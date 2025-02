CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 577¼ 584¼ 569½ 572¼ —4¾ May 588¾ 595¼ 581¾ 584½ —4¼ Jul 599 606 593¾ 596¾ —2½ Sep 612 618¾ 607¾ 610½ —1¾ Dec 630¼ 636¾ 626¼ 629 —1½ Mar 645 651¼ 642½ 644¾ —1 May 654 658¼ 652 652¾ — ¾ Jul 646 650½ 645¾ 646½ — ¼ Sep 653¾ Dec 665¼ Mar 673 — ½ May 665¾ — ½ Jul 639 +1 Est. sales 165,539. Tue.’s sales 151,256 Tue.’s open int 475,180, up 317 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 494 498½ 489¾ 493¼ —1¼ May 504¼ 509 501½ 504¾ Jul 506 510¾ 504 507½ +¾ Sep 469 472¼ 467½ 470½ +¾ Dec 467¼ 469½ 465¾ 468½ +½ Mar 478 480½ 477 479½ May 485 486¾ 483½ 486 +¼ Jul 487½ 489¼ 486¼ 488½ +¼ Sep 468¾ 468¾ 467 468¾ +¼ Dec 466½ 467¾ 464½ 466¾ — ¼ Mar 477½ — ¼ May 483¼ Jul 485¼ — ½ Sep 473¾ — ½ Dec 461½ — ¼ Jul 478½ — ¼ Dec 457¾ — ¼ Est. sales 603,681. Tue.’s sales 561,410 Tue.’s open int 2,019,421, up 6,939 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 358 369½ 355 367¾ +8½ May 364 369 360¾ 368 +3½ Jul 370¼ +2½ Sep 366 +2½ Dec 371 +2½ Mar 374½ +2½ May 380½ +2½ Jul 356¾ +2½ Sep 372½ +2½ Dec 375 +2½ Jul 375 +2½ Sep 369¼ +2½ Est. sales 914. Tue.’s sales 688 Tue.’s open int 3,626 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1073½ 1079¾ 1053 1057 —18 May 1086 1092½ 1068 1072¼ —15¾ Jul 1099 1104¾ 1082¾ 1086¾ —14 Aug 1093 1097¼ 1077 1081 —13 Sep 1072 1075½ 1056¼ 1062¾ —11¼ Nov 1072 1074½ 1056 1062½ —11 Jan 1079¾ 1082 1064¾ 1070¾ —10½ Mar 1076¾ 1077¾ 1062 1068 —9¼ May 1074¾ 1078 1063¾ 1070¼ —8½ Jul 1079½ 1081¾ 1070½ 1076 —7¾ Aug 1068½ —7¾ Sep 1046 —8¾ Nov 1050¼ 1050¼ 1036 1042½ —9¼ Jan 1053 —9¼ Mar 1054¼ —9¼ May 1059 —10½ Jul 1069¼ —9 Aug 1068 —9 Sep 1055½ —9 Nov 1056 —8¼ Jul 1076¾ —8¼ Nov 1043 —8¼ Est. sales 375,307. Tue.’s sales 354,774 Tue.’s open int 890,575, up 7,274 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 45.79 45.99 44.77 45.09 —.67 May 46.36 46.48 45.31 45.60 —.67 Jul 46.65 46.75 45.62 45.88 —.67 Aug 46.27 46.48 45.46 45.70 —.63 Sep 46.04 46.20 45.20 45.45 —.62 Oct 45.69 45.87 44.89 45.14 —.60 Dec 45.69 45.88 44.86 45.14 —.60 Jan 45.64 45.86 44.91 45.20 —.56 Mar 45.59 45.59 44.96 45.21 —.49 May 45.34 45.34 45.09 45.31 —.44 Jul 45.41 45.49 45.21 45.43 —.39 Aug 45.29 45.38 45.17 45.31 —.37 Sep 45.10 45.18 44.97 45.12 —.36 Oct 44.83 44.87 44.83 44.87 —.33 Dec 44.78 44.91 44.77 44.91 —.30 Jan 44.99 —.30 Mar 45.09 —.30 May 45.21 —.30 Jul 44.80 —.30 Aug 44.64 —.30 Sep 44.56 —.30 Oct 44.79 —.30 Dec 44.53 —.30 Jul 44.42 —.30 Oct 44.41 —.30 Dec 44.15 —.30 Est. sales 194,402. Tue.’s sales 182,537 Tue.’s open int 573,437, up 3,165 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 313.80 314.70 306.90 308.30 —5.70 May 322.00 322.70 314.90 316.30 —5.70 Jul 328.70 329.90 322.30 323.70 —5.60 Aug 330.20 331.20 324.10 325.50 —5.20 Sep 331.00 331.40 324.80 326.10 —4.80 Oct 329.60 330.90 324.70 326.00 —4.40 Dec 332.50 333.60 327.80 329.10 —4.20 Jan 331.90 332.70 328.40 329.70 —3.80 Mar 330.80 331.70 327.60 328.90 —3.40 May 331.80 331.80 329.50 329.50 —3.10 Jul 333.70 334.10 330.30 331.60 —3.00 Aug 333.30 333.30 330.80 330.80 —3.00 Sep 333.30 333.30 329.00 329.00 —2.90 Oct 326.20 —2.90 Dec 328.20 328.20 327.90 328.10 —3.00 Jan 328.70 —3.00 Mar 329.40 —3.00 May 330.90 —3.00 Jul 332.70 —2.00 Aug 332.20 —2.00 Sep 330.70 —2.00 Oct 332.70 —2.00 Dec 335.10 —2.00 Jul 343.10 —2.00 Oct 343.10 —2.00 Dec 346.60 —2.00 Est. sales 183,853. Tue.’s sales 169,917 Tue.’s open int 593,828, up 5,358

