CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 581¼ 586 576¼ 579½ —3¼ May 594¾ 599¼ 589¼ 592½ —3 Jul 605¼ 610½ 600¼ 604½ —1¾ Sep 618¼ 622¾ 613¾ 617¾ —1½ Dec 635 640¾ 632½ 636¼ —1¼ Mar 648¼ 655¼ 647 651½ —1 May 662 662 656 659¼ — ½ Jul 651¾ 655 650 652¾ Sep 657½ 659¼ 656 659¼ Dec 665½ 669½ 665½ 669½ — ¼ Mar 676¼ — ¼ May 678 +1 Jul 653¾ +1 Est. sales 226,885. Fri.’s sales 205,664 Fri.’s open int 461,068 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 485¾ 492¾ 482¼ 491½ +4 May 498¼ 505¼ 495¼ 504½ +4 Jul 502 508¼ 499¼ 507½ +3 Sep 465 472¾ 462¾ 472¾ +5¾ Dec 464 471¼ 462 471¼ +5¼ Mar 474½ 482 472¾ 482 +5¼ May 480½ 488 480½ 488 +5¼ Jul 483 490¼ 483 490¼ +5 Sep 465¼ 470½ 464¼ 470½ +4 Dec 464 468¼ 462¼ 468¼ +3½ Mar 478¾ +3¼ May 484 +3 Jul 486½ +3¼ Sep 472¾ +1¾ Dec 462¾ +3 Jul 479¾ +3 Dec 458¼ +2¾ Est. sales 609,505. Fri.’s sales 542,574 Fri.’s open int 2,016,018 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 351¼ 352 335 341¼ —9 May 358 359¼ 343¾ 348¼ —9¾ Jul 352½ 354¾ 350 354¾ —3½ Sep 350½ —3½ Dec 355½ —3½ Mar 359 —3½ May 365 —3½ Jul 341¼ —3½ Sep 357 —3½ Dec 359½ —3½ Jul 359½ —3½ Sep 353¾ —3½ Est. sales 800. Fri.’s sales 800 Fri.’s open int 3,833, up 99 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1046½ 1052¼ 1043 1049½ May 1062½ 1068½ 1058¾ 1065½ Jul 1079¼ 1083½ 1074¼ 1080½ — ½ Aug 1072¼ 1078¼ 1069¾ 1075½ — ¾ Sep 1055 1059½ 1051½ 1057¼ — ¼ Nov 1056½ 1059½ 1052 1057½ Jan 1064 1067½ 1062 1066½ +¼ Mar 1061½ 1065½ 1060 1064½ +½ May 1063½ 1067¼ 1063½ 1067 +½ Jul 1069 1073 1068 1072¾ +¾ Aug 1063½ +1¼ Sep 1042¾ +2¼ Nov 1032 1041 1032 1040 +3 Jan 1050¼ +3 Mar 1050¾ +2¾ May 1055½ +2¾ Jul 1065¾ +3 Aug 1064½ +3 Sep 1052 +3 Nov 1052¾ +3 Jul 1073½ +3 Nov 1039¾ +3 Est. sales 344,677. Fri.’s sales 308,114 Fri.’s open int 900,609, up 2,958 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 45.94 46.12 45.45 45.73 —.25 May 46.47 46.65 46.00 46.26 —.22 Jul 46.61 46.86 46.21 46.49 —.20 Aug 46.25 46.64 46.07 46.32 —.19 Sep 46.01 46.37 45.80 46.07 —.17 Oct 45.75 46.06 45.50 45.78 —.16 Dec 45.72 46.07 45.53 45.78 —.17 Jan 45.76 46.10 45.66 45.83 —.15 Mar 45.90 45.90 45.78 45.81 —.15 May 45.96 45.96 45.88 45.90 —.15 Jul 46.00 —.15 Aug 45.86 —.15 Sep 45.65 —.14 Oct 45.39 —.13 Dec 45.41 —.12 Jan 45.49 —.12 Mar 45.59 —.12 May 45.71 —.12 Jul 45.30 —.12 Aug 45.14 —.12 Sep 45.06 —.12 Oct 45.29 —.12 Dec 45.03 —.12 Jul 44.92 —.12 Oct 44.91 —.12 Dec 44.65 —.12 Est. sales 195,057. Fri.’s sales 171,218 Fri.’s open int 575,396 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 301.00 302.80 299.20 300.50 —.90 May 308.80 310.80 307.50 308.50 —.70 Jul 315.80 318.00 314.80 315.60 —.80 Aug 317.60 320.10 317.00 317.60 —.70 Sep 318.40 320.60 317.70 318.30 —.70 Oct 317.90 320.80 317.80 318.40 —.50 Dec 321.60 324.00 321.30 321.80 —.40 Jan 322.30 324.60 322.00 322.50 —.30 Mar 321.70 324.20 321.40 322.10 May 323.00 +.10 Jul 324.50 325.10 324.50 325.10 +.10 Aug 324.30 324.30 324.20 324.20 Sep 322.20 Oct 319.30 Dec 321.10 Jan 321.70 Mar 322.40 May 323.90 Jul 325.70 Aug 325.20 Sep 323.70 Oct 325.70 Dec 328.10 Jul 336.10 Oct 336.10 Dec 339.60 Est. sales 160,453. Fri.’s sales 138,159 Fri.’s open int 590,258

