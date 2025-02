CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 579 588 575¾ 577 —2½ May 592¼ 599¾ 588¾ 590 —2½ Jul 603¾ 611½ 600½ 601¾ —2¾ Sep 617¼ 624½ 614 615¼ —2½ Dec 636¾ 642½ 631¾ 633½ —2¾ Mar 650½ 657 646¾ 648½ —3 May 664¼ 664¼ 654¼ 655¾ —3½ Jul 656½ 656½ 648 648¼ —4½ Sep 656 656 654 654 —5¼ Dec 673 673 663½ 663½ —6 Mar 670 —6¼ May 671½ —6½ Jul 648½ —5¼ Est. sales 219,264. Mon.’s sales 193,090 Mon.’s open int 453,753 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 491¾ 497 483¼ 484 —7½ May 504½ 510 497¼ 498 —6½ Jul 507¼ 512¼ 500½ 501¼ —6¼ Sep 472 477 470¼ 471 —1¾ Dec 470½ 474 469 470¼ —1 Mar 481 484½ 480 481¼ — ¾ May 487¼ 490¼ 486 487¼ — ¾ Jul 489¼ 492½ 488¼ 489½ — ¾ Sep 469½ 471½ 469 470 — ½ Dec 468 470 467¼ 468 — ¼ Mar 479 479 478¾ 478¾ May 484 Jul 486½ Sep 472¾ Dec 462¾ Jul 479¾ Dec 458¼ Est. sales 561,257. Mon.’s sales 495,463 Mon.’s open int 2,025,923, up 9,905 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 340¼ 347 338¾ 339 —2¼ May 348¼ 356 346½ 347¼ —1 Jul 354¾ 362 354¾ 354¾ Sep 350½ Dec 355½ Mar 359 May 365 Jul 341¼ Sep 357 Dec 359½ Jul 359½ Sep 353¾ Est. sales 808. Mon.’s sales 808 Mon.’s open int 3,878, up 45 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1049 1057 1041½ 1043½ —6 May 1064½ 1072¾ 1058¼ 1060¼ —5¼ Jul 1080 1087¾ 1074 1076 —4½ Aug 1075 1083¼ 1070¾ 1072 —3½ Sep 1056 1064¾ 1053 1054¾ —2½ Nov 1055¾ 1065½ 1053½ 1055½ —2 Jan 1065 1073¾ 1063 1064¾ —1¾ Mar 1062¾ 1071½ 1060¾ 1063 —1½ May 1065 1073½ 1063 1065½ —1½ Jul 1073¼ 1079¼ 1071½ 1071½ —1¼ Aug 1063 — ½ Sep 1042¼ 1043 1042¼ 1043 +¼ Nov 1038 1045¾ 1038 1040 Jan 1050¼ Mar 1050¾ May 1055½ Jul 1065¾ Aug 1064½ Sep 1052 Nov 1052¾ Jul 1073½ Nov 1039¾ Est. sales 262,956. Mon.’s sales 219,732 Mon.’s open int 904,435, up 3,826 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 45.82 46.60 45.33 46.13 +.40 May 46.36 47.08 45.87 46.61 +.35 Jul 46.60 47.30 46.12 46.85 +.36 Aug 46.41 47.07 45.95 46.69 +.37 Sep 46.16 46.79 45.72 46.45 +.38 Oct 45.96 46.49 45.42 46.16 +.38 Dec 45.88 46.50 45.42 46.17 +.39 Jan 45.81 46.51 45.47 46.21 +.38 Mar 45.89 46.37 45.81 46.20 +.39 May 46.29 +.39 Jul 46.52 46.52 46.39 46.39 +.39 Aug 46.25 +.39 Sep 46.04 +.39 Oct 45.78 +.39 Dec 45.80 +.39 Jan 45.88 +.39 Mar 45.98 +.39 May 46.10 +.39 Jul 45.69 +.39 Aug 45.53 +.39 Sep 45.45 +.39 Oct 45.68 +.39 Dec 45.42 +.39 Jul 45.31 +.39 Oct 45.30 +.39 Dec 45.04 +.39 Est. sales 152,571. Mon.’s sales 129,937 Mon.’s open int 567,616 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 300.50 302.90 296.40 296.60 —3.90 May 308.30 310.80 304.40 304.70 —3.80 Jul 315.60 318.00 311.90 312.10 —3.50 Aug 317.60 319.90 314.10 314.40 —3.20 Sep 318.30 320.40 315.00 315.20 —3.10 Oct 318.40 320.70 315.10 315.30 —3.10 Dec 321.80 323.90 318.30 318.50 —3.30 Jan 322.90 324.30 319.00 319.30 —3.20 Mar 322.90 322.90 318.70 319.00 —3.10 May 321.70 321.70 319.80 320.00 —3.00 Jul 324.90 324.90 321.70 322.00 —3.10 Aug 321.60 321.60 321.20 321.20 —3.00 Sep 319.20 —3.00 Oct 316.30 —3.00 Dec 319.00 319.00 317.60 318.10 —3.00 Jan 318.70 —3.00 Mar 319.40 —3.00 May 320.90 —3.00 Jul 321.00 322.70 320.50 322.70 —3.00 Aug 322.20 —3.00 Sep 320.70 —3.00 Oct 322.70 —3.00 Dec 325.10 —3.00 Jul 333.10 —3.00 Oct 333.10 —3.00 Dec 336.60 —3.00 Est. sales 153,383. Mon.’s sales 132,246 Mon.’s open int 586,700

