —.73 Dec 45.71 —.73 Jul 45.60 —.73 Oct 45.59 —.73 Dec 45.33 —.73 Est. sales 170,341. Fri.’s sales 105,005 Fri.’s open int 565,213 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 294.50 296.40 291.50 291.80 —3.00 May 303.50 305.50 300.70 300.90 —3.00 Jul 311.30 312.80 308.50 308.60 —2.60 Aug 313.40 314.80 310.80 311.00 —2.20 Sep 313.90 315.60 312.30 312.40 —1.80 Oct 314.20 316.10 312.80 313.20 —1.50 Dec 318.50 320.00 316.70 317.10 —1.60 Jan 319.40 321.00 318.10 318.40 —1.40 Mar 320.30 321.30 318.80 318.80 —1.30 May 321.30 321.50 320.10 320.10 —1.20 Jul 323.50 323.50 322.50 322.60 —1.00 Aug 322.00 —1.20 Sep 320.60 —1.20 Oct 318.20 —1.20 Dec 320.00 —1.00 Jan 320.60 —1.00 Mar 321.30 —1.00 May 322.80 —1.00 Jul 324.60 —1.00 Aug 324.10 —1.00 Sep 322.60 —1.00 Oct 324.60 —1.00 Dec 326.50 —1.00 Jul 334.50 —1.00 Oct 334.50 —1.00 Dec 337.50 —1.00 Est. sales 153,546. Fri.’s sales 102,253 Fri.’s open int 579,912

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.