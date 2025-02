Casados ​​desde hace 50 años, estos psicólogos que estudian el amor comparten lo que aprendieron a hacer para ser felices

Cuando Elaine Spaulding conoció a Arthur Aron en clase en la Universidad de California, en Berkeley, a finales de la…

Cuando Elaine Spaulding conoció a Arthur Aron en clase en la Universidad de California, en Berkeley, a finales de la década de 1960, estaba en un conflicto.

Ambos estudiaban Psicología Social. Elaine estaba en su último año de estudios universitarios y Arthur estaba comenzando su programa de doctorado.

Con una camiseta rota y el pelo largo, Arthur era el profesor asistente de su clase. “Pensé que era bastante interesante [y] emocionante”, dijo Elaine. Aun así, dijo que no le gustaba cómo dirigía la clase.

Pero cuando salía después de la última clase, Elaine dijo: “Me detiene y me dice: ‘Creo que estoy sintiendo algo por ti’”.

Se miraron y se besaron, recordó recientemente Arthur, de 79 años, con una sonrisa.

“Nos enamoramos perdidamente”, dijo Elaine, de 80 años, recordando aquel beso cerca de Telegraph Avenue, la famosa vía que simboliza a Berkeley. “Fue muy apasionado. Tenemos muchos sentimientos al respecto. Fue una época muy apasionada, Berkeley en los años 60. Todo fue muy intenso”.

Los dos se convirtieron en pareja personal y profesional, psicólogos que dedicaron su vida a estudiar las relaciones y el amor. Pasarían otros 30 años antes de que fueran coautores del estudio de 1997 detrás de “ Las 36 preguntas que conducen al amor”. Esa lista de preguntas se popularizó en un ensayo de 2015 para la columna Modern Love del New York Times, “Para enamorarse de alguien, haga esto”.

Los Aron celebrarán 50 años de matrimonio el 13 de febrero entre amigos y familiares en la Ciudad de México. Y son los años que han pasado juntos los que probablemente puedan decirte tanto sobre cómo mantener vivo el amor como esas preguntas.

Después de ese primer beso, las cosas entre Elaine y Arthur avanzaron rápidamente. Almorzaron juntos, comenzaron a verse regularmente y, unos meses después, se mudaron juntos. Poco después, se dirigieron a Canadá para poder continuar sus estudios de posgrado en Toronto, con la expectativa de que Arthur eventualmente sería reclutado si se quedaban en Estados Unidos.

Como parte del espíritu rebelde que prevalecía en los años 60, nunca habían tenido muchas ganas de casarse. Antes de conocerse, ambos habían estado casados ​​con otras personas cuando tenían 19 años. “Es una edad bastante tonta para pensar que sabes lo que estás haciendo”, dijo Elaine reflexionando.

Después de admitir que habían cometido errores en el pasado, ninguno de los dos quería volver a casarse.

“En Berkeley, decíamos que estábamos casados, pero no decíamos que estábamos casados ​​con otras personas”, recuerda Elaine riéndose.

No fue hasta casi una década después que empezaron a replantearse la idea cuando su hijo, de 4 años, les propuso matrimonio. “Un día llegó a casa y nos preguntó qué era un bastardo”, dijo Elaine. “Y decidimos que era mejor casarnos”.

Después de vivir juntos durante siete años y tener un hijo, finalmente se casaron a mediados de la década de 1970. Arthur recuerda haber recibido algunas sabias palabras de su rabino el día de su boda.

Él dijo: “No dejes que el matrimonio interfiera con tu relación”.

Más de cinco décadas después de conocerse, los Aron siguen juntos, viven en el norte de California, investigan e incluyen sus experiencias personales en conferencias sobre relaciones, especialmente en lo que respecta a los elogios y los conflictos. De hecho, Elaine contó que estuvieron a punto de separarse un par de veces.

“Lo llamo ‘dividir los muebles’ cuando uno empieza a intentar decidir cómo va a vivir cuando está separado el uno del otro”, dijo, “pero realmente aprendimos algo”.

Un gran error que creen que cometen las personas es no escucharse adecuadamente unos a otros, por lo que establecen reglas a seguir durante una discusión.

“Una persona hablaba durante cinco minutos y la otra no la interrumpía, no decía ni una palabra, solo escuchaba”, dijo Elaine. “Puedes tomar notas si no estás de acuerdo, pero no puedes decir nada”.

Luego, la otra persona tendría la misma cantidad de tiempo y podría refutar su argumento antes de posponer la discusión durante 24 horas.

“Lo que pasa es que te ves obligado a ver cuánto dolor le estás causando a la otra persona”, dijo Elaine. “Cuando enfrentas el dolor que estás causando, entonces realmente te hace pensar en lo que estás haciendo y si quieres seguir haciéndolo”.

Ambos dijeron que también es posible que las parejas necesiten pedir ayuda externa. En algunos momentos de su matrimonio, Elaine ha pasado por dificultades y ha tenido que acudir a un terapeuta. “Eso la hizo sentir mucho mejor y mejoró nuestra relación”, dijo Arthur.

“Es muy tentador irse”, dijo Elaine, “y tengo amigos que dejaron sus matrimonios a los 50 y 60 años. Ahora, desearían estar casados ​​porque, en cierto punto, es realmente bueno tener una pareja. Pero tiene que ser alguien a quien realmente respetes, te agrade y con quien te lleves bien”.

Realmente ayuda que su investigación mantenga su relación saludable.

Recientemente, realizaron un estudio que demostraba los beneficios que tiene para la relación tener amigos cercanos que son parejas. “De alguna manera te expande. Te hace sentir más amplio”, dijo Arthur, quien también ha investigado los beneficios que tiene para la relación explorar con frecuencia actividades nuevas y desafiantes con tu pareja.

En 2020, cuando comenzó la pandemia, Elaine y Arthur realizaron una videollamada con otra pareja para hacerse 36 preguntas.

“Eso fue realmente bueno para nosotros. Siempre estamos buscando cosas nuevas e interesantes que hacer”, dijo Arthur, y agregó que no siempre tiene que ser una cuestión de trabajo.

“Nos gusta estar juntos en la naturaleza y caminar juntos”, dijo. “Tratamos de encontrar diferentes senderos. Y prácticamente todos los veranos vamos a Europa y caminamos por nuevos lugares de Europa, de un pueblo a otro, durante una semana o dos”.

Aunque Elaine y Arthur a menudo comparten trabajo e intereses externos, difieren en personalidad y temperamento.

“No tenemos ninguna idea, a partir de la investigación, de que a las personas les vaya mejor con el mismo tipo de personalidad o con un tipo diferente, pero ambos funcionan”, dijo Elaine. “Pero funcionan de manera diferente. Y para que funcione cuando se tienen temperamentos diferentes es necesario apreciar mucho a la otra persona”.

Elaine, cuya investigación se centra en las personas altamente sensibles, dijo que ella es la persona más sensible que Arthur. También suele ser ella quien toma las decisiones.

“Yo suelo hacerlo un poco más que él, y él me respeta y lo valora mucho”, dijo Elaine, señalando que ella elige los senderos por los que caminar. “Sé cómo es en un momento particular del día, en una época particular del año, cuánta sombra habrá, qué calor hará, qué tan embarrado estará. Así que soy yo quien decide por dónde vamos a caminar”.

Mirando hacia atrás, Elaine dijo que cree que el respeto es más importante que el amor a largo plazo.

“Hay muchos problemas que ocurren a lo largo de un matrimonio”, dijo.

Y también ha aprendido mucho de su marido, de quien dice que es “sin duda la persona más amable” que conoce. “Me gusta mucho la amabilidad, de verdad”, dijo. “Ambos nos esforzamos por ser muy amables el uno con el otro, pero siempre con muchos ‘por favor y gracias’”.

Hace años, Arthur recuerda con orgullo, con una sonrisa vertiginosa, la aplicación de una investigación a su relación con Elaine que mostraba el valor de celebrar los éxitos de una pareja.

“Recientemente habíamos enviado un artículo sobre su trabajo, sobre una persona muy sensible, a una revista muy importante que creíamos que tenía muy pocas posibilidades de ser aceptada allí”.

El mismo día que leyó un artículo sobre cómo apoyar el éxito de un socio, recibió una carta en la que se le decía que a los revisores les había encantado el artículo de investigación de Elaine. Esa noche, sorprendió a su esposa con un póster hecho a mano con el artículo y buenas noticias.

“Tuvimos una gran noche”, dijo, señalando que si bien una vida sexual saludable es importante para una relación, no compartirá detalles.

En cuanto a Elaine, admira profundamente la honestidad e integridad de Arthur. Creció en una familia en la que, según contó, si una camarera o una cajera cometía un error a tu favor, no decías ni una palabra.

“Salías corriendo y riendo”, dijo ella riéndose. Pero Art, como llama a su esposo, le enseñó que “es mejor tener la conciencia tranquila cuando te vas a dormir por la noche que cualquier cosa que puedas obtener por no ser tan honesta”.

Si todavía estás buscando ese cuestionario ahora famoso (usado en primeras citas, en aulas, en fiestas y eventos de formación de equipos corporativos) para encontrar el amor, debes saber que nunca fue concebido con el amor a la vista.

“Hemos desarrollado este procedimiento que nos ha permitido, en unos 45 minutos, conseguir que dos personas emparejadas al azar sintieran una gran cercanía entre sí”, dijo Arthur. “No se enamoraron necesariamente, ese no era el objetivo. Se trataba simplemente de crear una sensación de cercanía.

“Al final de los 45 minutos, se sienten tan cerca de la persona con la que nunca antes habían interactuado como de la persona más cercana de su vida”, dijo. “Ahora bien, eso no necesariamente dura, pero produce un efecto muy intenso”.

Entonces, las preguntas pueden acercarte a alguien, pero se necesita más para mantener esa conexión.

Tomemos como ejemplo el aniversario de Elaine y Arthur. Celebrar un aniversario de bodas el día anterior al Día de San Valentín podría ser como celebrar un cumpleaños justo antes de Navidad: el hito individual podría perderse en la festividad o las festividades podrían fusionarse por conveniencia.

Pero Elaine y Aron intentan mantener el romanticismo y celebran tanto su aniversario como el Día de San Valentín por separado. Para su aniversario, Arthur suele hacer tarjetas caseras para Elaine, agradeciéndole por las maravillosas ensaladas que prepara y apreciándola por la “santa que es” para él.

En el Día de San Valentín, normalmente salen a cenar y quizás incluso hacen una caminata que Elaine planeó con anticipación.

Para ellos no fueron tanto 36 preguntas, sino más de 50 años de vivir juntos, trabajar juntos, apreciarse y celebrarse mutuamente lo que condujo a un amor duradero.

