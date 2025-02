CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 566½ 579 558 577 +10¼ May 577¾ 590¼ 570½ 588¾ +10¼ Jul 588¾ 600¾ 582 599¼ +9 Sep 601¾ 613½ 596 612¼ +8¼ Dec 619¼ 631½ 614¼ 630½ +8½ Mar 634¼ 647 630¾ 645¾ +7¾ May 644¼ 653½ 641¼ 653½ +7½ Jul 641¾ 646¾ 641¾ 646¾ +6 Sep 653 653¾ 653 653¾ +5¼ Dec 660¼ 665¼ 660¼ 665¼ +5 Mar 670 673½ 670 673½ +3½ May 666¼ +3½ Jul 638 +3½ Est. sales 160,580. Mon.’s sales 148,336 Mon.’s open int 474,863, up 4,108 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 488 497¼ 487¼ 494½ +5¾ May 499 507¾ 498¼ 504¾ +5 Jul 502½ 509¾ 500¾ 506¾ +3¼ Sep 465 470¾ 463¾ 469¾ +3½ Dec 464½ 469 462¾ 468 +2¾ Mar 476 480 474¼ 479½ +2¾ May 483¾ 486½ 481 485¾ +2¾ Jul 485½ 489 484 488¼ +2¾ Sep 467¼ 469¼ 467¼ 468½ +1¼ Dec 464¾ 467¾ 463¾ 467 +1½ Mar 477 477¾ 477 477¾ +1½ May 483¼ +1½ Jul 485¾ +1½ Sep 474¼ +1½ Dec 462 462¼ 460 461¾ +1¾ Jul 478¾ +1¾ Dec 458 — ¾ Est. sales 671,851. Mon.’s sales 630,683 Mon.’s open int 2,012,482 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 354½ 359¾ 347 359¼ +6¼ May 360 365 354 364½ +5½ Jul 362¼ 367¾ 362¼ 367¾ +3 Sep 363½ +3 Dec 368½ +3 Mar 372 +3 May 378 +3 Jul 354¼ +3 Sep 370 +3 Dec 372½ +3 Jul 372½ +3 Sep 366¾ +3 Est. sales 1,737. Mon.’s sales 1,737 Mon.’s open int 3,678 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1057½ 1077¼ 1048¼ 1075 +16¾ May 1070¾ 1089¾ 1062½ 1088 +15¼ Jul 1086 1102½ 1076¾ 1100¾ +13¾ Aug 1078½ 1095¼ 1071¼ 1094 +12¾ Sep 1058¾ 1075¼ 1053¾ 1074 +11½ Nov 1061 1075¾ 1055 1073½ +10¼ Jan 1067½ 1083 1063¼ 1081¼ +10 Mar 1065 1078¾ 1060½ 1077¼ +10 May 1063¾ 1080¼ 1063¾ 1078¾ +9¾ Jul 1073½ 1083¾ 1071¼ 1083¾ +9½ Aug 1076¼ +9½ Sep 1054¾ +8¾ Nov 1046¼ 1052 1046¼ 1051¾ +8 Jan 1062¼ +7½ Mar 1063½ +7½ May 1069½ +7½ Jul 1078¼ +8½ Aug 1077 +8½ Sep 1064½ +8½ Nov 1064¼ +7¾ Jul 1085 +7¾ Nov 1051¼ +7¾ Est. sales 334,153. Mon.’s sales 313,250 Mon.’s open int 883,301, up 10,192 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 45.72 46.22 44.64 45.76 —.75 May 46.19 46.68 45.18 46.27 —.70 Jul 46.48 46.92 45.51 46.55 —.69 Aug 46.38 46.63 45.32 46.33 —.67 Sep 45.71 46.26 45.08 46.07 —.61 Oct 45.38 45.85 44.77 45.74 —.57 Dec 45.47 45.92 44.78 45.74 —.57 Jan 45.12 45.85 44.83 45.76 —.58 Mar 45.60 45.75 44.80 45.70 —.60 May 45.72 45.80 45.72 45.75 —.62 Jul 45.77 45.93 45.77 45.82 —.63 Aug 45.65 45.79 45.65 45.68 —.64 Sep 45.50 45.63 45.48 45.48 —.65 Oct 45.20 45.42 45.20 45.20 —.65 Dec 45.15 45.44 45.15 45.21 —.65 Jan 45.29 —.65 Mar 45.39 —.65 May 45.51 —.65 Jul 45.10 —.65 Aug 44.94 —.65 Sep 44.86 —.65 Oct 45.09 —.65 Dec 44.83 —.65 Jul 44.72 —.65 Oct 44.71 —.65 Dec 44.45 —.65 Est. sales 259,444. Mon.’s sales 242,569 Mon.’s open int 570,272, up 10,200 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 304.00 314.90 304.00 314.00 +10.30 May 313.20 322.60 312.30 322.00 +10.00 Jul 321.00 329.80 319.80 329.30 +9.80 Aug 322.10 331.20 321.70 330.70 +9.40 Sep 322.50 331.40 322.30 330.90 +9.10 Oct 322.30 331.10 322.20 330.40 +8.80 Dec 325.60 334.00 325.40 333.30 +8.40 Jan 326.00 334.00 325.90 333.50 +8.20 Mar 325.40 332.90 325.30 332.30 +7.80 May 329.90 332.60 329.90 332.60 +7.50 Jul 334.90 334.90 334.60 334.60 +7.50 Aug 333.80 +7.30 Sep 331.90 +7.20 Oct 329.10 +7.10 Dec 329.10 331.10 329.10 331.10 +7.20 Jan 331.70 +7.20 Mar 332.40 +7.20 May 333.90 +7.20 Jul 334.70 +6.10 Aug 334.20 +6.10 Sep 332.70 +6.10 Oct 334.70 +6.10 Dec 337.10 +6.10 Jul 345.10 +6.10 Oct 345.10 +6.10 Dec 348.60 +6.10 Est. sales 177,024. Mon.’s sales 167,625 Mon.’s open int 588,470, up 1,180

