CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 585½ 593 585¼ 589¼ +3¾ May 600 608 599¾ 603¾ +3½ Jul 614 621¼ 613½ 617¼ +3¼ Sep 628¼ 635½ 627¾ 631½ +2¾ Dec 646 653¼ 645¾ 649¼ +2¼ Mar 660¾ 667¼ 660½ 663¼ +1¾ May 666½ 671½ 666½ 669 +2 Jul 657 659½ 657 659½ +2½ Est. sales 125,079. Thu.’s sales 116,570 Thu.’s open int 430,081 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 498 499½ 491¾ 492½ —5½ May 512¼ 513¾ 505½ 506¼ —6½ Jul 516 517½ 510 511 —5¾ Sep 480¼ 482½ 477¼ 478¼ —4¼ Dec 478 479½ 475 475½ —4 Mar 489¼ 490 485¾ 486 —4¼ May 496 496 491¾ 491¾ —4½ Jul 498¼ 498¼ 494¼ 494¼ —4 Sep 473½ 474 471 471 —3½ Dec 471¾ 472½ 469¾ 470 —2½ Mar 481¼ 481¼ 481¼ 481¼ —1½ May 488¼ 488¼ 488¼ 488¼ +¼ Dec 465¾ 465¾ 465¾ 465¾ — ¼ Est. sales 458,104. Thu.’s sales 415,140 Thu.’s open int 2,065,859 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 355½ 358¾ 352¾ 353½ —2¾ May 360½ 364¾ 355¾ 355¾ —5½ Jul 366½ 366½ 366½ 366½ — ¼ Dec 365 365 365 365 +¼ Est. sales 878. Thu.’s sales 878 Thu.’s open int 3,771 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1043¾ 1049¼ 1036½ 1038 —7½ May 1060¾ 1066¾ 1054½ 1056¼ —6¾ Jul 1075¾ 1081¾ 1070¼ 1072 —5¾ Aug 1073¼ 1078¾ 1068½ 1070 —5¼ Sep 1058 1063¼ 1054 1055¾ —4¼ Nov 1058½ 1064½ 1056 1057¾ —3½ Jan 1068 1073¼ 1065¾ 1068 —3¼ Mar 1068½ 1071½ 1064½ 1067¾ —2 May 1071½ 1072½ 1067½ 1070½ —1 Jul 1075¾ 1078¼ 1073¼ 1076½ — ¾ Sep 1058½ 1058½ 1045¾ 1045¾ —6¼ Nov 1050 1055 1044¼ 1049 —1 Est. sales 322,286. Thu.’s sales 299,261 Thu.’s open int 897,209, up 6,435 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 47.24 47.26 46.49 46.60 —.66 May 47.72 47.79 46.98 47.15 —.64 Jul 47.97 48.05 47.29 47.47 —.58 Aug 47.77 47.91 47.19 47.36 —.55 Sep 47.50 47.66 46.99 47.17 —.50 Oct 47.21 47.38 46.72 46.88 —.48 Dec 47.21 47.35 46.69 46.87 —.48 Jan 47.36 47.36 46.75 46.96 —.44 Mar 47.12 47.20 46.78 47.15 —.21 May 47.18 47.25 47.18 47.25 —.19 Est. sales 159,453. Thu.’s sales 134,627 Thu.’s open int 571,050 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 296.00 297.00 293.30 294.50 —1.50 May 304.10 305.80 302.10 303.50 —1.10 Jul 311.00 312.50 309.20 310.50 —.70 Aug 312.30 314.00 311.00 312.30 —.50 Sep 312.70 314.80 312.00 313.50 —.10 Oct 313.10 315.20 312.60 314.10 +.20 Dec 317.10 319.10 316.40 318.00 +.30 Jan 318.80 320.20 317.80 319.40 +.40 Mar 318.40 320.10 317.90 320.00 +1.00 May 319.60 320.10 319.60 320.10 —.10 Jul 321.40 322.50 321.20 322.40 +.20 Dec 318.00 320.40 317.70 320.40 +.60 Est. sales 170,388. Thu.’s sales 155,693 Thu.’s open int 590,191, up 2,393

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.