Associated Press dice que le prohibieron la entrada a la Oficina Oval por usar “golfo de México” en vez de “golfo de EE.UU.”

The Associated Press (AP) dijo que la Casa Blanca prohibió a su reportero asistir a la firma de un decreto en la Oficina Oval este martes debido a la guía de estilo de AP sobre el uso del nombre golfo de México frente a “golfo de EE.UU.” (en inglés “gulf of America”, como suelen denominar el país sus habitantes).

La AP dijo en un comunicado que se le informó este martes de que si la agencia de noticias no “alineaba sus estándares editoriales con el decreto del presidente Donald Trump que renombra el golfo de México como el golfo de EE.UU., AP sería excluida de acceder a un evento en la Oficina Oval”.

Eso ocurrió este martes, cuando a un reportero de AP se le prohibió asistir a la firma de un decreto en la Oficina Oval que se convirtió en una sesión de preguntas y respuestas con Trump y Elon Musk.

“Es alarmante que el Gobierno de Trump castigue a AP por su periodismo independiente”, dijo la editora ejecutiva de AP, Julie Pace, en un comunicado. “Limitar nuestro acceso a la Oficina Oval basado en el contenido del discurso de AP no solo impide severamente el acceso del público a noticias independientes, sino que claramente viola la Primera Enmienda”.

La guía de AP sobre la orden de Trump que renombra el golfo de México establece que el servicio de noticias “se referirá a él por su nombre original mientras reconoce el nuevo nombre que Trump ha elegido”. AP dijo que esto se debe a que el golfo ha llevado el nombre de golfo de México durante “más de 400 años” y que otros países y organismos internacionales no tienen que reconocer el cambio de nombre.

Ese no es el caso del monte McKinley, cuyo nombre Trump cambió de su antiguo nombre de Denali. Debido a que el área de la montaña de Alaska “se encuentra únicamente en los Estados Unidos” y Trump tenía plena autoridad para cambiar el nombre, AP dijo que usará el nombre monte McKinley.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) calificó la acción de la Casa Blanca como “inaceptable”.

“La Casa Blanca no puede dictar cómo las organizaciones de noticias informan las noticias, ni debería penalizar a los periodistas en ejercicio porque no está satisfecha con las decisiones de sus editores. La medida de la administración de prohibir a un reportero de The Associated Press asistir a un evento oficial abierto a la cobertura de noticias hoy es inaceptable”, dijo el presidente de la WHCA, Eugene Daniels, en un comunicado.

Trump tiene un largo historial de negar el acceso a la prensa a reporteros de medios que no le gustan. Durante la campaña, el equipo de Trump negó y revocó las credenciales de varios reporteros para la noche electoral debido a una cobertura crítica.

Durante su primer mandato como presidente, la Casa Blanca de Trump revocó el pase de prensa del entonces jefe corresponsal de la Casa Blanca de CNN, Jim Acosta, después de una conferencia de prensa contenciosa. La Casa Blanca luego restauró el pase después de que CNN presentara una demanda.

