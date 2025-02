CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 555 573¾ 550½ 566¾ +7¼ May 567½ 584½ 563¼ 578½ +6¼ Jul 579 595¾ 575½ 590¼ +6 Sep 594 608¾ 589¾ 604 +6 Dec 611¾ 626¾ 609¼ 622 +5 Mar 628 641½ 626 638 +4½ May 636 648¼ 636 646 +3¾ Jul 635½ 643¾ 633½ 640¾ +2¼ Sep 650 650 648½ 648½ +2¼ Dec 660¼ +2¼ Mar 670 +2¼ May 662¾ +2¼ Jul 634½ +2¼ Est. sales 152,544. Fri.’s sales 139,913 Fri.’s open int 470,755 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 476¾ 491 472½ 488¾ +6¾ May 488 502 484 499¾ +6¾ Jul 491¾ 505¼ 488¼ 503½ +6¾ Sep 457 467½ 454¾ 466¼ +6 Dec 457½ 466¼ 455 465¼ +5 Mar 471¾ 477¾ 467 476¾ +5 May 474½ 483¾ 474½ 483 +5 Jul 477¾ 486¼ 476½ 485½ +5 Sep 460¾ 467½ 460¾ 467¼ +3½ Dec 460 466 458¼ 465½ +3 Mar 473½ 476¼ 473½ 476¼ +2¾ May 481¾ +2¾ Jul 484¼ +3¼ Sep 472¾ +3¼ Dec 460 +3¼ Jul 477 +3¼ Dec 458¾ +3¼ Est. sales 641,225. Fri.’s sales 597,914 Fri.’s open int 2,022,316 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 345¾ 370¼ 344 353 +5½ May 354½ 377 354½ 359 +1½ Jul 367¼ 377 364½ 364¾ +3½ Sep 360½ +3½ Dec 365½ +3½ Mar 369 +3½ May 375 +3½ Jul 351¼ +3½ Sep 367 +3½ Dec 369½ +3½ Jul 369½ +3½ Sep 363¾ +3½ Est. sales 1,410. Fri.’s sales 1,410 Fri.’s open int 3,793, up 2 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1032 1060¼ 1031¾ 1058¼ +16¼ May 1048½ 1074½ 1047½ 1072¾ +15¼ Jul 1064 1088¼ 1062½ 1087 +14¾ Aug 1065 1082 1058½ 1081¼ +14 Sep 1045 1063¼ 1041½ 1062½ +13 Nov 1044 1064 1042 1063¼ +12¼ Jan 1053 1072¼ 1052 1071¼ +11¾ Mar 1051¾ 1067¾ 1047¼ 1067¼ +10¼ May 1054½ 1069 1048½ 1069 +9¼ Jul 1063 1074¼ 1057¾ 1074¼ +8½ Aug 1066¾ +8¼ Sep 1045¼ 1046 1045¼ 1046 +7¼ Nov 1029¾ 1043¾ 1029½ 1043¾ +8 Jan 1054¾ +8¼ Mar 1056 +8¼ May 1062 +8¼ Jul 1069¾ +7¾ Aug 1068½ +7¾ Sep 1056 +7¾ Nov 1056½ +7½ Jul 1077¼ +7½ Nov 1043½ +7½ Est. sales 335,607. Fri.’s sales 322,301 Fri.’s open int 873,109, up 1,667 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 47.01 47.54 46.15 46.51 +.40 May 47.30 47.90 46.52 46.97 +.45 Jul 47.45 48.01 46.78 47.24 +.54 Aug 47.06 47.57 46.48 47.00 +.61 Sep 46.35 47.15 46.12 46.68 +.63 Oct 45.99 46.72 45.69 46.31 +.62 Dec 46.25 46.73 45.67 46.31 +.62 Jan 46.20 46.69 45.68 46.34 +.60 Mar 46.11 46.53 45.70 46.30 +.60 May 46.38 46.38 46.37 46.37 +.60 Jul 46.27 46.45 46.20 46.45 +.59 Aug 46.32 +.61 Sep 45.98 46.13 45.98 46.13 +.61 Oct 45.85 +.63 Dec 45.86 +.61 Jan 45.94 +.61 Mar 46.04 +.61 May 46.16 +.61 Jul 45.75 +.61 Aug 45.59 +.61 Sep 45.51 +.61 Oct 45.74 +.61 Dec 45.48 +.61 Jul 45.37 +.61 Oct 45.36 +.61 Dec 45.10 +.61 Est. sales 285,139. Fri.’s sales 270,671 Fri.’s open int 560,072 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 298.60 304.20 295.30 303.70 +2.60 May 307.00 312.40 303.80 312.00 +2.40 Jul 314.00 319.80 311.40 319.50 +2.10 Aug 316.30 321.50 313.20 321.30 +2.10 Sep 316.50 322.00 313.80 321.80 +2.20 Oct 315.90 321.80 313.60 321.60 +2.30 Dec 319.60 325.00 316.70 324.90 +2.40 Jan 320.90 325.40 317.70 325.30 +2.30 Mar 321.10 324.60 316.90 324.50 +2.00 May 321.70 325.10 321.70 325.10 +1.80 Jul 321.80 327.10 321.80 327.10 +1.50 Aug 321.50 326.50 321.50 326.50 +1.50 Sep 325.70 325.70 324.70 324.70 +1.40 Oct 322.40 322.40 322.00 322.00 +1.30 Dec 323.90 +1.50 Jan 324.50 +1.50 Mar 325.20 +1.50 May 326.70 +1.50 Jul 328.60 +1.50 Aug 328.10 +1.50 Sep 326.60 +1.50 Oct 328.60 +1.50 Dec 331.00 +1.50 Jul 339.00 +1.50 Oct 339.00 +1.50 Dec 342.50 +1.50 Est. sales 182,618. Fri.’s sales 173,514 Fri.’s open int 587,290, up 1,174

