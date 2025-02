CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 577¼ 602¾ 577¼ 600 +22¼ May 591½ 616½ 591¼ 613½ +21½ Jul 602¼ 627¾ 602¼ 625¼ +22¼ Sep 616 640¾ 616 638½ +21½ Dec 635½ 657¾ 635½ 655¼ +19½ Mar 651¼ 670 651¼ 667½ +16¾ May 663 673¼ 663 671¼ +13¾ Jul 649¾ 661½ 649¾ 657¼ +7¾ Sep 662¾ 662¾ 660¾ 660¾ +5¾ Dec 669½ +4¼ Mar 676 676 674¾ 674¾ +3¼ May 675¼ +2¼ Jul 650 652¼ 644 652¼ +3 Est. sales 212,724. Thu.’s sales 182,547 Thu.’s open int 447,083, up 2,772 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 493 499¾ 492½ 496¼ +2¾ May 505¼ 512 505 508¾ +2¾ Jul 508½ 514 508 511¼ +2¼ Sep 474 477½ 474 475¼ +½ Dec 472 474½ 472 473 +¼ Mar 484 485 482½ 483¾ +¼ May 490 491 488½ 489¾ +½ Jul 490¾ 493 490½ 491½ Sep 467¾ 470 467¾ 469¼ +1½ Dec 464½ 467¾ 464½ 467 +2 Mar 477½ +2 May 482½ +1½ Jul 484½ +¾ Sep 470¾ +¾ Dec 460 460¼ 459¾ 460¼ +1¾ Jul 477¼ +1¾ Dec 457 +1¾ Est. sales 639,268. Thu.’s sales 574,079 Thu.’s open int 2,030,350 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 333 344 333 337½ +5¾ May 338¾ 348¾ 338¾ 341¾ +3¾ Jul 352¼ 354 348¼ 348¼ +3½ Sep 344 +3½ Dec 352¾ +3¾ Mar 356¼ +3¾ May 362¼ +3¾ Jul 338½ +3¾ Sep 354¼ +3¾ Dec 356¾ +3¾ Jul 356¾ +3¾ Sep 351 +3¾ Est. sales 838. Thu.’s sales 838 Thu.’s open int 4,029, up 27 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1030 1046¾ 1029½ 1036 +6 May 1047 1062½ 1046½ 1052¾ +5¾ Jul 1063 1077 1062¼ 1068¼ +5¼ Aug 1060¾ 1073 1060 1065½ +5 Sep 1044¼ 1055½ 1043¼ 1050 +6½ Nov 1045 1057¼ 1044¾ 1052 +6¾ Jan 1056 1066½ 1055½ 1062½ +6¾ Mar 1053½ 1064¾ 1053½ 1062 +6½ May 1061¼ 1067¼ 1061¼ 1065 +5¾ Jul 1071¼ 1072¾ 1070 1070¾ +5¼ Aug 1063½ +5¾ Sep 1043½ +6¾ Nov 1039½ 1042½ 1038 1039½ +5¼ Jan 1049½ +5¼ Mar 1050 +5¼ May 1055 +5¼ Jul 1066 +5½ Aug 1064¾ +5½ Sep 1052¼ +5½ Nov 1053 +5½ Jul 1073¾ +5½ Nov 1040 +5½ Est. sales 347,256. Thu.’s sales 313,859 Thu.’s open int 894,305 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 46.20 46.77 45.54 46.07 —.18 May 46.62 47.20 46.03 46.52 —.16 Jul 46.84 47.39 46.27 46.76 —.13 Aug 46.67 47.13 46.10 46.58 —.11 Sep 46.40 46.82 45.83 46.31 —.11 Oct 45.97 46.52 45.52 46.00 —.11 Dec 46.09 46.48 45.47 45.96 —.13 Jan 45.97 46.49 45.49 45.98 —.14 Mar 45.94 46.37 45.50 45.98 —.15 May 45.99 46.08 45.99 46.08 —.13 Jul 46.14 46.21 46.00 46.20 —.11 Aug 46.06 46.11 45.79 46.11 —.08 Sep 45.88 45.93 45.60 45.93 —.06 Oct 45.73 45.73 45.30 45.71 —.02 Dec 45.76 45.76 45.49 45.76 Jan 45.84 Mar 45.94 May 46.06 Jul 45.65 Aug 45.49 Sep 45.41 Oct 45.64 Dec 45.38 Jul 45.27 Oct 45.26 Dec 45.00 Est. sales 222,025. Thu.’s sales 194,827 Thu.’s open int 563,128, up 5,325 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 292.70 300.50 292.10 295.90 +3.20 May 300.80 308.40 300.20 304.00 +3.20 Jul 307.80 314.90 307.20 310.70 +3.00 Aug 311.20 316.50 309.20 312.60 +2.90 Sep 310.80 317.20 310.10 313.60 +2.90 Oct 311.30 317.50 310.60 314.00 +2.80 Dec 315.40 321.00 314.30 317.90 +3.00 Jan 315.80 321.60 315.80 319.20 +3.10 Mar 316.10 320.50 316.10 319.20 +3.00 May 320.50 321.00 320.10 320.10 +2.60 Jul 322.30 322.40 322.30 322.40 +2.50 Aug 321.90 +2.40 Sep 320.50 +2.40 Oct 318.20 +2.30 Dec 320.00 +2.10 Jan 320.50 +2.10 Mar 321.20 +2.10 May 322.70 +2.10 Jul 324.50 +2.10 Aug 324.00 +2.10 Sep 322.50 +2.10 Oct 324.50 +2.10 Dec 326.90 +2.10 Jul 334.90 +2.10 Oct 334.90 +2.10 Dec 338.40 +2.10 Est. sales 206,164. Thu.’s sales 184,550 Thu.’s open int 589,760, up 4,715

