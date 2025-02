CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 587¾ 592½ 579¾ 582¾ —5 May 599 603½ 592½ 595½ —3¼ Jul 609½ 614 603¾ 606¼ —3¾ Sep 623¼ 627 616¾ 619¼ —4 Dec 641¾ 644¼ 634¼ 637½ —3½ Mar 655 658½ 645¼ 652½ —3¼ May 662½ 662½ 656¾ 659¾ —3 Jul 656 658 649¾ 652¾ —3 Sep 662¾ 665¾ 656½ 659¼ —2½ Dec 675 675 668 669¾ —3¼ Mar 676½ —3½ May 677 +4¼ Jul 652¾ +6¼ Est. sales 204,798. Thu.’s sales 192,147 Thu.’s open int 475,816 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 495½ 496½ 485½ 487½ —7¾ May 507½ 508¾ 498¼ 500½ —7 Jul 510¾ 512 502¼ 504½ —6¼ Sep 472 473 465½ 467 —5 Dec 469½ 470¾ 464¼ 466 —3¾ Mar 480 481½ 475¼ 476¾ —3¾ May 486 487½ 481½ 482¾ —4¼ Jul 488½ 489 484 485¼ —4 Sep 466¼ 466½ 466¼ 466½ —2¾ Dec 466½ 467½ 463½ 464¾ —2¼ Mar 475½ —2¼ May 481 —2½ Jul 483¼ —2 Sep 471 —2¾ Dec 459¾ —2¾ Jul 476¾ —2¾ Dec 455½ —2¾ Est. sales 681,739. Thu.’s sales 646,595 Thu.’s open int 2,028,548 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 363¼ 363¼ 348¾ 350¼ —13¾ May 370 370 354 358 —13½ Jul 358¼ —13½ Sep 354 —13½ Dec 359 —13½ Mar 362½ —13½ May 368½ —13½ Jul 344¾ —13½ Sep 360½ —13½ Dec 363 —13½ Jul 363 —13½ Sep 357¼ —13½ Est. sales 543. Thu.’s sales 543 Thu.’s open int 3,734, up 64 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1060½ 1063¾ 1047½ 1049½ —11 May 1075¾ 1079 1063½ 1065½ —10¼ Jul 1090 1093 1078¾ 1081 —9 Aug 1084¾ 1087 1073¾ 1076¼ —8 Sep 1065¾ 1067¾ 1055½ 1057½ —8½ Nov 1064¾ 1068¼ 1055½ 1057½ —8½ Jan 1072¼ 1075¼ 1064¼ 1066¼ —8 Mar 1068½ 1072¼ 1062¼ 1064 —7¼ May 1070¼ 1073¼ 1065¼ 1066½ —6¾ Jul 1075½ 1075½ 1070 1072 —7 Aug 1062½ 1062½ 1062¼ 1062¼ —9 Sep 1041 1041 1040¼ 1040½ —6¾ Nov 1037 1040 1035¼ 1037 —5½ Jan 1047¼ —5¾ Mar 1048 —6 May 1052¾ —6¼ Jul 1062¾ —6 Aug 1061½ —6 Sep 1049 —6 Nov 1049¾ —6 Jul 1070½ —6 Nov 1036¾ —6 Est. sales 277,956. Thu.’s sales 262,434 Thu.’s open int 897,651, up 12,063 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 45.40 46.24 45.15 45.98 +.58 May 45.91 46.75 45.69 46.48 +.55 Jul 46.24 46.96 45.98 46.69 +.47 Aug 46.10 46.76 45.89 46.51 +.44 Sep 45.89 46.48 45.63 46.24 +.39 Oct 45.58 46.16 45.36 45.94 +.38 Dec 45.60 46.16 45.36 45.95 +.38 Jan 45.73 46.17 45.56 45.98 +.36 Mar 45.54 45.96 45.54 45.96 +.33 May 45.70 46.05 45.70 46.05 +.32 Jul 45.75 46.15 45.69 46.15 +.31 Aug 46.01 +.31 Sep 45.79 +.30 Oct 45.52 +.29 Dec 45.53 +.28 Jan 45.61 +.28 Mar 45.71 +.28 May 45.83 +.28 Jul 45.42 +.28 Aug 45.26 +.28 Sep 45.18 +.28 Oct 45.41 +.28 Dec 45.15 +.28 Jul 45.04 +.28 Oct 45.03 +.28 Dec 44.77 +.28 Est. sales 145,001. Thu.’s sales 132,098 Thu.’s open int 578,174, up 5,790 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 306.00 307.00 300.50 301.40 —5.00 May 314.20 314.90 308.30 309.20 —5.20 Jul 321.10 322.20 315.50 316.40 —5.30 Aug 323.70 324.20 317.50 318.30 —5.40 Sep 324.00 324.70 318.10 319.00 —5.40 Oct 323.90 324.80 318.00 318.90 —5.50 Dec 327.40 327.80 321.20 322.20 —5.50 Jan 327.80 327.80 321.90 322.80 —5.50 Mar 327.00 327.00 321.30 322.10 —5.20 May 323.60 324.30 322.90 322.90 —5.20 Jul 325.70 326.30 325.00 325.00 —5.10 Aug 324.20 —5.10 Sep 322.20 —5.20 Oct 319.30 —5.30 Dec 321.10 —5.30 Jan 321.70 —5.30 Mar 322.40 —5.30 May 323.90 —5.30 Jul 325.70 —5.30 Aug 325.20 —5.30 Sep 323.70 —5.30 Oct 325.70 —5.30 Dec 328.10 —5.30 Jul 336.10 —5.30 Oct 336.10 —5.30 Dec 339.60 —5.30 Est. sales 179,294. Thu.’s sales 169,669 Thu.’s open int 593,814

