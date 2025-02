CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 605 608¼ 588½ 592 —12¾ May 617¾ 621¼ 603½ 606½ —11¼ Jul 629¾ 633¼ 617¼ 619¾ —10¼ Sep 642¼ 646½ 631½ 634¼ —9½ Dec 662½ 664¼ 649¼ 652 —9¼ Mar 674 677¼ 663½ 666 —8½ May 677¼ 681¼ 668¾ 671¼ —7½ Jul 664¾ 668¾ 657¾ 661 —6 Sep 665¼ —5½ Dec 671 674¾ 671 674¾ —4½ Mar 680 680 679½ 679½ —5 May 679¾ —5¼ Jul 657 —5¼ Est. sales 246,036. Tue.’s sales 230,086 Tue.’s open int 437,417 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 502 504½ 496¼ 497½ —4½ May 515¼ 518¾ 511 512¼ —3½ Jul 517½ 521½ 514¼ 515¼ —3¼ Sep 479¼ 482¾ 477¾ 479 —1½ Dec 476½ 479¾ 475¼ 476½ —1 Mar 487½ 490½ 486 487½ — ½ May 492¾ 496¼ 492¼ 493½ — ¼ Jul 494¾ 498¼ 494¼ 495½ Sep 473¼ 473¼ 471¼ 472 — ¼ Dec 470 471½ 469½ 470 Mar 480½ May 485½ Jul 487¾ Sep 472½ —1½ Dec 464 464¼ 463½ 463½ Jul 480½ Dec 459 459¼ 459 459¼ +½ Est. sales 581,701. Tue.’s sales 535,297 Tue.’s open int 2,071,614, up 25,450 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 344¼ 346¼ 336 341¼ —2¾ May 349¾ 351½ 341 348¼ +¼ Jul 348½ 354 348½ 354 +¼ Sep 349¾ +¼ Dec 358½ +¼ Mar 362 +¼ May 368 +¼ Jul 344¼ +¼ Sep 360 +¼ Dec 362½ +¼ Jul 362½ +¼ Sep 356¾ +¼ Est. sales 1,405. Tue.’s sales 1,035 Tue.’s open int 4,005 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1037 1047¾ 1029¼ 1031¾ —6¾ May 1053¼ 1064 1045¾ 1048¼ —7¼ Jul 1069¾ 1079 1061½ 1064 —7½ Aug 1068½ 1076¾ 1060½ 1062¾ —7 Sep 1053¼ 1061¼ 1046½ 1049 —6 Nov 1056½ 1063½ 1049 1051¼ —6¾ Jan 1067¼ 1073 1059¾ 1061¼ —6¾ Mar 1067 1071¾ 1059½ 1060¾ —6¾ May 1070 1074 1063 1064¼ —6¼ Jul 1075 1080½ 1068¾ 1070½ —5¾ Aug 1063 —5¼ Sep 1044½ —4¼ Nov 1049½ 1052 1042½ 1043 —3¾ Jan 1053¼ —3½ Mar 1053¾ —3½ May 1058 —4¼ Jul 1070 —3¼ Aug 1068¾ —3¼ Sep 1056¼ —3¼ Nov 1052¼ —6¾ Jul 1073 —6¾ Nov 1039¼ —6¾ Est. sales 290,117. Tue.’s sales 253,056 Tue.’s open int 902,685, up 7,906 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 47.20 48.09 46.10 46.30 —1.00 May 47.59 48.55 46.60 46.80 —.94 Jul 47.87 48.69 46.88 47.07 —.87 Aug 47.75 48.48 46.73 46.94 —.82 Sep 47.49 48.20 46.51 46.72 —.77 Oct 47.11 47.89 46.22 46.44 —.73 Dec 47.02 47.84 46.19 46.40 —.72 Jan 47.12 47.76 46.21 46.41 —.71 Mar 46.83 46.98 46.34 46.41 —.70 May 46.80 46.80 46.49 46.50 —.71 Jul 46.62 —.71 Aug 46.53 —.71 Sep 46.35 —.70 Oct 46.13 —.69 Dec 46.19 —.70 Jan 46.27 —.70 Mar 46.37 —.70 May 46.49 —.70 Jul 46.08 —.70 Aug 45.92 —.70 Sep 45.84 —.70 Oct 46.07 —.70 Dec 45.81 —.70 Jul 45.70 —.70 Oct 45.69 —.70 Dec 45.43 —.70 Est. sales 175,640. Tue.’s sales 161,601 Tue.’s open int 566,427, up 581 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 293.80 298.00 292.10 294.70 +.90 May 302.10 306.20 300.30 303.10 +1.00 Jul 309.00 312.70 307.20 309.80 +.80 Aug 311.10 314.40 309.00 311.60 +.70 Sep 311.90 315.10 310.00 312.50 +.60 Oct 312.50 315.40 310.50 312.90 +.50 Dec 316.20 319.10 314.40 316.70 +.50 Jan 317.30 320.00 315.70 317.70 +.40 Mar 317.50 323.50 316.80 317.70 +.30 May 320.70 324.70 318.50 318.80 +.20 Jul 321.00 322.30 321.00 321.40 +.50 Aug 321.20 321.70 320.90 320.90 +.40 Sep 320.20 324.20 319.50 319.50 +.40 Oct 317.10 +.30 Dec 318.90 +.30 Jan 319.50 +.30 Mar 320.20 +.30 May 321.70 +.30 Jul 323.50 +.30 Aug 323.00 +.30 Sep 321.50 +.30 Oct 323.50 +.30 Dec 325.40 +.30 Jul 333.40 +.30 Oct 333.40 +.30 Dec 336.40 +.30 Est. sales 195,745. Tue.’s sales 179,436 Tue.’s open int 587,769, up 1,943

